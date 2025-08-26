Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 15:44

Сердце качает 7,5 тысяч литров крови в день — но вот что помогает ему не сломаться

Медики советуют ежегодно проверять давление, сахар и холестерин после 35 лет

Человеческое сердце — орган, от которого зависит жизнь всего организма. Каждый день оно перекачивает около 7,5 тысячи литров крови, снабжая кислородом и питательными веществами ткани и органы, поддерживая температуру и выводя продукты обмена.

Но именно сердце уязвимо: сердечно-сосудистые заболевания — главная причина смертности в мире, и почти треть всех смертей связана именно с ними. В Южной Африке, например, от этих заболеваний умирает почти каждый шестой человек — около 215 человек ежедневно.

Почему сердце страдает

Ключевые факторы риска:

  • малоподвижный образ жизни;

  • неправильное питание;

  • хронический стресс.

Именно здесь на помощь приходит биокинетика — наука о движении, применяемая в медицине для профилактики и реабилитации. Биокинетики составляют индивидуальные программы упражнений, которые помогают снизить риски и улучшить общее здоровье.

Четыре шага к здоровью сердца

1. Занимайтесь не только повседневной активностью, но и целенаправленной физкультурой

Ходьба по магазинам или лестницам полезна, но больший эффект дают структурированные тренировки. Рекомендуется минимум 150 минут умеренной аэробной активности в неделю: быстрая ходьба, велосипед, танцы.

Силовые упражнения (приседания, отжимания от стены) — 2 раза в неделю. Они улучшают обмен веществ и снижают риск сердечных заболеваний.

2. Знайте свои показатели

Высокое давление, уровень сахара или холестерина часто долго не дают симптомов и проявляются уже при инфаркте или инсульте.

Каждому старше 35 лет, особенно при семейной предрасположенности, рекомендуется ежегодное обследование: измерение давления, сахара, липидного профиля.

3. Прерывайте "цикл сидения"

Современная жизнь связана с часами за столом, в машине или перед экраном. Долгое сидение повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

  • используйте стоячие рабочие места;

  • делайте перерывы на движение и растяжку;

  • включайте силовые упражнения для здоровья суставов и мышц.

4. Управляйте стрессом через движение

Хронический стресс ведёт к воспалениям, гипертонии и вредным привычкам. Упражнения помогают вырабатывать эндорфины — гормоны радости, которые улучшают настроение, сон и устойчивость к стрессу.

Исследования подтверждают: регулярные тренировки уменьшают тревожность и депрессивные проявления, повышают психологическое благополучие.

