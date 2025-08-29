Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 3:19

Как правильно ухаживать за бельём, чтобы сон был здоровым

Физиотерапевт Светлана Малиновская: постель нужно оставлять развернутой на 20–30 минут

Оказывается, привычка приводить постель в порядок сразу после пробуждения может навредить здоровью. Физиотерапевт Светлана Малиновская, заведующая отделением восстановительного лечения Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья, рассказала, почему важно подождать хотя бы полчаса.

Что происходит ночью

"Не стоит убирать постель сразу после пробуждения. Дело в том, что в течение суток мы выделяем пот и ночь не является исключением. В результате утром, когда вы сразу после пробуждения заправляете кровать, влага остается на постельных принадлежностях. Не торопитесь заправлять по утрам постель, а откиньте одеяло и оставьте его развернутым на 20-30 минут", — пояснила врач.

Чем это опасно

Оставшийся в ткани пот создает благоприятные условия для развития бактерий и микроорганизмов. Со временем это может сказаться на состоянии кожи и общем здоровье.

Как ухаживать за бельём

Малиновская уточнила, что менять постельное бельё нужно:

  • зимой — раз в 10 дней,
  • летом — не реже раза в неделю.

Кроме того, в тёплое время года полезно регулярно проветривать и прогревать на солнце подушки и одеяла.

"Летом важно регулярно проветривать и прогревать на солнце подушки и одеяла, в которых очень быстро появляются и размножаются пылевые клещи и другие микроорганизмы, а ультрафиолет и жаркое солнце дезинфицируют постельные принадлежности, способствуя вашему здоровому сну", — подчеркнула специалист.

Итог

Небольшая пауза после сна и регулярный уход за постельными принадлежностями помогут создать более гигиеничные условия и защитить организм от лишней нагрузки.

