Давление падает, дыхание сбивается — первые секунды, решающие всё

Сердечный приступ часто начинается неожиданно: человеку становится не по себе, он ощущает давление или боль за грудиной — и буквально через несколько минут может потерять сознание. В таких ситуациях важно не поддаться панике, а действовать быстро и чётко. Ошибка или промедление могут стоить жизни.

О том, как вовремя распознать приступ и что делать до приезда скорой помощи, рассказал доктор медицинских наук, профессор Российского государственного медицинского университета им. Пирогова Вадим Богачёв изданию Mostimes. com.

"Чувство тяжести за грудиной, боль отдаёт обычно в левую лопатку или левую руку, сердечный приступ сопровождается снижением артериального давления, слабостью, появляется чувство беспокойства, страха, холодный пот. Среднестатистический человек имеет давление порядка 130 на 70. Здесь артериальное давление снижается до 100 на 30, нарушается ритм сердца", — пояснил профессор.

Первые признаки: как понять, что это не просто усталость

Иногда симптомы инфаркта похожи на банальное переутомление: человек жалуется на слабость, нехватку воздуха, головокружение. Но отличие в том, что при сердечном приступе дискомфорт не уходит даже после отдыха, а боль в груди может нарастать.

Сигналы, которые нельзя игнорировать:

Сильное давление или жжение в груди. Боль, отдающая в левую руку, плечо, лопатку, шею или нижнюю челюсть. Резкое падение давления, холодный пот, бледность. Ощущение страха или паники без видимой причины.

У женщин и пожилых людей приступ может протекать атипично — без выраженной боли. Иногда единственные жалобы — это тошнота, боль в животе или внезапная усталость.

Что делать до приезда скорой

"Человека надо положить, придать ему горизонтальное положение, приподнять ноги, подложить подушку или ещё что-то, чтобы ноги были выше уровня сердца, чтобы скомпенсировать давление и обеспечить тепло, накрыть чем-то тёплым, если на улице, и вызывать скорую помощь", — объясняет Богачёв.

Пока ждёте врачей:

обеспечьте приток свежего воздуха;

расстегните воротник и ремень;

не позволяйте пострадавшему вставать или двигаться;

оставайтесь рядом и следите за дыханием.

Если человек потерял сознание и не дышит — начинайте сердечно-лёгочную реанимацию (нажатия на грудную клетку в ритме 100-120 раз в минуту).

Давать ли лекарства: когда можно, а когда нет

"Врачи скорой помощи очень не любят, когда кто-то даёт какие-то препараты, потому что это клиническую картину может смазать. Но, если человек в состоянии контактировать, он может сказать, что да, что у него были подобные сердечные приступы, которые снимались таблеткой нитроглицерина, то можно дать таблетку нитроглицерина. Если человек точно не знает, не понимает, что происходит, лучше ничего не давать, потому что нитроглицерин может снизить и без того низкое давление", — разъяснил доктор.

Если есть возможность, измерьте давление — это поможет врачу точнее оценить состояние пациента. В аптечке дома стоит держать автоматический тонометр, аспирин и нитроглицерин, но использовать их следует только по показаниям.

Советы шаг за шагом: как действовать при подозрении на инфаркт

Немедленно вызовите скорую помощь по номеру 103 или 112. Положите пострадавшего, приподняв ноги. Обеспечьте покой и тепло. Не давайте лекарства без уверенности в их необходимости. Следите за дыханием и пульсом. При остановке сердца — начинайте реанимацию.

Эти простые действия могут спасти жизнь до прибытия врачей.

Ошибки, которые совершают чаще всего

Ошибка: человек "терпит", думая, что боль пройдёт.

Последствие: инфаркт развивается, повышая риск смерти.

Альтернатива: вызвать скорую при первых признаках.

Последствие: лекарства могут ухудшить состояние, особенно при низком давлении.

Альтернатива: уточнить у пострадавшего, что он обычно принимает, или дождаться медиков.

Последствие: без мониторинга и кислорода может наступить остановка сердца.

Альтернатива: всегда ждать скорую помощь.

А что если человек в одиночестве?

Если вы чувствуете боль в груди и никого рядом нет:

Сразу вызовите скорую (112). Сядьте, наклонившись вперёд, чтобы облегчить дыхание. Если у вас уже был инфаркт и врач назначал нитроглицерин — примите таблетку. Постарайтесь не двигаться до приезда помощи.

Смартфон лучше держать под рукой — у многих моделей есть функция экстренного вызова SOS, которая автоматически отправит координаты.

Плюсы и минусы домашних средств

Подход Плюсы Минусы Нитроглицерин Быстро снимает спазм сосудов Может резко снизить давление Аспирин Разжижает кровь, предотвращая тромбы Может вызвать раздражение желудка Холодные компрессы Помогают при потливости и жаре Не влияют на сердце Тёплое укрытие Поддерживает кровообращение Не решает причину боли

Главное — помнить: ни одно средство не заменяет вызов скорой помощи.

Мифы и правда о сердечных приступах

Миф 1. Инфаркт случается только у пожилых.

Правда: риск повышается с возрастом, но приступы всё чаще диагностируют и у людей моложе 40 лет — особенно при стрессах, курении и ожирении.

Миф 2. Если боль прошла — опасность миновала.

Правда: приступ может повториться через несколько минут, поэтому обращаться к врачу нужно в любом случае.

Миф 3. У женщин инфаркт бывает реже.

Правда: после менопаузы риск у женщин сравнивается с мужским, а симптомы часто протекают скрыто.

FAQ

Как отличить сердечный приступ от панической атаки?

При панической атаке боль не локализуется за грудиной и не отдаёт в руку, давление обычно остаётся нормальным. При инфаркте боль сжимает грудь, появляется холодный пот и слабость.

Что лучше: вызвать скорую или ехать самому?

Только скорая сможет оказать кислородную поддержку и сделать ЭКГ по дороге. Самостоятельная поездка — риск потерять драгоценные минуты.

Исторический контекст

Первое документированное описание инфаркта миокарда датируется 1878 годом. Тогда врачи впервые связали внезапную смерть с закупоркой коронарной артерии. Сегодня благодаря кардиомониторам, дефибрилляторам и обучению первой помощи уровень выживаемости вырос в разы.

