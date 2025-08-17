Как любимый отдых превращается в источник тревоги

Мечта многих — провести весь выходной в объятиях дивана. Но врачи предупреждают: чрезмерное ничегонеделанье может навредить здоровью и самочувствию.

Рекомендации кардиолога

Кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с Aif.ru советует ограничивать время пассивного отдыха:

"Можно провести лежа на диване 1,5 часа в день — в субботу и в воскресенье после обеда. Но остальное время человек должен двигаться, быть бодрым и веселым. На диване целыми днями могут лежать только коты. И стоит помнить, что самое качественное восстановление происходит через движение".

Особенно важно это правило для тех, кто в будни ведет сидячий образ жизни.

Исключения для физически активных профессий

По словам специалиста, даже людям, чья работа связана с физическим трудом, не стоит проводить на диване целый день. Однако для них допустимо немного увеличить время отдыха — организм все равно нуждается в движении, чтобы сохранять тонус.

Когда отдых превращается в тревогу

Порой после долгого лежания на диване появляется чувство вины и тревоги — мол, время потрачено впустую. Психолог Наталья Наумова в беседе с "Вечерней Москвой" пояснила, что в современном мире, где ценится продуктивность, такие эмоции могут становиться навязчивыми и даже изматывающими. Чтобы вернуть внутреннее равновесие, важно научиться чередовать активный отдых и расслабление без самобичевания.