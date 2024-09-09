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Как приготовить хачапури на сковороде с творогом и сыром
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Как приготовить хачапури на сковороде с творогом, сыром и яйцом всего за 10 минут

Как приготовить хачапури на сковороде с творогом и сыром

Лёгкий рецепт ПП хачапури на сковороде — отличный вариант для тех, кто следит за питанием, но не хочет отказываться от любимых вкусностей.

Рерайт текста:

Чтобы приготовить полезные хачапури на сковороде, вам понадобятся:

  • 100 г творога (5%) из брикета;
  • 35 г рисовой или пшеничной муки;
  • 30 г сыра;
  • 1 яйцо;
  • 1/3 чайной ложки разрыхлителя;
  • щепотка соли.

Шаги приготовления:

  1. Аккуратно отделите белок от желтка. Смешайте белок с творогом, мукой, разрыхлителем и солью. Получившуюся массу хорошо перемешайте.

  2. Влажными руками сформируйте из теста небольшую лодочку или придайте форму пончика прямо на сковороде.

  3. Жарьте на умеренном огне до появления румяной корочки, затем аккуратно переверните. В середину выложите желток и присыпьте тертым сыром.

  4. Готовьте под крышкой, пока корочка не станет золотистой, а сыр полностью не расплавится.

Приятного аппетита!

Фото: flickr.com/Sandra C (CC BY-SA 2.0 license)

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