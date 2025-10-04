Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 6:26

Чем больше стараешься уснуть, тем хуже спишь: враги сна живут в голове

Врачи Хана Патель и Ханна Шор: контроль сна вызывает бессонницу

Качество сна напрямую влияет на здоровье, работоспособность и настроение человека. Но нередко именно сон становится источником стресса: люди начинают тревожиться, что плохо выспятся, и в итоге действительно сталкиваются с бессонницей. Эксперты советуют изменить отношение к ночному отдыху и наладить режим, чтобы вернуть себе полноценный сон.

Когда контроль мешает спать

"Сон будет здоровым, если отпустить контроль его качества", — отметили врачи Хана Патель и Ханна Шор в беседе с HuffPost.

Чрезмерное внимание к собственному сну и постоянное прокручивание мыслей о том, получится ли уснуть, называется ортосомнией. Это состояние провоцирует тревожность и, как следствие, истощение. Чем больше человек старается "заставить себя уснуть", тем хуже результат.

Дневной сон: стоит ли спать днём?

Эксперты предупреждают: дневной сон может мешать ночному засыпанию. Особенно это актуально для людей, которые и без того сталкиваются с бессонницей. Если отказаться от дневного отдыха сложно, стоит ограничиться коротким "энергетическим сном" не более 20-30 минут.

Зачем нужен единый режим

Регулярность — основа здорового сна. Если в понедельник трудно встать утром, а в воскресенье невозможно уснуть вечером, это явный сигнал, что режим сбился.

Поддержание одинакового времени отхода ко сну и пробуждения в течение всей недели помогает стабилизировать внутренние биоритмы. Постепенно организм привыкает к такому графику, и засыпание происходит легче.

Сравнение: нерегулярный и стабильный режим сна

Режим сна Последствия Особенности
Нерегулярный Усталость, бессонница, трудности с концентрацией Сон в разное время, сбой биоритмов
Стабильный Лёгкое засыпание, полноценный отдых, стабильная энергия Единый график отхода ко сну и подъёма

Советы шаг за шагом: как наладить сон

  1. Ложитесь и вставайте в одно и то же время, даже в выходные.

  2. Не используйте кровать для работы или просмотра сериалов — только для сна и отдыха.

  3. Минимизируйте воздействие экранов перед сном: синий свет мешает выработке мелатонина.

  4. Если не удаётся уснуть в течение 20 минут — встаньте, займитесь спокойным делом (чтение, медитация), затем попробуйте снова.

  5. Создайте комфортные условия: тишина, прохлада и затемнённая спальня.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ложиться спать в разное время.
    Последствие: бессонница и хроническая усталость.
    Альтернатива: стабильный режим сна.

  • Ошибка: "догонять" сон днём.
    Последствие: трудности с засыпанием ночью.
    Альтернатива: короткий дневной отдых не более 20 минут.

  • Ошибка: прокручивать мысли о сне.
    Последствие: тревожность и ортосомния.
    Альтернатива: дыхательные практики и расслабление перед сном.

А что если сон всё равно не налаживается?

Если соблюдение режима и рекомендации не помогают, стоит обратиться к врачу. Иногда бессонница связана с тревожными расстройствами, депрессией или соматическими заболеваниями. В таких случаях необходима комплексная диагностика и помощь специалиста.

FAQ

Почему я плохо сплю в воскресенье вечером?
Из-за смещённого режима в выходные организм сбивается, и уснуть вовремя сложно.

Как быстро помогает новый режим сна?
У большинства людей улучшение наступает через 1-2 недели регулярного графика.

Нужны ли снотворные при бессоннице?
Только по назначению врача. Чаще всего достаточно корректировки режима и устранения тревожности.

