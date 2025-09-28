Правильный перекус работает как топливо: даёт силы без тяжести в желудке

Выбор перекусов напрямую влияет на самочувствие и уровень энергии в течение дня. Важно помнить, что полезный перекус не должен перегружать желудок, а лишь поддерживать силы до следующего приёма пищи.

"В качестве перекуса следует выбирать обычные, натуральные, не переработанные промышленным образом продукты", — отметила врач-диетолог Наталья Мизинова.

По словам специалиста, хорошим вариантом могут быть овощные салаты, сухофрукты, йогурт, а также бутерброды на цельнозерновом хлебе с отварной курицей или индейкой.

Какие перекусы считаются правильными

Диетолог подчёркивает: при классическом режиме питания перекусы не обязательны. Но если рацион предполагает дробное питание, то выбирать стоит продукты, близкие к натуральным. Подойдут фрукты, овощи, кисломолочные продукты — творог, кефир, натуральный йогурт.

Орехи — ещё один удачный вариант. В несезон их можно заменить сухофруктами. Однако при покупке важно обращать внимание на качество: на рынке немало обработанных вариантов с добавлением сахара и консервантов.

Сравнение популярных перекусов