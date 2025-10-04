Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Боль в сердце
Боль в сердце
© Freepik by shayne_ch13 is licensed under public domain
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 17:17

За неделю до приступа: симптомы, которые могут стоить жизни

Абха Ханделвал: боль в груди, одышка и тошнота могут сигнализировать о надвигающемся инфаркте

Сердечно-сосудистые болезни остаются ведущей причиной смертности во всём мире. Несмотря на то, что о факторах риска известно достаточно — высокое давление, диабет, курение, лишний вес и малоподвижный образ жизни, — не все осведомлены о признаках, которые могут предшествовать инфаркту. Между тем организм часто подаёт тревожные сигналы за несколько дней или даже недель до события. Их распознавание и своевременное обращение к врачу может спасти жизнь.

Эксперты выделяют ряд симптомов, которые нельзя игнорировать. Они не всегда очевидны и могут маскироваться под усталость, мышечную боль или расстройства пищеварения.

Основные предупреждающие признаки

Боль и давление в груди

Стенокардия проявляется как периодическая боль или дискомфорт в груди. Причина — сужение артерий или их спазм. Если подобные ощущения повторяются, даже в лёгкой форме, важно не откладывать визит к врачу.

"Если вы заметили какой-либо дискомфорт в груди — важно позвонить своему врачу", — отметил директор Центра профилактики сердечно-сосудистых заболеваний Джона Хопкинса Роджер Блюменталь.

Дискомфорт в шее, плечах или челюсти

Боль не всегда сосредоточена в груди. Она может распространяться в шею, плечо или руку, а иногда ощущается как онемение, затрагивающее даже челюсть. Такие проявления особенно характерны для пожилых людей.

Утомляемость и одышка

Если простая задача вроде прогулки или работы в саду вызывает сильную усталость, задыхание или необычный дискомфорт в груди, это может быть сигналом о проблемах с сердцем.

"Лёгкое задыхающееся дыхание также может быть красным флагом", — сказала клинический профессор кардиологии Стэнфордского медицинского центра Абха Ханделвал.

Тошнота и проблемы с желудком

Иногда приближающийся инфаркт проявляется симптомами, которые легко спутать с отравлением или гастритом: боль в животе, тошнота, упадок сил.

"У некоторых пациентов симптомы могут быть лёгкими или вообще отсутствовать", — пояснил кардиолог Йельского университета Нихил Сиканд.

Когда настораживаться особенно сильно

За несколько дней или недель до инфаркта симптомы могут усиливаться, становиться чаще и продолжительнее. Многие пациенты при ретроспективном анализе вспоминают, что за месяц до события отмечали необычные боли в груди.

"Часто неделя, предшествующая приступу, наполнена большим количеством симптомов", — добавила Ханделвал.

Если признаки возникают внезапно и быстро прогрессируют, необходимо немедленно вызвать скорую помощь. Даже при лёгких жалобах следует обсудить их с врачом — это позволит вовремя провести обследование и назначить профилактическое лечение.

Сравнение: факторы риска и предупреждающие признаки

Факторы риска

Ранние признаки

Курение

Боль в груди

Высокий холестерин

Боль в шее, плече или челюсти

Ожирение

Одышка и усталость

Диабет

Тошнота, проблемы с желудком

Высокое давление

Усиление симптомов за несколько дней до приступа

Советы шаг за шагом: как снизить риск

  1. Регулярно контролируйте давление, уровень холестерина и сахара в крови.
  2. Уделяйте хотя бы 30 минут в день физической активности — ходьба, плавание, велосипед.
  3. Исключите или минимизируйте курение и алкоголь.
  4. Следите за питанием: меньше трансжиров и соли, больше овощей, фруктов и рыбы.
  5. Используйте специализированные ресурсы, например CardioSmart от Американского колледжа кардиологии, чтобы найти проверенные рекомендации.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать боль в груди → риск инфаркта → своевременный визит к кардиологу.
  • Привычка курить "для снятия стресса" → ускоренное развитие атеросклероза → программы отказа от курения и никотин-заместительная терапия.
  • Пропуск приёма назначенных препаратов → рост давления и осложнения → настройка напоминаний и регулярные визиты к врачу.

А что если…

…у вас уже был сердечный приступ? Важно понимать: риск повторного события в первый год после инфаркта резко возрастает. Именно поэтому регулярный контроль состояния, корректировка образа жизни и назначенная медикаментозная терапия имеют решающее значение.

"Плюсы и минусы" здорового образа жизни для сердца

Подход

Плюсы

Минусы

Отказ от курения

Снижение риска инфаркта, улучшение лёгких

Первые недели возможен стресс и набор веса

Физическая активность

Укрепление сердца, нормализация веса

Требует регулярности и времени

Здоровое питание

Стабилизация давления и липидов

Дороже и требует планирования

Медикаментозная терапия

Контроль факторов риска

Возможны побочные эффекты

FAQ

Как выбрать подходящую физическую активность?
Лучше всего подойдут регулярные аэробные нагрузки средней интенсивности — ходьба, плавание, езда на велосипеде.

Сколько стоит обследование у кардиолога?
Стоимость варьируется от региона и клиники, но базовый чек-ап (ЭКГ, анализы крови, консультация) доступен в большинстве городов.

Что лучше: диета или лекарства?
Обычно оптимален комплексный подход: корректировка питания и образа жизни плюс терапия, назначенная врачом.

Мифы и правда

  • Миф: инфаркт всегда сопровождается резкой болью в груди.
    Правда: симптомы могут быть смазанными — усталость, тошнота, онемение.
  • Миф: молодые люди не подвержены инфаркту.
    Правда: риск ниже, но при диабете, ожирении или курении он заметно возрастает.
  • Миф: если симптомы прошли, значит, всё в порядке.
    Правда: даже исчезновение боли требует консультации специалиста.

3 интересных факта

  • Женщины чаще переносят "тихие" инфаркты без выраженной боли в груди.
  • У людей с домашними питомцами уровень стресса и давление ниже, что положительно влияет на сердце.
  • Даже быстрая 10-минутная прогулка ежедневно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Исторический контекст

Первые упоминания о симптомах инфаркта относятся ещё к XIX веку, когда врачи описывали "грудную жабу" — боли и тяжесть в груди. Тогда ещё не было понимания механизма, но связь с сердцем уже улавливалась. С середины XX века с развитием ЭКГ и коронарографии диагностика стала более точной, что позволило спасти миллионы жизней.

