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Ирина Малова Опубликована сегодня в 18:03

До инфаркта несколько недель: какие сигналы организма нельзя пропускать

Первые признаки надвигающейся сосудистой катастрофы могут проявляться за несколько недель до критического момента, рассказал кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. В комментарии NewsInfo эксперт пояснил, что инфаркт миокарда зачастую становится финальной стадией длительного патологического процесса.

По словам специалиста, в основе проблемы лежит ишемическая болезнь сердца, предвестником которой выступает стенокардия. Это состояние напрямую связано с развитием атеросклероза, ограничивающего кровоснабжение сердечной мышцы. При этом важно понимать, что современные методы диагностики сердца позволяют выявить скрытые угрозы еще на этапе функциональных нарушений.

"Первым проявлением ишемической болезни сердца является стенокардия. А стенокардия — это предынфарктное состояние, потому что в основе стенокардии лежит атеросклероз, а крайняя степень атеросклероза — инфаркт миокарда", — пояснил Кондрахин.

Классическая картина приступа включает невыносимую давящую боль за грудиной, которая усиливается при любом движении, говорит врач. Человек может испытывать выраженное потоотделение, необъяснимый страх смерти и острую нехватку воздуха.

Однако врач предупреждает: нередко встречаются атипичные формы, когда болевые ощущения локализуются в челюсти, правой половине груди или даже имитируют зубную боль. Учитывая, что инфаркт в молодом возрасте перестал быть редкостью, любые дискомфортные ощущения выше пояса у людей старше 35 лет требуют внимания медиков.

"Самое опасное — это тихий инфаркт, так называемый немой. Человек на ровном месте ничего не чувствует, просыпается утром, а встать ему очень тяжело. Ощущение такое, что ноги не ходят. Так называемая немая ишемия бывает у больных сахарным диабетом, у них нервные клетки нарушены", — рассказал эксперт.

Особую коварность представляет ситуация, когда сердечный приступ маскируется под проблемы с пищеварением. Жжение за грудиной часто принимают за обычное недомогание после еды, хотя причины изжоги могут иметь кардиологическую природу.

Кардиолог подчеркивает: если боль катастрофически нарастает, нельзя пытаться дойти до поликлиники самостоятельно, так как физическая нагрузка способна спровоцировать разрыв миокарда. При подозрении на приступ необходимо немедленно вызвать медиков, при этом оперативность, с которой приедет скорая помощь, играет решающую роль в сохранении жизни.

При оказании первой помощи важно учитывать показатели тонометра, напомнил доктор. Самостоятельный прием нитроглицерина допустим только при высоком давлении. Если же наблюдается низкое давление, прием препарата может привести к фатальному исходу.

В таких случаях пациента следует уложить, слегка приподняв ему ноги, и обеспечить полный покой до приезда врачей. Современная медицина позволяет эффективно восстанавливать кровоток с помощью стентирования, возвращая человека к полноценной жизни.

Проверено экспертом: врач-терапевт (врач общей практики) Алексей Поляков, врач-терапевт (врач общей практики) Марина Егорова

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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