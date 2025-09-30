Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 1:13

От лёгкого голода до проблем с сердцем: скрытые риски привычки не есть по утрам

Врач Айгуль Арсланова: пропуск завтрака повышает риск ожирения и болезней сердца

Многие считают, что пропуск завтрака помогает сократить количество калорий и быстрее сбросить вес. Однако исследования и практика врачей показывают обратное: привычка игнорировать утренний прием пищи способна привести к серьезным проблемам со здоровьем.

"Пропуск завтрака провоцирует сильный голод в течение дня, что может привести к употреблению нездоровой и высококалорийной пищи", — отметила врач общей практики Айгуль Арсланова.

Чем опасен отказ от завтрака

По мнению специалистов, утренний прием пищи запускает обмен веществ и помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Его игнорирование отражается не только на физическом, но и на психологическом состоянии.

Основные риски:

  • ухудшение памяти и концентрации внимания;

  • раздражительность и утомляемость;

  • склонность к перееданию в течение дня;

  • замедление метаболизма.

Со временем регулярный пропуск завтрака повышает вероятность набора лишнего веса, проблем с сердечно-сосудистой системой и нарушений работы ЖКТ.

Сравнение: завтрак и его отсутствие

Привычка Последствия Польза/Риски
Завтрак каждый день Стабильный уровень сахара, энергия с утра, контроль аппетита Польза для мозга и обмена веществ
Пропуск завтрака Переедание, усталость, снижение концентрации Риск ожирения, гипогликемии, стресса

Советы шаг за шагом: как наладить утренний рацион

  1. Начните с легкого завтрака: йогурт, фрукт или смузи — главное, чтобы еда была.

  2. Используйте блендер для быстрых завтраков: коктейли с бананом, овсянкой и молоком готовятся за пару минут.

  3. Планируйте утреннее меню вечером — это сэкономит время и избавит от соблазна отказаться от еды.

  4. Добавляйте белок: яйца, творог или орехи помогут дольше сохранять чувство сытости.

  5. Не пейте только кофе натощак — это раздражает слизистую и усиливает стресс для организма.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: заменить завтрак чашкой крепкого кофе.
    → Последствие: головокружение, раздражительность.
    → Альтернатива: кофе с тостом и сыром или овсянкой.

  • Ошибка: полное игнорирование завтрака.
    → Последствие: переедание фастфудом в обед.
    → Альтернатива: смузи или банан с орехами.

  • Ошибка: сладкая выпечка в качестве завтрака.
    → Последствие: резкие скачки сахара и сонливость.
    → Альтернатива: цельнозерновой хлеб с авокадо или яйцом.

А что если завтракать поздно?

Некоторые практикуют интервальное голодание и начинают первый прием пищи ближе к полудню. Врачами такая схема не запрещается, но важно учитывать индивидуальные особенности организма. Людям с диабетом, беременным и школьникам длительные паузы без еды противопоказаны.

FAQ

Как выбрать правильный завтрак?
Сочетайте белки, сложные углеводы и немного жиров: каша с орехами, омлет с овощами, цельнозерновой тост с авокадо.

Сколько должен весить завтрак?
Оптимально — 20-25% от дневной нормы калорий.

Что лучше: каша или яйца?
И то, и другое полезно. Каша дает энергию, яйца — белок и чувство сытости.

