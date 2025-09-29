Возраст — это просто число: как 63-летняя Свиридова сохраняет фигуру и радость жизни

Алёна Свиридова, несмотря на 63 года, продолжает удивлять своим внешним видом. Зрители могут видеть певицу в музыкальном шоу "Ну-ка, все вместе!" на канале "Россия 1", а недавно артистка дала интервью Леди Mail, где поделилась секретами своей фигуры и гармонии с собой.

Свиридова признается, что не тратит много усилий на поддержание внешности. Для нее важнее физическое и ментальное здоровье, а также способность радоваться жизни.

"По части внешнего вида я очень скучная, потому что, честно говоря, не прилагаю никаких усилий для его поддержания. Я считаю, что есть две вещи, которые определяют то, как ты выглядишь: это твое физическое здоровье и твое ментальное здоровье. И насколько ты открыт миру, насколько радуешься жизни, то настолько и выглядишь, все это отражается на лице", — делится Свиридова.

Питание и привычки

Певица старается избегать вредной еды. В редких случаях позволяет себе маленькие слабости.

"Единственная гадость, которую я себе иногда позволяю и делаю это с чувством тайного греха, — это кукурузные чипсы начос. Очень мне нравятся. Но это бывает редко, и после мне хочется идти и исповедоваться", — начала перечисление артистка.

Активный образ жизни также играет важную роль в поддержании формы. Свиридова любит рано вставать, много ходить, плавать, когда в море нет медуз, и просто наслаждаться движением.

"Мне нравится рано вставать, много ходить, веселиться и плавать, когда нет медуз в море. Люблю вести очень подвижный образ жизни, но не потому, что надо, а просто потому, что мне это нравится", — подчеркивает певица.

Восприятие критики

Как и любой публичный человек, Свиридова сталкивается с критикой и негативом в соцсетях. Артистка воспринимает хейтеров с юмором и считает, что за агрессией обычно скрывается личная неудовлетворенность.

"Всех критиков в соцсетях и писателей гадостей я воспринимаю всегда с большим юмором. А с другой стороны, мне, конечно, их жалко, потому что человек, у которого все нормально, вряд ли будет сидеть и брызгать своим ядом кому-то в соцсетях. Ему такое, мне кажется, даже в голову прийти не может", — рассказывает она.

Свиридова признается, что сама иногда испытывает недовольство собой, но старается направлять это в работу и развитие.

"Жалко, что эти люди не понимают, что это не тот путь, по которому нужно сбрасывать недовольство: лучше всего недовольство собой, которое, кстати, иногда у меня тоже вдруг прорывается, исправляется трудом", — рассуждает знаменитость.

Акценты на здоровье и образ жизни

Физическая активность: ежедневные прогулки, плавание, радость движения. Питание: избегание вредных продуктов, редкие послабления. Ментальное здоровье: открытость миру, позитивный настрой, умение справляться с критикой.

Советы шаг за шагом

Начинайте день с прогулки на свежем воздухе. Выбирайте активные формы отдыха, которые приносят радость, а не нагрузку. Следите за питанием, минимизируя фастфуд, но позволяя себе редкие маленькие удовольствия. Относитесь к критике с юмором, концентрируйтесь на собственных целях.

А что если…

Если сосредоточиться только на внешнем виде и диетах, а внутреннее состояние оставлять без внимания, результат будет нестабильным. Гармония тела и духа работает лучше, чем жесткие ограничения.

FAQ

Как выбрать подходящую активность для себя?

Лучше ориентироваться на те виды движения, которые доставляют удовольствие, будь то плавание, прогулки или танцы.

Сколько раз в неделю нужно заниматься физической активностью?

Для сохранения здоровья достаточно 3-5 раз в неделю умеренной активности.

Что лучше — строгая диета или сбалансированное питание?

Сбалансированное питание с небольшими послаблениями эффективнее и безопаснее.

Мифы и правда

Миф: красота требует больших усилий и жертв.

Правда: важнее здоровье, активность и позитивный настрой, чем постоянное напряжение и строгие диеты.

Исторический контекст

Алёна Свиридова известна публике с конца 1980-х годов. Ее песни, такие как "Бедная овечка" и "Розовый фламинго", стали символами эпохи. За десятилетия она сохранила активность и любовь к сцене, показывая пример гармоничного образа жизни.

