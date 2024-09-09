Как приготовить хачапури на сковороде с творогом, сыром и яйцом всего за 10 минут

Лёгкий рецепт ПП хачапури на сковороде — отличный вариант для тех, кто следит за питанием, но не хочет отказываться от любимых вкусностей.
Рерайт текста:
Чтобы приготовить полезные хачапури на сковороде, вам понадобятся:
- 100 г творога (5%) из брикета;
- 35 г рисовой или пшеничной муки;
- 30 г сыра;
- 1 яйцо;
- 1/3 чайной ложки разрыхлителя;
- щепотка соли.
Шаги приготовления:
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Аккуратно отделите белок от желтка. Смешайте белок с творогом, мукой, разрыхлителем и солью. Получившуюся массу хорошо перемешайте.
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Влажными руками сформируйте из теста небольшую лодочку или придайте форму пончика прямо на сковороде.
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Жарьте на умеренном огне до появления румяной корочки, затем аккуратно переверните. В середину выложите желток и присыпьте тертым сыром.
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Готовьте под крышкой, пока корочка не станет золотистой, а сыр полностью не расплавится.
Приятного аппетита!
Фото: flickr.com/Sandra C (CC BY-SA 2.0 license)
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