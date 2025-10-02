Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Элизабет Херли
Элизабет Херли
© commons.wikimedia.org by Brian Minkoff- London Pixels is licensed under CC BY 3.0
Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 6:46

Тело, как у двадцатилетней: Элизабет Херли раскрыла секрет стройности в 60 лет

Элизабет Херли раскрыла, как отказ от алкоголя помогает поддерживать здоровье

Элизабет Херли, которой недавно исполнилось 60 лет, продолжает поражать поклонников своей стройной фигурой и энергичным образом жизни. Британская актриса и модель всегда привлекала внимание не только талантом, но и ухоженной внешностью, а сегодня её секреты здорового образа жизни вызывают интерес ещё больше.

Сейчас Херли встречается с музыкантом Билли Рэй Сайрусом. Лето она провела в Великобритании, где училась играть на гитаре и отмечала свой юбилей в кругу близких людей. Но внимание фанатов привлёк не только личный праздник, сколько откровения звезды о том, как ей удаётся поддерживать форму и здоровье на протяжении десятилетий.

Отказ от алкоголя как ключ к здоровью

Элизабет открыто рассказала, что одним из главных правил её образа жизни стал минимальный приём алкоголя. В интервью Daily Mail она пояснила, что алкоголь она употребляет исключительно в исключительных случаях, когда хочется побаловать себя. Это не прихоть, а осознанный шаг, связанный с заботой о здоровье и долгой карьерой в модельном и актёрском бизнесе.

"Думаю, благодаря моей работе в фонде борьбы с раком груди, я действительно прислушалась к тому, что они говорят о здоровье. Конечно, когда ты действительно заботишься о здоровье, ты, как правило, и выглядишь лучше", — пояснил источник.

Херли подчёркивает, что отказ от регулярного употребления алкоголя стал естественной частью её повседневного рациона. Она считает, что с возрастом организм перерабатывает спиртные напитки медленнее, и теперь даже редкая выпивка даёт ощутимый эффект похмелья.

"Доктора определенно советуют нам заниматься спортом и правильно питаться, а также не употреблять алкоголь, поэтому я стараюсь следовать этим рекомендациям, насколько это возможно. Я вообще почти не пью алкоголь. Я также заметила, что с возрастом мой организм перерабатывает его хуже, чем в молодости. Теперь я пью только ради маленького момента удовольствия", — добавила звезда.

Сбалансированный образ жизни

Элизабет не ограничивается только отказом от алкоголя. Важную роль в её ежедневной рутине играет физическая активность и внимательное отношение к питанию. Она практикует различные виды тренировок, стараясь сочетать кардионагрузки с силовыми упражнениями, что помогает поддерживать тонус мышц и общую выносливость:

  1. утренняя зарядка и лёгкие пробежки.

  2. силовые тренировки с минимальными весами для поддержания мышечного тонуса.

  3. растяжка и йога для гибкости и расслабления.

В питании Херли отдаёт предпочтение свежим овощам, фруктам и продуктам с высоким содержанием белка. Она избегает тяжёлой пищи и старается минимизировать употребление сахара и переработанных продуктов. Такой подход позволяет не только поддерживать форму, но и повышает уровень энергии на весь день.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Частое употребление алкоголя → усталость, снижение тонуса → заменять на безалкогольные коктейли.

  • Пропуск тренировок → потеря мышечной массы → короткие ежедневные тренировки дома.

  • Нерегулярное питание → скачки энергии и веса → планирование питания на день.

А что если…

Если полностью отказаться от алкоголя не получается, можно выбрать напитки с низким содержанием спирта или разбавлять их безалкогольными альтернативами. Даже небольшой шаг в сторону уменьшения потребления алкоголя положительно влияет на организм и внешний вид.

FAQ

Как выбрать диету для поддержания формы в зрелом возрасте?
Лучше ориентироваться на продукты с высоким содержанием белка, овощи и фрукты, минимизируя переработанные продукты и сахар.

Сколько стоит персональный тренер для поддержания здоровья?
Стоимость варьируется от 2 до 5 тысяч рублей за сеанс в зависимости от уровня специалиста и региона.

Что лучше — кардио или силовые тренировки?
Для поддержания тонуса и здоровья сердца оптимально сочетать оба вида тренировок с растяжкой.

Мифы и правда

  • Миф: с возрастом невозможно сохранить фигуру.
    Правда: при правильном питании и регулярной активности можно поддерживать форму в любом возрасте.

  • Миф: алкоголь не влияет на здоровье, если пить редко.
    Правда: даже редкая выпивка с возрастом даёт сильнее похмелье и влияет на обмен веществ.

Сон и психология

Звезда отмечает, что полноценный сон важен для восстановления организма и поддержания психологического равновесия. Регулярный сон позволяет снизить стресс, улучшить метаболизм и сохранить молодость кожи.

3 интересных факта

  1. Элизабет начала заниматься йогой ещё в молодости и продолжает практику до сих пор.

  2. Минимальное употребление алкоголя улучшает усвоение витаминов и микроэлементов.

  3. Лёгкая физическая активность даже 20 минут в день заметно повышает уровень энергии.

Исторический контекст

Элизабет Херли всегда была лицом модных кампаний и снималась в кино с конца 1980-х годов. Её подход к здоровью сочетает традиционные британские ценности дисциплины с современными методами фитнеса и питания.

