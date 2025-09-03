Минус 61% к риску деменции: простое решение, доступное каждому

Новое исследование, опубликованное в журнале JAMA Neurology, показало: коррекция потери слуха на ранних этапах значительно снижает вероятность развития деменции.

Учёные проанализировали данные почти трёх тысяч участников долгосрочного проекта Framingham Heart Study, в котором отслеживалось здоровье людей и их потомков на протяжении десятилетий. В выборку вошли мужчины и женщины старше 60 лет без диагноза деменции на момент проверки слуха.

Результаты наблюдений, продолжавшихся около двадцати лет, оказались показательными. Деменция в итоге развилась у 20% участников. При этом 42% из них были младше 70 лет в момент тестирования слуха. Особенно заметен эффект у тех, кто начал пользоваться слуховыми аппаратами до 70 лет: их риск заболеть деменцией оказался на 61% ниже, чем у тех, кто не применял подобные устройства.

Авторы исследования подчеркнули, что у людей младше 70 лет без нарушений слуха вероятность деменции также была меньше — примерно на 29% по сравнению с теми, у кого потеря слуха оставалась без лечения. Однако после 70 лет такой закономерности уже не наблюдалось.

Учёные обратили внимание и на то, что слуховые аппараты используют лишь около 17% людей с умеренными и тяжёлыми нарушениями слуха.

Невролог нью-йоркской клиники Lenox Hill Гаятри Деви, комментируя работу коллег, отметила, что примерно 40% случаев деменции можно было бы предотвратить за счёт изменения факторов риска. По её словам, лечение слуха способствует не только сохранению когнитивных функций, но и поддерживает социальную активность, которая сама по себе является важным элементом профилактики.

Эксперты, не участвовавшие в исследовании, подчеркнули, что борьба с возрастной потерей слуха — это простой и эффективный способ не только снизить вероятность деменции, но и улучшить качество жизни, позволяя людям активнее участвовать в общении.

Руководитель отделения речи и аудиологии больницы Northwell Health Phelps в Нью-Йорке Кэролин Боссинас добавила, что для поддержания здоровья мозга с возрастом необходима постоянная стимуляция. Она пояснила: когда человек слышит хуже, мозг недополучает важные сигналы, что может способствовать когнитивным нарушениям. По её словам, у людей с потерей слуха риск деменции почти в два раза выше, а вероятность сопутствующих когнитивных проблем — почти в три раза. Эти проблемы включают ухудшение памяти, сложности в решении задач, замедленную реакцию и снижение способности замечать собственные ошибки.

Специалисты советуют обращать внимание на первые тревожные сигналы. Если человеку становится трудно различать речь в шумных местах — например, в ресторанах, — или он часто просит собеседников повторить сказанное, стоит пройти обследование у врача.

Боссинас отметила, что чем раньше начнётся коррекция слуха, тем легче человеку адаптироваться к аппаратам. Даже при лёгкой потере слуха они дают ощутимую пользу. Однако могут понадобиться индивидуальные настройки, поэтому важно работать с аудиологом.

Эксперты напоминают: при использовании слуховых аппаратов важно следить за их исправностью — держать в сухом месте, регулярно менять батарейки или устройство, очищать по инструкции и проходить проверки у специалистов.