Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Приседания с выпадами
Приседания с выпадами
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 2:50

Бег помогает сердцу, но железо сжигает жир вокруг него втрое быстрее

Кардиолог Эндрю Фримен назвал сочетание кардио и силовых лучшим для сердца

Кардио или силовые тренировки: что выбрать для здоровья сердца? Вопрос, над которым спорят не только фитнес-энтузиасты, но и врачи. Кажется очевидным: любое движение лучше, чем его отсутствие. Но если стоит цель укрепить сердце и снизить риск инфаркта или инсульта, стоит ли отдавать предпочтение одной нагрузке перед другой?

Почему сердце "любит" движение

Американская кардиологическая ассоциация утверждает: сидячий образ жизни — один из главных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. А вот регулярные тренировки способны изменять структуру и работу сердца, снижать уровень "плохого" холестерина и повышать уровень "хорошего", улучшать контроль сахара в крови и повышать чувствительность организма к инсулину.

Не менее важно и то, что спорт помогает поддерживать нормальный вес. Лишние килограммы повышают вероятность гипертонии и диабета, а также перегружают сердце. "Поддержание здорового веса — это часть уравнения, влияющего сразу на множество факторов риска", — подчёркивает кардиолог Эндрю Фримен, директор Центра профилактики и здоровья сердца в National Jewish Health.

Кардио: прямой путь к выносливости

Пожалуй, влияние кардионагрузки ощущает каждый — дыхание учащается, сердце бьётся быстрее, кровь активнее насыщается кислородом. Недаром кардио называют критически важным для здоровья сердца.

Клинический кардиолог Таманна Сингх из Cleveland Clinic выделяет несколько ключевых преимуществ:

  • снижение артериального давления;
  • уменьшение уровня холестерина;
  • помощь в контроле сахара;
  • поддержание нормального веса.

Кроме того, регулярные кардиотренировки снижают пульс в покое и улучшают циркуляцию крови. Это значит, что сердцу не приходится работать "на износ", обеспечивая органы кислородом.

Учёные также доказали, что кардио помогает снижать стресс: снижается уровень гормонов напряжения, а эндорфины улучшают настроение. В условиях современного ритма жизни это не менее важно для сердца, чем физическая нагрузка сама по себе.

Силовые тренировки: скрытые преимущества

На первый взгляд кажется, что подъем гантелей и приседания меньше связаны с работой сердца. Однако исследования показывают: силовые нагрузки тоже влияют на уровень холестерина, снижают давление и помогают контролировать сахар.

Главный плюс, по словам доктора Фримена, в том, что мышцы повышают базовый уровень метаболизма. Чем больше мышечной массы, тем больше калорий организм сжигает даже в состоянии покоя. А это напрямую отражается на здоровье сердца.

Любопытный факт: в исследовании, опубликованном в JAMA Cardiology в 2019 году, участники, занимавшиеся силовыми тренировками по 45 минут трижды в неделю, снизили уровень жира вокруг сердца на 31%. Те же, кто делал только кардио, получили результат почти втрое скромнее.

Секрет — в балансе

Итак, кто же победитель в споре "кардио против силовых"? На самом деле — оба. Наибольшую пользу сердце получает от комбинации нагрузок. В 2019 году в журнале PLoS One было опубликовано исследование: люди из группы риска, совмещавшие два типа тренировок, улучшили показатели давления, выносливости и состава тела значительно больше, чем те, кто выбирал только один вариант.

Чтобы укрепить сердце, специалисты советуют:

  • Сочетать кардио и силовые нагрузки.
  • Соблюдать нормы: не менее 150 минут умеренной аэробной активности или 75 минут интенсивной в неделю, плюс два занятия силовыми.
  • Выбирать упражнения, которые нравятся — тогда появится шанс заниматься регулярно.
  • Не забывать о других привычках: питание, сон и снижение стресса для сердца не менее важны, чем спорт.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тренер Лаура Эндрес перечислила эффективные упражнения для снижения риска падений сегодня в 3:10

Секрет долговечности: 10 движений, которые продлевают активность

Почему пожилые люди чаще всего получают травмы из-за падений и как простые упражнения помогают снизить риск? Ответ — в нашей подробной инструкции.

Читать полностью » Учёные Western Colorado University объяснили роль сна в восстановлении мышц с возрастом сегодня в 0:50

Как простая привычка меняет восстановление мышц после 50 лет

Почему мышцы восстанавливаются дольше с возрастом? Разбираем научные причины и проверенные способы ускорить процесс восстановления.

Читать полностью » Пять базовых силовых упражнений для новичков назвали тренеры Морит Саммерс и Самюэль Бекортни сегодня в 0:30

Самые сложные мышцы качаются в самых простых упражнениях

Силовые тренировки не требуют идеальной техники: главное — адаптировать движения под своё тело. Узнайте, с каких пяти упражнений лучше всего начать.

Читать полностью » Бег 5 километров в день укрепляет сердце и снижает стресс — физиолог Биара Вебстер сегодня в 0:10

Чем меньше километров, тем крепче кости: неожиданный эффект бега каждый день

Каждый день бегать по 5 км — польза или риск? Рассказываем, как ежедневные пробежки влияют на сердце, мышцы, суставы и настроение.

Читать полностью » Тренер рассказала, как сочетать питание и тренировки для уменьшения жира на животе вчера в 23:26

Вода против лишних сантиметров: парадокс стройной талии

Фитнес-тренер объяснила, как подтянуть живот к отпуску: сочетать кардио и силовые упражнения, следить за питанием, пить больше воды и отдыхать.

Читать полностью » Тренер объяснила, какое силовое оборудование подойдёт для домашних тренировок вчера в 22:11

Домашний спортзал без лишних метров: как выбрать тренажёры для дома

Фитнес-тренер рассказала, как выбрать тренажёр для дома: от компактного степпера и велотренажёра до набора сборных гантелей для силовых тренировок.

Читать полностью » Тренер посоветовала, как адаптировать нагрузку при летнем беге вчера в 21:16

Как адаптировать тренировки летом: советы для выносливости и здоровья

Фитнес-тренер рассказала, как правильно бегать в жару: когда выходить на пробежку, как подбирать одежду и зачем пить воду с электролитами.

Читать полностью » Тренер рассказала, какую спортивную форму выбрать для занятий летом вчера в 20:16

Секрет летней экипировки: ткани, которые дышат и работают лучше хлопка

Фитнес-тренер рассказала, как правильно выбрать одежду и обувь для летних тренировок: от дышащих тканей и свободного кроя до светлых оттенков.

Читать полностью »

Новости
Дом

Римские шторы, блэкаут и портьеры: особенности и советы по выбору
Красота и здоровье

ЛОР-врач Александр Гартунг извлёк голосовой протез из пищевода пациента в Ишиме
Еда

Как хранить помидоры: заморозка, пелтес, вяленые томаты и соусы
Спорт и фитнес

Медики объяснили, в каких случаях плавание с простудой безопасно
Авто и мото

Президент Xiaomi Уильям Лу: компания готовит выход на рынок электрокаров Европы
Питомцы

Врачи предупредили об опасности ультрафиолета для собак и кошек
Спорт и фитнес

Интервальная тренировка с греблей, бёрпи и медболом: схема на три раунда по 8 минут
Наука и технологии

Перовскитные солнечные элементы показали эффективность 37,6% при комнатном освещении — Advanced Functional Materials
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru