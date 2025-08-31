Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Смузи-боул с йогуртом и фруктами
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 7:19

Почему кофе не поможет вам восстановиться после бессонной ночи

Эндокринолог Зухра Павлова: как фрукты и овощи помогают восстановить энергию после бессонной ночи

После бессонной ночи, когда кажется, что энергии не хватает, многие прибегают к кофе, чтобы взбодриться. Однако, как объяснила эндокринолог Зухра Павлова, существуют более полезные способы восполнить силы — фрукты и овощи.

Почему фрукты и овощи помогают

Фрукты и овощи богаты антиоксидантами, витаминами и минералами, которые помогают восстановить энергетический баланс. Эти продукты обеспечивают организм необходимыми питательными веществами и помогают справиться с последствиями дефицита сна. В отличие от кофе и сладостей, которые могут лишь временно стимулировать, растительная пища способствует более долгосрочному улучшению самочувствия.

Исследования подтверждают

В одном из исследований, в котором участвовали молодые люди из Европы, США и Новой Зеландии, было установлено, что сон является ключевым фактором, влияющим на настроение. Однако употребление растительной пищи также значительно улучшало эмоциональное состояние участников, помогая им быстрее восстанавливаться после бессонных ночей.

Советы от врача

По словам Зухры Павловой, после бессонной ночи не стоит спасаться кофеином или сладким. Эти продукты, как правило, лишь усугубляют усталость и могут нарушать дальнейший сон. Гораздо эффективнее будет тарелка свежих фруктов или салат - они дадут реальную поддержку организму и помогут восстановить силы.

Таким образом, для восстановления после бессонной ночи лучше всего выбирать естественные источники энергии в виде овощей и фруктов, а не обращаться к кофе и сладким перекусам.

