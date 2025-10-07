Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Лапша с курицей и овощами
Лапша с курицей и овощами
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 4:18

Лапша, которая продлевает жизнь: врачи раскрыли, какой вид полезнее диетических каш

Маргарита Белоусова: качественная лапша может быть частью сбалансированного рациона

Лапша — одно из самых универсальных блюд в мире. Она присутствует в кухнях Азии, Европы и Ближнего Востока, но у каждого вида — своя пищевая ценность и влияние на организм. Врач-эндокринолог Маргарита Белоусова в беседе с Газетой.ru рассказала, как разные виды лапши могут стать частью рационального питания и почему важно учитывать особенности здоровья при их выборе.

"Разные виды лапши являются источниками различных витаминов и минералов, поэтому могут стать частью рационального и сбалансированного питания", — отметила эндокринолог Маргарита Белоусова.

Почему лапша не враг здоровью

Несмотря на распространённый миф о "вреде углеводов", качественная лапша — это источник энергии, клетчатки и витаминов группы B. Главное — обращать внимание на состав и тип муки, из которой она приготовлена.

По словам специалиста, пшеничная лапша содержит сложные углеводы и растительный белок, которые обеспечивают длительное чувство сытости. Она помогает поддерживать работу нервной, иммунной и пищеварительной систем, поскольку богата витаминами группы В и антиоксидантами.

Однако не все виды лапши одинаковы. Некоторые не содержат глютен, другие имеют более низкий гликемический индекс или повышенное содержание белка. Разобраться в этом разнообразии поможет таблица ниже.

Таблица сравнения: чем полезны разные виды лапши

Вид лапши Основные свойства Кому подходит
Пшеничная Источник сложных углеводов, витаминов B, клетчатки Для активных людей, нуждающихся в энергии
Рисовая Не содержит глютен, легко усваивается При целиакии и чувствительности к глютену
Гречневая (соба) Безглютеновая, содержит железо и кальций Для укрепления костей и сосудов
Цельнозерновая Богата клетчаткой, снижает риск хронических болезней Для профилактики диабета и ожирения
Чечевичная / нутовая Много белка и пищевых волокон При похудении и спортивном питании
Гороховая Низкий гликемический индекс Для людей с сахарным диабетом
Яичная Высокое содержание белка Для поддержания мышечной массы

Чем полезна пшеничная лапша

Классическая пшеничная лапша остаётся самой популярной в мире — от итальянских спагетти до японской удон. Белоусова отмечает, что этот вид богат сложными углеводами и клетчаткой, благодаря чему человек дольше чувствует сытость. Кроме того, витамины группы B помогают нервной системе справляться со стрессом, а растительный белок поддерживает обмен веществ.

Важно выбирать лапшу из твёрдых сортов пшеницы — она содержит меньше простых углеводов и не вызывает резких скачков сахара в крови.

Рисовая и гречневая лапша: без глютена и с пользой

"Рисовая лапша не содержит глютен и является хорошей альтернативой для людей с целиакией", — пояснила врач.

Рисовая лапша — лёгкий и нейтральный по вкусу продукт, подходящий для людей с непереносимостью глютена. Она быстро готовится и хорошо усваивается, поэтому идеально подходит для лёгких ужинов и диетических блюд.

Гречневая лапша, или соба, ценится за высокое содержание железа и кальция. Она поддерживает здоровье сосудов, укрепляет кости и помогает восстановить силы после нагрузок. Кроме того, гречневая мука содержит антиоксиданты, замедляющие старение клеток.

Лапша из чечевицы, нута и гороха: выбор для тех, кто следит за фигурой

"Лапша из чечевицы или нута содержит больше белка и пищевых волокон по сравнению с пшеничной", — добавила Белоусова.

Бобовая лапша подходит для людей, стремящихся снизить вес или увеличить количество белка в рационе. Благодаря высокому содержанию клетчатки она обеспечивает продолжительное насыщение и стабилизирует уровень сахара в крови.

Особенно полезна гороховая лапша — она имеет низкий гликемический индекс и помогает контролировать уровень глюкозы, что делает её идеальным выбором при сахарном диабете.

Цельнозерновая и яичная лапша: энергия и сила

Цельнозерновая лапша производится из муки грубого помола и сохраняет отруби, где сосредоточена большая часть клетчатки. Этот вариант способствует нормализации уровня холестерина и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Яичная лапша, напротив, содержит больше белка и аминокислот, необходимых для восстановления и роста мышечной ткани. Поэтому её часто включают в рацион спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни.

Советы шаг за шагом: как выбрать лапшу правильно

  1. Изучайте состав. Качественная лапша должна содержать минимум ингредиентов: муку, воду и, при необходимости, яйцо.

  2. Смотрите на вид муки. Для диетического питания лучше цельнозерновая или бобовая мука.

  3. Избегайте ароматизаторов и усилителей вкуса. Они часто встречаются в быстрозаваривающихся продуктах.

  4. Ориентируйтесь на цели. Для набора массы подойдёт яичная или пшеничная лапша, для похудения — бобовая, для безглютеновой диеты — рисовая или гречневая.

  5. Готовьте правильно. Не переваривайте — это повышает гликемический индекс.

  6. Добавляйте овощи и белок. Комбинируйте лапшу с курицей, рыбой, тофу, брокколи или шпинатом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Употребление лапши быстрого приготовления.
    Последствие: Избыток соли, жиров и консервантов, нагрузка на печень.
    Альтернатива: Варите натуральную лапшу и добавляйте свежие овощи и специи.

  • Ошибка: Выбор лапши без учёта особенностей организма.
    Последствие: Вздутие, тяжесть, нарушение пищеварения.
    Альтернатива: Безглютеновые или бобовые варианты.

  • Ошибка: Частое употребление белой лапши с соусами.
    Последствие: Резкие колебания сахара и набор веса.
    Альтернатива: Цельнозерновая или гречневая лапша с овощными добавками.

А что если хочется лапшу каждый день?

Врач считает, что умеренность — ключевой принцип. Можно есть лапшу 3-4 раза в неделю, если рацион сбалансирован и включает белки, овощи и полезные жиры. Лапша не должна быть единственным источником углеводов — её следует чередовать с крупами и цельнозерновым хлебом.

Мифы и правда

Миф 1. Лапша — вредный источник углеводов.
Правда: Натуральная лапша из качественной муки содержит сложные углеводы и клетчатку, которые полезны для обмена веществ.

Миф 2. Безглютеновая лапша полезнее любой другой.
Правда: Она необходима только людям с целиакией, остальным глютен не вреден.

Миф 3. Лапша вызывает набор веса.
Правда: При умеренном употреблении и сочетании с белком и овощами лапша не способствует ожирению.

FAQ

Какую лапшу выбрать при похудении?
Подойдут варианты из нута, чечевицы или цельнозерновой муки — они обеспечивают длительное насыщение и содержат много белка.

Какая лапша безопасна при диабете?
Лучше выбирать гороховую, гречневую или цельнозерновую — у них низкий гликемический индекс.

Можно ли детям есть лапшу часто?
Да, если она натуральная, без добавок, и в сочетании с овощами и белковыми продуктами.

