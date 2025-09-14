Диетолог рассказала, какие виды пасты помогают контролировать вес

Многие, решив сесть на диету, в первую очередь исключают из рациона макароны, считая их врагами стройной фигуры. Однако это не совсем верно: всё зависит от того, какие именно макаронные изделия выбрать. Об этом рассказала крымский врач-диетолог Наталья Зубарева.

Льняная паста

Льняные макароны почти не содержат жира и могут считаться продуктом для здорового питания. Они богаты клетчаткой и омега-3 жирными кислотами, что помогает работе кишечника и способствует выведению токсинов.

Гречневая лапша

Гречка полезна не только в виде каши. Макароны из неё содержат калий, магний, железо и рутин. Последний укрепляет капилляры и положительно влияет на здоровье сердца и сосудов.

Чечевичная и нутовая паста

Эти варианты отличаются высоким содержанием белка и клетчатки. Благодаря этому они надолго сохраняют чувство сытости, уменьшают тягу к перекусам и помогают контролировать вес.

"Эти альтернативы не уступают по вкусу классическим макаронам, но приносят организму значительно больше пользы", — отметила Зубарева.

Таким образом, полностью отказываться от пасты не нужно. Достаточно заменить привычные изделия из белой муки на более ценные по составу аналоги — и они станут не врагом, а союзником в поддержании здоровья и формы.