Как приготовить хачапури на сковороде с творогом, сыром и яйцом всего за 10 минут

Как приготовить хачапури на сковороде с творогом и сыром

Лёгкий рецепт ПП хачапури на сковороде — отличный вариант для тех, кто следит за питанием, но не хочет отказываться от любимых вкусностей.

Рерайт текста:

Чтобы приготовить полезные хачапури на сковороде, вам понадобятся:

100 г творога (5%) из брикета;

35 г рисовой или пшеничной муки;

30 г сыра;

1 яйцо;

1/3 чайной ложки разрыхлителя;

щепотка соли.

Шаги приготовления:

Аккуратно отделите белок от желтка. Смешайте белок с творогом, мукой, разрыхлителем и солью. Получившуюся массу хорошо перемешайте. Влажными руками сформируйте из теста небольшую лодочку или придайте форму пончика прямо на сковороде. Жарьте на умеренном огне до появления румяной корочки, затем аккуратно переверните. В середину выложите желток и присыпьте тертым сыром. Готовьте под крышкой, пока корочка не станет золотистой, а сыр полностью не расплавится.

Приятного аппетита!

Фото: flickr.com/Sandra C (CC BY-SA 2.0 license)