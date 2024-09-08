Вкусные кабачковые роллы — идеальный перекус для тех, кто следит за фигурой

Этот рецепт — отличный вариант для тех, кто хочет питаться вкусно и полезно, не жертвуя при этом временем. Кабачковые роллы с сыром и ветчиной подойдут как для сытного завтрака, так и для лёгкого перекуса в течение дня. В процессе приготовления используются простые и доступные ингредиенты, а готовое блюдо выглядит эффектно и аппетитно.
Ингредиенты для теста:
- 280 г кабачка;
- 30 г молока (2,5%);
- 2 яйца;
- 50 г муки;
- Соль и специи по вкусу;
- 2 г подсолнечного масла для смазывания сковороды.
Ингредиенты для начинки:
- 70 г сливочного сыра (творожного);
- 50 г индюшиной ветчины;
- 10 г свежей зелени;
- 40 г помидоров.
Приготовление:
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Кабачковые блинчики. Натрите кабачок на мелкой тёрке, добавьте немного соли и оставьте на пару минут, чтобы кабачок пустил сок. Затем отожмите лишнюю жидкость, добавьте молоко, яйца, муку, соль и специи. Хорошо перемешайте тесто и испеките на смазанной маслом сковороде 4 блинчика диаметром около 24 см.
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Начинка. Нарежьте помидоры, ветчину и зелень. В миске смешайте их со сливочным сыром до однородной массы.
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Формирование роллов. Намажьте каждый блинчик начинкой, при желании добавьте несколько листиков салата, сверните в ролл и подавайте.
Фото: flickr.com/Christine Wisnieski (CC BY 2.0 license)
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