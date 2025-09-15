Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© flickr.com by Alpha is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 8:27

Макароны на диете: какие виды помогают худеть вместо того, чтобы полнеть

Врач Зубарева: гречневая, льняная и бобовая паста полезнее традиционной

Многие, садясь на диету, считают макароны запретным продуктом. Однако современные диетологи всё чаще подчеркивают: важно не исключать пасту полностью, а правильно выбирать её разновидности. Полезные альтернативы классическим изделиям способны не только сохранить вкус любимого блюда, но и стать настоящим источником питательных веществ.

Льняная паста

Льняные макароны практически не содержат жира, зато богаты клетчаткой и омега-3 жирными кислотами. Такая паста помогает очищать организм от токсинов и поддерживает здоровье кишечника. Благодаря высокому содержанию пищевых волокон она улучшает пищеварение и способствует мягкой детоксикации.

Гречневая лапша

Гречневая основа делает этот продукт настоящим кладезем витаминов и минералов. В её составе — калий, магний, железо и рутин. Последний укрепляет стенки капилляров и благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему. При регулярном включении в рацион гречневая лапша помогает поддерживать уровень энергии и улучшает общее самочувствие.

Чечевичная и нутовая паста

Эти виды макарон — настоящие чемпионы по содержанию белка и клетчатки. Они дают длительное чувство сытости, снижают тягу к быстрым перекусам и помогают контролировать вес. Такой вариант особенно ценен для тех, кто придерживается активного образа жизни или стремится увеличить количество растительного белка в рационе.

"Эти альтернативы не уступают по вкусу классическим макаронам, но приносят организму значительно больше пользы", — отметила врач-диетолог Наталья Зубарева.

Паста как элемент здорового питания

Выбирая макароны из бобовых, льна или гречки, можно не отказываться от любимых блюд даже во время диеты. Главное — сочетать их с овощами и легкими соусами, избегая чрезмерного количества масла и жирных добавок. В таком виде паста станет не только вкусной, но и полезной частью сбалансированного питания.

