Почему регулярные перекусы важнее, чем завтрак: секреты поддержания энергии

С наступлением учебного года вопрос правильного питания для детей становится особенно важным. Мария Куликова, врач-педиатр и нутрициолог, поделилась рекомендациями по организации здорового рациона для школьников.

Завтрак — ключевой прием пищи

Несмотря на споры, завтрак остаётся основным приемом пищи, который помогает восстановить уровень сахара в крови после ночного сна. Он даёт необходимую энергию и помогает поддерживать концентрацию в течение дня. Исследования показывают, что дети, которые завтракают, показывают лучшие результаты в учебе, реже страдают от перепадов настроения и менее склонны к перекусам вредной едой.

Подбор завтрака зависит от возраста ребенка:

Для младших школьников подойдут такие блюда, как каша с фруктами , гранола , омлет с овощами или горячий бутерброд с салатом .

Старшеклассникам может понадобиться более плотный завтрак, например яичница с цельнозерновым хлебом и авокадо или смузи с добавлением протеинового порошка.

Регулярность приема пищи

Многие родители следуют правилу, что дети должны есть каждые 4 часа. Это помогает поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови, что способствует улучшению внимания и памяти. Однако это не является строгим правилом, важно учитывать индивидуальные потребности и уровень активности ребенка. Некоторые дети могут есть чаще, а другие — реже.

Здоровые перекусы

Школьники часто выбирают вредные перекусы в школьном буфете, такие как шоколадки или чипсы, но такие продукты не дают долгосрочной энергии и вызывают быстрый голод. Здоровые перекусы могут стать отличной альтернативой: например, фрукты, орехи, кисломолочные продукты, которые легко усваиваются и содержат витамины и минералы, необходимые для организма.

Сбалансированное меню

Важно помнить, что рацион ребенка должен быть сбалансированным и полезным. Важно включать продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, витаминами группы B, антиоксидантами и белками, которые поддерживают здоровье мозга и способствуют росту мышц и костей. Углеводы обеспечат долгосрочную энергию.

Роль мультивитаминов

Для дополнения рациона можно использовать мультивитаминные комплексы, которые помогают обогатить питание и поддержать уровень энергии, особенно если ребенок привередлив в еде. Однако важно помнить, что мультивитамины не могут заменить полноценный рацион, а лишь его дополнение.

Таким образом, здоровое питание школьников — это ключ к хорошим результатам в учебе и поддержанию энергии. Родителям стоит уделять внимание не только сбалансированности питания, но и регулярности приемов пищи, а также здоровым перекусам.