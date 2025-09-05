Инфаркт и инсульт не приходят внезапно: врач назвала шесть шагов для спасения сердца
Кардиолог Ирина Васильева уверена: большинство сердечно-сосудистых катастроф можно предотвратить. В своём Telegram-канале она перечислила шесть шагов, которые помогают вовремя выявить риски и сохранить здоровье сердца.
Шаг 1. Изучите семейную историю
Важно уточнить, были ли случаи инфарктов или инсультов у близких родственников. Наследственный фактор играет ключевую роль.
Шаг 2. Проверьте параметры тела
Необходимо измерить рост, вес и окружность талии, а также рассчитать индекс массы тела. Эти показатели помогают оценить влияние лишнего веса на сердце.
Шаг 3. Контролируйте давление
Регулярное измерение артериального давления позволяет вовремя заметить гипертонию — один из главных факторов риска инсульта и инфаркта.
Шаг 4. Сдайте анализы
Кардиолог советует пройти липидограмму (для оценки холестерина) и анализ на уровень глюкозы.
Шаг 5. Сделайте инструментальные исследования
Для точной диагностики стоит провести ЭКГ, эхокардиографию и УЗИ артерий шеи или бедра. Эти процедуры позволяют оценить состояние сосудов и сердца.
Шаг 6. Посетите врача
Даже при отсутствии жалоб необходимо показать результаты специалисту, чтобы он определил индивидуальные риски и дал рекомендации.
Вывод
Инфаркт и инсульт редко приходят внезапно — чаще их предвестники можно выявить заранее. Шесть простых шагов, о которых напомнила врач, помогают сохранить здоровье и продлить жизнь.
