Память стала подводить: причина может быть вовсе не в деменции

Сердечно-сосудистые патологии напрямую влияют на работу когнитивных функций, поскольку именно кровоснабжение определяет состояние и жизнедеятельность головного мозга. О взаимосвязи главного "насоса" организма и интеллектуальной активности рассказал невролог, рефлексотерапевт Павел Керекеша в беседе с NewsInfo.

Ранее зарубежные исследователи отмечали, что даже незначительные перебои в насосной функции сердца могут провоцировать микроскопические изменения в мозговых структурах, отвечающих за память.

По мнению невролога, современная медицина до сих пор не обладает исчерпывающим пониманием механизмов работы головного мозга, который является центральным регулятором всех жизненных процессов. Специалист пояснил, что состояние сосудов определяет качество питания органов, причем в первую очередь страдает именно "главный компьютер" организма при любых сбоях в работе сердца.

"Чем питается мозг? Кровью. Что провоцирует движение крови по сосудам? Сердце. Поэтому любые нарушения в работе "главного насоса" в нашем организме влияют на работу всех органов и мозга тоже. От качества работы сердца зависит качество работы всех органов и в первую очередь головного мозга", — отметил невролог.

Эксперт добавил, что важность регулярного двигательного ритма сложно переоценить, так как именно своевременная поддержка кровообращения помогает избежать сосудистых катастроф. При этом ухудшение памяти далеко не всегда указывает на развитие деменции, однако прогрессирующий атеросклероз и сужение просветов коронарных артерий часто выступают ключевым фактором поражения мозговых тканей.

В клинической практике медики часто сталкиваются с тем, что такие состояния, как болезнь Альцгеймера или паркинсонизм, имеют общую основу — хроническое нарушение трофики мозга из-за ухудшения кровотока. Согласно выводам врача, разница в диагнозах зависит в первую очередь от локализации пораженных структур: когда страдает лобная часть, отвечающая за интеллект, это проявляется деменцией. При этом правильный рацион питания и интеллектуальная нагрузка остаются важными инструментами защиты от возрастных изменений.

"Чаще всего деменция возникает из-за развития атеросклероза, сужения сосудов, которые кровоснабжают головной мозг. Паркинсонизм имеет ту же основу — сужение сосудов", — пояснил эксперт.

Важно помнить, что любые отклонения, включая показатели артериального давления вне нагрузок, являются серьезным поводом для глубокой диагностики. Осведомленность о ранних признаках сосудистых сбоев позволяет пациентам вовремя обратиться за квалифицированной помощью.

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