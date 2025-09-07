Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia. org by jeffreyw is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 1:01

Что никогда нельзя делать с ушами, если хотите сохранить слух

Отоларинголог Евсикова: громкая музыка и ватные палочки вредят слуху

Слух — один из самых уязвимых органов чувств, и нередко мы сами наносим ему вред, даже не задумываясь об этом. О том, какие привычки могут стать причиной проблем со слухом, рассказала врач-оториноларинголог Марина Евсикова.

Опасность громких звуков

Одним из главных факторов риска специалист называет регулярное прослушивание музыки на высокой громкости, а также длительное пребывание в шумной среде без защиты для ушей. Подобная нагрузка вызывает утомление клеток внутреннего уха. При систематическом воздействии это приводит к их постепенному снижению и, как следствие, к ухудшению слуха.

"Длительное пребывание в шумной обстановке без защиты для ушей ведет к ухудшению слуха", — отметила врач Марина Евсикова.

Почему нельзя пользоваться чужими наушниками

Еще одна привычка, опасная для слуха, — использование чужих наушников. Особенно это касается внутриканальных моделей. На их поверхности легко скапливаются вирусы и бактерии, которые при попадании в ухо могут вызвать воспаление наружного слухового прохода. Итог — болезненность, дискомфорт и временное снижение слуха.

Ватные палочки: вред больше, чем польза

Популярный способ чистки ушей ватными палочками также может навредить. Вместо того чтобы избавляться от серы, палочки зачастую проталкивают её глубже, формируя серные пробки. Более того, неосторожные движения способны повредить барабанную перепонку, что ведет к дополнительным проблемам со слухом.

Правила слуховой гигиены

Чтобы сохранить здоровье ушей, врач рекомендует:
• следить за уровнем громкости при прослушивании музыки и фильмов;
• не использовать чужие наушники и не давать свои другим людям;
• отказаться от применения ватных палочек;
• вовремя реагировать на тревожные сигналы организма.

Если вам приходится всё чаще прибавлять громкость на привычных устройствах, это может указывать на начальные проблемы со слухом. В таком случае не стоит откладывать визит к специалисту.

