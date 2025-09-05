Инфаркт и инсульт не приходят внезапно: врач назвала шесть шагов для спасения сердца

Кардиолог Ирина Васильева уверена: большинство сердечно-сосудистых катастроф можно предотвратить. В своём Telegram-канале она перечислила шесть шагов, которые помогают вовремя выявить риски и сохранить здоровье сердца.

Шаг 1. Изучите семейную историю

Важно уточнить, были ли случаи инфарктов или инсультов у близких родственников. Наследственный фактор играет ключевую роль.

Шаг 2. Проверьте параметры тела

Необходимо измерить рост, вес и окружность талии, а также рассчитать индекс массы тела. Эти показатели помогают оценить влияние лишнего веса на сердце.

Шаг 3. Контролируйте давление

Регулярное измерение артериального давления позволяет вовремя заметить гипертонию — один из главных факторов риска инсульта и инфаркта.

Шаг 4. Сдайте анализы

Кардиолог советует пройти липидограмму (для оценки холестерина) и анализ на уровень глюкозы.

Шаг 5. Сделайте инструментальные исследования

Для точной диагностики стоит провести ЭКГ, эхокардиографию и УЗИ артерий шеи или бедра. Эти процедуры позволяют оценить состояние сосудов и сердца.

Шаг 6. Посетите врача

Даже при отсутствии жалоб необходимо показать результаты специалисту, чтобы он определил индивидуальные риски и дал рекомендации.

Вывод

Инфаркт и инсульт редко приходят внезапно — чаще их предвестники можно выявить заранее. Шесть простых шагов, о которых напомнила врач, помогают сохранить здоровье и продлить жизнь.