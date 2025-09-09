Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia. org by Famartin is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:12

Обычные привычки, которые лишают людей слуха быстрее болезней

Врач-оториноларинголог Марина Евсикова назвала привычки, разрушающие слух

Здоровье ушей во многом зависит от повседневных привычек, и многие из них оказывают на слух куда большее влияние, чем кажется на первый взгляд.

Самые распространённые ошибки

По словам врача-оториноларинголога медицинской компании "СберЗдоровье" Марины Евсиковой, главными врагами слуха становятся громкая музыка в наушниках и частое пребывание в шумной среде без защиты.

"Эти обстоятельства провоцируют "утомление” клеток внутреннего уха… что в конечном счёте ведет к нарушению слуха", — пояснила Евсикова.

Не менее опасно использование чужих наушников, особенно внутриканальных. Вместе с микробами и вирусами это может привести к воспалению слухового прохода и временной потере слуха.

Опасность ватных палочек

Многие уверены, что ватные палочки помогают поддерживать уши в чистоте, но на деле они чаще вредят. По словам специалиста, такие действия стимулируют чрезмерную выработку серы и способствуют формированию пробок. Кроме того, есть риск повредить барабанную перепонку, что может привести к серьёзному снижению слуха.

Влияние курения

Активное и пассивное курение также негативно сказывается на органах слуха. Оно нарушает кровоснабжение внутреннего уха, а также способствует частым ЛОР-заболеваниям из-за воздействия на слизистую носа и барабанной полости.

Правила слуховой гигиены

Чтобы сохранить слух, врачи рекомендуют:
• контролировать громкость при прослушивании музыки и фильмов;
• не делиться личными наушниками и не пользоваться чужими;
• при работе в условиях сильного шума — обязательно использовать защитные средства;
• проходить профилактический осмотр у ЛОР-врача хотя бы раз в год.

"При наличии каких-либо жалоб со стороны слуха рекомендуется как можно раньше проконсультироваться с врачом-оториноларингологом", — подчеркнула Евсикова.

Если привычная громкость техники кажется недостаточной, это тревожный сигнал: необходимо провериться у специалиста, чтобы не допустить развития стойкого нарушения слуха.

