Яблочные чипсы с корицей
Яблочные чипсы с корицей
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 13:45

Правильный перекус работает как топливо: даёт силы без тяжести в желудке

Врач-диетолог предупредила, что не все сухофрукты безопасны из-за добавок сахара

Выбор перекусов напрямую влияет на самочувствие и уровень энергии в течение дня. Важно помнить, что полезный перекус не должен перегружать желудок, а лишь поддерживать силы до следующего приёма пищи.

"В качестве перекуса следует выбирать обычные, натуральные, не переработанные промышленным образом продукты", — отметила врач-диетолог Наталья Мизинова.

По словам специалиста, хорошим вариантом могут быть овощные салаты, сухофрукты, йогурт, а также бутерброды на цельнозерновом хлебе с отварной курицей или индейкой.

Какие перекусы считаются правильными

Диетолог подчёркивает: при классическом режиме питания перекусы не обязательны. Но если рацион предполагает дробное питание, то выбирать стоит продукты, близкие к натуральным. Подойдут фрукты, овощи, кисломолочные продукты — творог, кефир, натуральный йогурт.

Орехи — ещё один удачный вариант. В несезон их можно заменить сухофруктами. Однако при покупке важно обращать внимание на качество: на рынке немало обработанных вариантов с добавлением сахара и консервантов.

Сравнение популярных перекусов

Продукт Польза Возможные минусы
Сухофрукты Источник клетчатки и минералов Часто содержат сахарные глазури
Овощной салат Витамины, лёгкость Требует времени на приготовление
Йогурт Белок и кальций Важно избегать подслащённых
Орехи Жирные кислоты, чувство сытости Высокая калорийность

Советы шаг за шагом

  1. Держите под рукой порцию орехов или яблоко, чтобы не тянуться к сладостям.

  2. При выборе йогурта отдавайте предпочтение натуральным без добавок.

  3. Готовьте овощные салаты заранее и храните в контейнерах.

  4. Избегайте магазинных снеков — они часто содержат трансжиры и соль.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Сухарики и чипсы → нагрузка на ЖКТ и сердце → морковь или огурцы.

  • Сладкие батончики → скачок сахара и усталость → горсть орехов.

  • Подслащённый йогурт → лишние калории → натуральный без добавок.

А что если…

  • Нужно перекусить на работе? Возьмите контейнер с нарезанными фруктами.

  • Нет времени на готовку? Подойдут цельные фрукты или кефир.

  • Часто хочется сладкого? Попробуйте заменить его сухофруктами без сахара.

FAQ

Как выбрать качественные сухофрукты?
Они не должны блестеть и иметь сильный запах — это признаки обработки.

Сколько орехов можно есть за раз?
Обычно достаточно горсти (30-40 г), чтобы насытиться без лишних калорий.

Что лучше для офиса: фрукты или йогурт?
Оба варианта хороши, но йогурт удобнее хранить, а фрукты не требуют посуды.

