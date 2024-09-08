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Как приготовить кабачковые роллы с творожным сыром и ветчиной
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Вкусные кабачковые роллы — идеальный перекус для тех, кто следит за фигурой

Как приготовить кабачковые роллы с творожным сыром и ветчиной

Этот рецепт — отличный вариант для тех, кто хочет питаться вкусно и полезно, не жертвуя при этом временем. Кабачковые роллы с сыром и ветчиной подойдут как для сытного завтрака, так и для лёгкого перекуса в течение дня. В процессе приготовления используются простые и доступные ингредиенты, а готовое блюдо выглядит эффектно и аппетитно.

Ингредиенты для теста:

  • 280 г кабачка;
  • 30 г молока (2,5%);
  • 2 яйца;
  • 50 г муки;
  • Соль и специи по вкусу;
  • 2 г подсолнечного масла для смазывания сковороды.

Ингредиенты для начинки:

  • 70 г сливочного сыра (творожного);
  • 50 г индюшиной ветчины;
  • 10 г свежей зелени;
  • 40 г помидоров.

Приготовление:

  1. Кабачковые блинчики. Натрите кабачок на мелкой тёрке, добавьте немного соли и оставьте на пару минут, чтобы кабачок пустил сок. Затем отожмите лишнюю жидкость, добавьте молоко, яйца, муку, соль и специи. Хорошо перемешайте тесто и испеките на смазанной маслом сковороде 4 блинчика диаметром около 24 см.

  2. Начинка. Нарежьте помидоры, ветчину и зелень. В миске смешайте их со сливочным сыром до однородной массы.

  3. Формирование роллов. Намажьте каждый блинчик начинкой, при желании добавьте несколько листиков салата, сверните в ролл и подавайте.

Фото: flickr.com/Christine Wisnieski (CC BY 2.0 license)

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