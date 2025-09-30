От лёгкого голода до проблем с сердцем: скрытые риски привычки не есть по утрам

Многие считают, что пропуск завтрака помогает сократить количество калорий и быстрее сбросить вес. Однако исследования и практика врачей показывают обратное: привычка игнорировать утренний прием пищи способна привести к серьезным проблемам со здоровьем.

"Пропуск завтрака провоцирует сильный голод в течение дня, что может привести к употреблению нездоровой и высококалорийной пищи", — отметила врач общей практики Айгуль Арсланова.

Чем опасен отказ от завтрака

По мнению специалистов, утренний прием пищи запускает обмен веществ и помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Его игнорирование отражается не только на физическом, но и на психологическом состоянии.

Основные риски:

ухудшение памяти и концентрации внимания;

раздражительность и утомляемость;

склонность к перееданию в течение дня;

замедление метаболизма.

Со временем регулярный пропуск завтрака повышает вероятность набора лишнего веса, проблем с сердечно-сосудистой системой и нарушений работы ЖКТ.

Сравнение: завтрак и его отсутствие