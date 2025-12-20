Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Боль в сердце
Боль в сердце
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 20:23

Счёт идёт на минуты: одна ошибка при инфаркте может стоить жизни

Задержка медицинской помощи при инфаркте резко ухудшает прогноз — врач Шелуха

Инфаркт миокарда остаётся одной из самых опасных экстренных состояний, при которых счёт нередко идёт на минуты. Если человек своевременно не получает медицинскую помощь, риск тяжёлых осложнений и летального исхода резко возрастает. Об этом в разговоре с "Лентой.ру" предупредила кардиолог сети медицинских центров "СМ-Клиника" Полина Шелуха, объяснив, как действовать при подозрении на сердечный приступ.

Первые действия при подозрении на инфаркт

По словам врача, ключевым шагом при появлении симптомов инфаркта должно стать немедленное обращение за профессиональной помощью. Любая задержка может существенно ухудшить прогноз и повлиять на исход заболевания.

"Если у человека появились симптомы инфаркта, необходимо в первую очередь вызвать скорую помощь", — подчеркнула кардиолог сети медицинских центров "СМ-Клиника" Полина Шелуха.

После вызова медиков пострадавшего следует уложить на горизонтальную поверхность. При этом верхнюю часть тела рекомендуется слегка приподнять, чтобы снизить нагрузку на сердце и облегчить дыхание. Врач отметила, что важно создать максимально комфортные условия до приезда бригады скорой помощи.

Что важно сделать до приезда врачей

Следующий этап — устранение факторов, которые могут ухудшить состояние пациента. Полина Шелуха рекомендовала снять или ослабить все утягивающие элементы одежды. Это касается галстуков, ремней, поясов и застёгнутых пуговиц, особенно в области шеи и живота. Такие меры помогают уменьшить дискомфорт и облегчить кровообращение.

Не менее важно обеспечить приток свежего воздуха. По словам специалиста, проветривание помещения или открытое окно могут сыграть вспомогательную роль в стабилизации состояния человека с подозрением на инфаркт. Одновременно близкие должны следить за самочувствием пациента и не допускать лишней суеты.

Чего делать категорически нельзя

Кардиолог отдельно обратила внимание на действия, которые при инфаркте строго запрещены. Самостоятельная активность может усугубить повреждение сердечной мышцы и привести к необратимым последствиям.

"Человеку с признаками острого инфаркта миокарда категорически запрещается вставать, ходить, курить и принимать пищу", — отметила Полина Шелуха.

Кроме того, врач не рекомендует самостоятельно принимать лекарственные препараты без назначения специалиста. Неправильно выбранные средства могут навредить и смазать клиническую картину. Основная задача близких, по словам кардиолога, — находиться рядом, контролировать состояние пострадавшего, сохранять спокойную обстановку и дождаться приезда врачей.

Соблюдение этих простых, но принципиально важных правил может сыграть решающую роль и сохранить человеку жизнь до оказания квалифицированной медицинской помощи.

