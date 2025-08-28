Эти продукты в ланчбоксе могут испортиться за пару часов и навредить ребёнку

Полдник ребёнка должен быть не только вкусным, но и безопасным. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с RT рассказала, какие продукты лучше взять в школу, а какие стоит оставить дома.

Что не стоит класть в ланчбокс

Врач напомнила, что дети не всегда едят еду сразу — она может пролежать в рюкзаке несколько часов. Поэтому особенно важно учитывать срок хранения продуктов.

"В первую очередь не рекомендуется давать продукты, которые могут быстро испортиться: салаты с майонезом, бутерброды с рыбой, нарезанный арбуз или дыня, свежие ягоды, свежевыжатые соки, молоко, перелитое из "родной" упаковки, а также творожки и сырки", — уточнила Кашух.

Основной принцип — белки и сложные углеводы

Идеальный перекус должен быть питательным и давать энергию надолго.

"Идеальным вариантом станут цельнозерновые продукты — например, хлебцы или лаваш с какой-нибудь начинкой. Их можно дополнить источником белка: ветчиной из индейки или курицы (она хранится дольше, чем отварное мясо), варёными яйцами, сыром", — советует специалист.

Напитки и овощи

Хорошим дополнением станут маленькие упаковки ультрапастеризованного молока с трубочкой, которое сохраняет свежесть. Также в рацион можно включить овощи: огурцы, сладкий перец, черри и листья салата.

Фрукты и полезные альтернативы

"Яблоко, несколько абрикосов, банан — отличный вариант для здорового перекуса, поскольку они богаты витаминами, минералами и клетчаткой, которая улучшает пищеварение и даёт чувство сытости. Но помните, что некоторые фрукты, например бананы, груши или персики, в целлофане быстро портятся, а в рюкзаке могут помяться. Хорошей альтернативой свежим фруктам станут фруктовые чипсы без добавления сахара и горсть орехов без добавок — очищенный фундук, грецкие орехи, кешью, миндаль", — подчеркнула Кашух.

Чего стоит избегать

Шоколадные батончики, пакетированные соки, газировка и чипсы — продукты, которые не помогут ребёнку лучше учиться. Избыток сахара и соли снижает концентрацию и негативно сказывается на здоровье.

Итог

Правильный школьный перекус — это баланс свежих овощей, фруктов, белка и сложных углеводов. Такой набор подарит энергию и убережёт ребёнка от лишнего сахара и "пустых" калорий.