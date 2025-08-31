Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Каша из дикого ячменя с ягодами
Каша из дикого ячменя с ягодами
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:13

Почему регулярные перекусы важнее, чем завтрак: секреты поддержания энергии

Мария Куликова о важности правильного питания для детей в учебном году

С наступлением учебного года вопрос правильного питания для детей становится особенно важным. Мария Куликова, врач-педиатр и нутрициолог, поделилась рекомендациями по организации здорового рациона для школьников.

Завтрак — ключевой прием пищи

Несмотря на споры, завтрак остаётся основным приемом пищи, который помогает восстановить уровень сахара в крови после ночного сна. Он даёт необходимую энергию и помогает поддерживать концентрацию в течение дня. Исследования показывают, что дети, которые завтракают, показывают лучшие результаты в учебе, реже страдают от перепадов настроения и менее склонны к перекусам вредной едой.

Подбор завтрака зависит от возраста ребенка:

  • Для младших школьников подойдут такие блюда, как каша с фруктами, гранола, омлет с овощами или горячий бутерброд с салатом.

  • Старшеклассникам может понадобиться более плотный завтрак, например яичница с цельнозерновым хлебом и авокадо или смузи с добавлением протеинового порошка.

Регулярность приема пищи

Многие родители следуют правилу, что дети должны есть каждые 4 часа. Это помогает поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови, что способствует улучшению внимания и памяти. Однако это не является строгим правилом, важно учитывать индивидуальные потребности и уровень активности ребенка. Некоторые дети могут есть чаще, а другие — реже.

Здоровые перекусы

Школьники часто выбирают вредные перекусы в школьном буфете, такие как шоколадки или чипсы, но такие продукты не дают долгосрочной энергии и вызывают быстрый голод. Здоровые перекусы могут стать отличной альтернативой: например, фрукты, орехи, кисломолочные продукты, которые легко усваиваются и содержат витамины и минералы, необходимые для организма.

Сбалансированное меню

Важно помнить, что рацион ребенка должен быть сбалансированным и полезным. Важно включать продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, витаминами группы B, антиоксидантами и белками, которые поддерживают здоровье мозга и способствуют росту мышц и костей. Углеводы обеспечат долгосрочную энергию.

Роль мультивитаминов

Для дополнения рациона можно использовать мультивитаминные комплексы, которые помогают обогатить питание и поддержать уровень энергии, особенно если ребенок привередлив в еде. Однако важно помнить, что мультивитамины не могут заменить полноценный рацион, а лишь его дополнение.

Таким образом, здоровое питание школьников — это ключ к хорошим результатам в учебе и поддержанию энергии. Родителям стоит уделять внимание не только сбалансированности питания, но и регулярности приемов пищи, а также здоровым перекусам.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Университет Эдит Коуэн: как спорт меняет бактерии кишечника и повышает выносливость сегодня в 13:25

Эти бактерии делают вас выносливее — как спорт перестраивает внутренний мир

Исследования показывают: спорт изменяет состав кишечной микробиоты, повышая выносливость и ускоряя восстановление. Учёные выявили роль VO₂ max и лактата в этом процессе, открыв перспективы для спортивной медицины.

Читать полностью » Влияние курения на спортивные достижения: как никотин ухудшает физическую подготовку сегодня в 13:10

Курение разрушает тренировки: как никотин снижает эффективность упражнений

Как курение влияет на бегунов и их тренировки? Нарколог объяснил, почему важно отказаться от никотина для улучшения физической формы.

Читать полностью » Диетолог Цуканова предупреждает: 5 рисков мясной диеты для сердечно-сосудистой системы сегодня в 12:28

Не просто холестерин: как мясная монодиета отбирает у вас годы жизни — неожиданные выводы врачей

Врачи предупреждают: мясная «диета хищника» повышает холестерин, перегружает почки и печень, вызывает дефицит витаминов. Эксперт объяснил, чем опасен полный отказ от углеводов.

Читать полностью » Ливерпульские специалисты рекомендуют 3,7 литра воды в день для снижения кортизола сегодня в 12:25

Неожиданный ключ к здоровью: что добавить в рацион, чтобы избежать ожирения и диабета — секрет врачей

Исследование учёных Ливерпуля доказало: потребление 4,4 л воды в день снижает кортизол на 55%, защищая от стресса, ожирения и диабета. Рекомендация — 3,7 л ежедневно.

Читать полностью » Сергей Коробка о том, как снизить тревогу перед посещением стоматологической клиники сегодня в 12:16

Как избавиться от страха перед стоматологом и вернуться к здоровым зубам

Как преодолеть страх перед стоматологом? Врач-ортопед поделился советами, как справиться с тревогой перед визитом в стоматологическую клинику.

Читать полностью » Игнорирование боли может привести к серьёзным последствиям для здоровья сегодня в 11:34

Почему при головной боли стоит обратиться к врачу, а не к аптеке

Почему не стоит игнорировать головную боль и головокружение? Врач предупреждает о рисках самостоятельного лечения и важности ранней диагностики заболеваний.

Читать полностью » Нутрициолог Гусакова: как выбирать молочные продукты при лактазной недостаточности сегодня в 11:28

Скрытые бомбы замедленного действия: что диетологи исключили из своего рациона

Нутрициолог Вероника Гусакова предупреждает: говяжьи мозги, куриная кожа и молочная пенка скрывают угрозы. Высокий холестерин, прионные белки и непереносимость лактозы — как избежать риска атеросклероза и нейродегенеративных заболеваний?

Читать полностью » Алоэ, соль и лёд: проверенные методы борьбы с зудом после комариных укусов сегодня в 11:25

7 продуктов из холодильника, которые заставят забыть о комариных укусах — номер 4 удивит

Укусы комаров вызывают зуд и раздражение? Узнайте, как избавиться от дискомфорта с помощью алоэ вера, банановой кожуры, льда и других доступных средств. Проверенные методы и важные предостережения!

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Секрет роскошного цветения роз: просто добавьте этот копеечный аптечный препарат весной
Еда

Как приготовить домашнюю пиццу с колбасой и сыром
Еда

Как приготовить жареные лисички с луком
Туризм

Лучшее время для поездки в Таиланд: сухой сезон с ноября по февраль
Авто и мото

Срок службы шин сокращается вдвое при неправильном хранении — советы специалистов
Дом

Как выбрать качественный плед для кровати
Питомцы

Облизывание у собак: что это может означать по данным ветеринаров
Красота и здоровье

Секрет пользы винограда для здоровья: мнение диетолога Мухиной
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru