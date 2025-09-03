Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Парные упражнения
Парные упражнения
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Иван Петровский Опубликована сегодня в 6:50

150 минут против инфаркта: что скрывают простые упражнения

Упражнения для сердца и снижения веса: рекомендации Американской кардиологической ассоциации

Физическая активность — один из важнейших факторов для здоровья сердца и контроля веса. Именно поэтому Американская кардиологическая ассоциация в рамках национального месяца Move More призывает чаще включать движение в повседневную жизнь.

Почему спорт так важен для сердца

Регулярные тренировки укрепляют сердечную мышцу, улучшают кровообращение, снижают давление и уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, активность помогает регулировать уровень холестерина, контролировать сахар, повышать эффективность использования кислорода и ускорять обмен веществ. Всё это способствует не только укреплению здоровья, но и снижению веса.

Согласно рекомендациям Министерства здравоохранения США, взрослым следует уделять минимум 150 минут в неделю умеренной аэробной активности, например быстрой ходьбе. Альтернативой может быть 75 минут интенсивных нагрузок или их комбинация. Помимо этого, дважды в неделю важно выполнять упражнения для укрепления мышц.

Ходьба — доступный вариант для всех

Ходьба — простой и малотравматичный вид активности, который подходит большинству людей. Для занятий не требуется оборудование, а результат заметен даже при небольших объёмах. Исследования показывают: всего 4000 шагов в день уже снижают риск преждевременной смерти, а каждые дополнительные 1000 шагов уменьшают вероятность смерти от любых причин на 15%.

Кардиолог Патрик Ки уточняет:

"Для снижения веса рекомендуется ходить умеренным темпом не менее 30 минут пять раз в неделю".

Чтобы усилить эффект, можно ускорять шаг, ходить в горку или по беговой дорожке с наклоном. Ещё один способ — интервальная тренировка, когда быстрые отрезки чередуются с периодами восстановления.

Плавание — щадящая нагрузка для суставов

Занятия в бассейне позволяют проработать всё тело, укрепить сердце и при этом не перегружать суставы. Вода смягчает нагрузку, поэтому плавание особенно полезно людям с артритом, остеопорозом или избыточным весом. Оно также рекомендовано пожилым и беременным женщинам.

Исследования подтверждают, что регулярные тренировки в воде улучшают показатели давления, уровня сахара и холестерина, а также снижают индекс массы тела. Дополнительный плюс — вода препятствует перегреву организма.

Бег — мощная кардионагрузка

Бег эффективнее ходьбы в плане сжигания калорий и положительно влияет на вес, уровень жира на животе и работу сердца. Он повышает приток кислорода к сердечной мышце и снижает риск аритмии. Однако важно помнить о его травмоопасности. Подбор удобной обуви и выбор безопасного маршрута помогают снизить нагрузку на суставы и минимизировать риск падений.

Силовые тренировки — вклад в долговечность

Упражнения с весами или собственным телом повышают выносливость, укрепляют мышцы и предотвращают травмы. Подтягивания, отжимания, приседы, планка, работа с гантелями или резинками — всё это варианты для тренировки разных групп мышц.

По данным Американской кардиологической ассоциации, люди, включающие силовые нагрузки хотя бы 30-60 минут в неделю, имеют на 15% меньший риск преждевременной смерти и на 17% — сердечно-сосудистых заболеваний. Для новичков специалисты советуют начинать с упражнений без оборудования, постепенно переходя к лёгким гантелям и резинкам, делая акцент на правильной технике.

Йога — гармония тела и разума

Йога сочетает физические позы, дыхательные практики и медитацию, что положительно отражается не только на физическом состоянии, но и на эмоциональном фоне. Она помогает снизить давление, уровень сахара и холестерина, а также уменьшает влияние стресса — одного из факторов риска болезней сердца.

Патрик Ки подчёркивает:

"Йога дополняет другие полезные привычки и доступна людям с разным уровнем подготовки".

Заниматься йогой можно два-три раза в неделю по 20-60 минут. Начинать лучше с коротких практик, постепенно увеличивая продолжительность.

Для здоровья сердца важно сочетать аэробные тренировки с упражнениями на силу. Ходьба, бег, плавание, йога и силовые нагрузки помогут укрепить организм и снизить риск заболеваний. Перед началом занятий желательно проконсультироваться с врачом, чтобы подобрать оптимальный режим.

