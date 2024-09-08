Вкусные кабачковые роллы — идеальный перекус для тех, кто следит за фигурой

Этот рецепт — отличный вариант для тех, кто хочет питаться вкусно и полезно, не жертвуя при этом временем. Кабачковые роллы с сыром и ветчиной подойдут как для сытного завтрака, так и для лёгкого перекуса в течение дня. В процессе приготовления используются простые и доступные ингредиенты, а готовое блюдо выглядит эффектно и аппетитно.

Ингредиенты для теста:

280 г кабачка;

30 г молока (2,5%);

2 яйца;

50 г муки;

Соль и специи по вкусу;

2 г подсолнечного масла для смазывания сковороды.

Ингредиенты для начинки:

70 г сливочного сыра (творожного);

50 г индюшиной ветчины;

10 г свежей зелени;

40 г помидоров.

Приготовление:

Кабачковые блинчики. Натрите кабачок на мелкой тёрке, добавьте немного соли и оставьте на пару минут, чтобы кабачок пустил сок. Затем отожмите лишнюю жидкость, добавьте молоко, яйца, муку, соль и специи. Хорошо перемешайте тесто и испеките на смазанной маслом сковороде 4 блинчика диаметром около 24 см. Начинка. Нарежьте помидоры, ветчину и зелень. В миске смешайте их со сливочным сыром до однородной массы. Формирование роллов. Намажьте каждый блинчик начинкой, при желании добавьте несколько листиков салата, сверните в ролл и подавайте.

Фото: flickr.com/Christine Wisnieski (CC BY 2.0 license)