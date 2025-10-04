Чем больше стараешься уснуть, тем хуже спишь: враги сна живут в голове

Качество сна напрямую влияет на здоровье, работоспособность и настроение человека. Но нередко именно сон становится источником стресса: люди начинают тревожиться, что плохо выспятся, и в итоге действительно сталкиваются с бессонницей. Эксперты советуют изменить отношение к ночному отдыху и наладить режим, чтобы вернуть себе полноценный сон.

Когда контроль мешает спать

"Сон будет здоровым, если отпустить контроль его качества", — отметили врачи Хана Патель и Ханна Шор в беседе с HuffPost.

Чрезмерное внимание к собственному сну и постоянное прокручивание мыслей о том, получится ли уснуть, называется ортосомнией. Это состояние провоцирует тревожность и, как следствие, истощение. Чем больше человек старается "заставить себя уснуть", тем хуже результат.

Дневной сон: стоит ли спать днём?

Эксперты предупреждают: дневной сон может мешать ночному засыпанию. Особенно это актуально для людей, которые и без того сталкиваются с бессонницей. Если отказаться от дневного отдыха сложно, стоит ограничиться коротким "энергетическим сном" не более 20-30 минут.

Зачем нужен единый режим

Регулярность — основа здорового сна. Если в понедельник трудно встать утром, а в воскресенье невозможно уснуть вечером, это явный сигнал, что режим сбился.

Поддержание одинакового времени отхода ко сну и пробуждения в течение всей недели помогает стабилизировать внутренние биоритмы. Постепенно организм привыкает к такому графику, и засыпание происходит легче.

Сравнение: нерегулярный и стабильный режим сна