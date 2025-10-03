Сердце никогда не бьёт без предупреждения: какие сигналы мы упорно не замечаем

Большинство людей воспринимают инфаркт или инсульт как внезапное событие, но новая крупная работа ученых показывает: на самом деле организм почти всегда заранее подает сигналы беды. Важно лишь научиться их видеть и реагировать вовремя.

Основные факторы риска

Исследования, проведенные в Южной Корее и США, показали, что в более чем 99% случаев перед сердечными осложнениями у пациентов фиксировались знакомые факторы риска. Это:

повышенное артериальное давление;

высокий уровень сахара в крови;

избыточная "плохая" холестерина;

курение, даже в умеренных дозах.

"Даже незначительные изменения давления, сахара или холестерина требуют внимания", — отметил доктор Филип Гринланд.

Иными словами, у "неожиданного" инфаркта почти всегда есть предыстория.

Сравнение факторов риска