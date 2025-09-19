Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована вчера в 23:51

Инфаркт без холестерина: скрытые механизмы, которые долго игнорировали

Учёные: инфаркт у женщин чаще развивается без холестериновых бляшек

Сердечно-сосудистые болезни традиционно связывают с пожилым возрастом, но новые исследования показывают: инфаркт может случиться и у молодых людей, причём его причины у мужчин и женщин различаются кардинально. Если у одних основной фактор — закупорка артерий, то у других ключевую роль играют нестандартные механизмы, которые долгое время оставались недооценёнными.

Почему важно смотреть глубже

Долгое время врачи считали, что почти любой инфаркт миокарда вызван атеротромбозом — закупоркой артерии из-за холестериновой бляшки и тромба. Но работа клиники Майо, охватившая более 15 лет наблюдений за пациентами до 65 лет, доказала: далеко не всегда проблема в заблокированных сосудах. Особенно это заметно у женщин, для которых частыми становятся такие причины, как спонтанное расслоение коронарных артерий или несоответствие между потребностью сердца в кислороде и его реальной доставкой.

"Это исследование проливает свет на причины сердечных приступов, которые исторически были недооценены, особенно у женщин", — сказал интервенционный кардиолог Клэр Рафаэль.

Сравнение: причины инфаркта у мужчин и женщин

Причина

Мужчины (в %)

Женщины (в %)

Атеротромбоз (закупорка артерии)

75

47

SSDM (несоответствие потребности и доставки кислорода)

17

34

SCAD (расслоение артерии)

2

11

Эмболия

1

2

Вазоспазм

3

3

MINOCA-U (без явной причины)

2

3

Из таблицы видно: мужчины чаще сталкиваются с классическим сценарием инфаркта, тогда как у женщин почти половина случаев связана с альтернативными механизмами.

Советы шаг за шагом: как действовать при подозрении на инфаркт

  1. Сразу вызывайте скорую помощь — даже если боль прошла.
  2. Зафиксируйте симптомы: боль, одышка, слабость, тошнота.
  3. Не садитесь за руль — дождитесь врачей.
  4. Если есть аспирин, разжуйте таблетку (при отсутствии противопоказаний).
  5. Сохраняйте спокойствие, контролируйте дыхание.

Эти простые действия могут существенно повысить шансы на благоприятный исход.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: списывать симптомы на усталость или стресс.
    Последствие: поздняя госпитализация, рост риска осложнений.
    Альтернатива: использовать носимые гаджеты (смарт-часы с ЭКГ) и своевременно обращаться в кардиологический центр.
  • Ошибка: лечиться самостоятельно обезболивающими.
    Последствие: скрытая симптоматика, затруднение диагностики.
    Альтернатива: пройти обследование — от анализа крови до коронарной КТ.
  • Ошибка: игнорировать семейную предрасположенность.
    Последствие: внезапный инфаркт без очевидных факторов.
    Альтернатива: профилактика — контроль холестерина, витаминов и артериального давления.

А что если…

...молодой человек чувствует давящую боль в груди, но у него нормальные показатели холестерина? Это не повод исключать риск. У женщин частыми триггерами становятся стресс, тяжёлые болезни или беременность, способные вызвать SCAD или сосудистый спазм. У мужчин чаще виноваты табак и ожирение, но и они не застрахованы от нестандартных форм инфаркта.

Плюсы и минусы разных подходов к лечению

Подход

Плюсы

Минусы

Классическая терапия (стенты, антикоагулянты)

Быстро устраняет блокаду, снижает смертность

Может быть избыточной при SCAD или SSDM

Индивидуальная диагностика (КТ, МРТ, расширенные анализы)

Позволяет уточнить причину

Требует времени и ресурсов

Носимые устройства (умные часы, фитнес-браслеты)

Помогают фиксировать аритмии и ранние признаки

Не заменяют медицинское обследование

FAQ

Как выбрать кардиолога?
Ищите специалиста, работающего в клиниках с отделением интервенционной кардиологии и современными методами диагностики.

Что лучше для профилактики: лекарства или образ жизни?
Для большинства людей — сочетание. Контроль питания, физическая активность и витамины в комплексе с терапией по назначению врача дают лучший результат.

Мифы и правда

  • Миф: инфаркт у женщин случается реже.
    Правда: у молодых женщин причины часто другие, но риск не ниже.
  • Миф: если холестерин в норме, сердце в безопасности.
    Правда: SCAD или вазоспазм не связаны напрямую с уровнем холестерина.
  • Миф: инфаркт всегда проявляется сильной болью в груди.
    Правда: у женщин симптомы могут быть мягче — тошнота, усталость, одышка.

3 интересных факта

  1. У людей с инфарктами по типу SCAD пятилетняя смертность от сердечно-сосудистых причин равна нулю.
  2. Более половины случаев SCAD сначала диагностируются неправильно.
  3. У пациентов с SSDM смертность в течение пяти лет достигает 33%.

Исторический контекст

Кардиология прошла путь от догадок к точным наукам. В XIX веке инфаркты считали редкостью, а их причины связывали исключительно с возрастом. В середине XX века началась эра ангиографии, когда впервые можно было увидеть закупорку артерии. Сегодня врачи используют МРТ, КТ, генетические тесты и даже искусственный интеллект, чтобы понять, почему сердце даёт сбой. Это позволяет спасать жизни всё большему числу пациентов.

"Понимание того, почему случился сердечный приступ, так же важно, как и его лечение", — добавил Рафаэль.

