Врач
Врач
© flickr.com by Алекс Проймос is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Красота и здоровье
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:16

Инфаркт и инсульт не приходят внезапно: врач назвала шесть шагов для спасения сердца

Кардиолог Ирина Васильева уверена: большинство сердечно-сосудистых катастроф можно предотвратить. В своём Telegram-канале она перечислила шесть шагов, которые помогают вовремя выявить риски и сохранить здоровье сердца.

Шаг 1. Изучите семейную историю
Важно уточнить, были ли случаи инфарктов или инсультов у близких родственников. Наследственный фактор играет ключевую роль.

Шаг 2. Проверьте параметры тела
Необходимо измерить рост, вес и окружность талии, а также рассчитать индекс массы тела. Эти показатели помогают оценить влияние лишнего веса на сердце.

Шаг 3. Контролируйте давление
Регулярное измерение артериального давления позволяет вовремя заметить гипертонию — один из главных факторов риска инсульта и инфаркта.

Шаг 4. Сдайте анализы
Кардиолог советует пройти липидограмму (для оценки холестерина) и анализ на уровень глюкозы.

Шаг 5. Сделайте инструментальные исследования
Для точной диагностики стоит провести ЭКГ, эхокардиографию и УЗИ артерий шеи или бедра. Эти процедуры позволяют оценить состояние сосудов и сердца.

Шаг 6. Посетите врача
Даже при отсутствии жалоб необходимо показать результаты специалисту, чтобы он определил индивидуальные риски и дал рекомендации.

Вывод
Инфаркт и инсульт редко приходят внезапно — чаще их предвестники можно выявить заранее. Шесть простых шагов, о которых напомнила врач, помогают сохранить здоровье и продлить жизнь.

