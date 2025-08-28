Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 1:10

Еда для ума: правильный перекус помогает детям лучше учиться

Правильный перекус помогает ребёнку не только утолить голод, но и поддерживать концентрацию, энергию и настроение в течение учебного дня.

Основные требования к перекусу

"К перекусу школьника много требований: он должен давать энергию и помогать поддерживать концентрацию, но при этом не вызывать перепадов уровня глюкозы крови. Лучше всего подходят продукты, содержащие белки и сложные углеводы", — отметила врач Екатерина Демьяновская.

Что положить в ланч-бокс

Эксперт рекомендует включать:

  • цельнозерновой хлеб с сыром;
  • йогурт без сахара;
  • свежие фрукты;
  • орехи.

Подойдут и бутерброды с запечённой индейкой, которые дольше сохраняют свежесть, а также овощи — они обеспечат организм клетчаткой и витаминами.

Чем утолить жажду

Лучший вариант для школьника — простая негазированная вода. В качестве дополнения можно взять домашний несладкий компот.

Итог

Сбалансированный перекус из сложных углеводов, белков, овощей и фруктов помогает детям лучше учиться, не терять концентрацию и чувствовать себя бодро весь день.

