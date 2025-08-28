Еда для ума: правильный перекус помогает детям лучше учиться
Правильный перекус помогает ребёнку не только утолить голод, но и поддерживать концентрацию, энергию и настроение в течение учебного дня.
Основные требования к перекусу
"К перекусу школьника много требований: он должен давать энергию и помогать поддерживать концентрацию, но при этом не вызывать перепадов уровня глюкозы крови. Лучше всего подходят продукты, содержащие белки и сложные углеводы", — отметила врач Екатерина Демьяновская.
Что положить в ланч-бокс
Эксперт рекомендует включать:
- цельнозерновой хлеб с сыром;
- йогурт без сахара;
- свежие фрукты;
- орехи.
Подойдут и бутерброды с запечённой индейкой, которые дольше сохраняют свежесть, а также овощи — они обеспечат организм клетчаткой и витаминами.
Чем утолить жажду
Лучший вариант для школьника — простая негазированная вода. В качестве дополнения можно взять домашний несладкий компот.
Итог
Сбалансированный перекус из сложных углеводов, белков, овощей и фруктов помогает детям лучше учиться, не терять концентрацию и чувствовать себя бодро весь день.
