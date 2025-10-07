Лапша, которая продлевает жизнь: врачи раскрыли, какой вид полезнее диетических каш
Лапша — одно из самых универсальных блюд в мире. Она присутствует в кухнях Азии, Европы и Ближнего Востока, но у каждого вида — своя пищевая ценность и влияние на организм. Врач-эндокринолог Маргарита Белоусова в беседе с Газетой.ru рассказала, как разные виды лапши могут стать частью рационального питания и почему важно учитывать особенности здоровья при их выборе.
"Разные виды лапши являются источниками различных витаминов и минералов, поэтому могут стать частью рационального и сбалансированного питания", — отметила эндокринолог Маргарита Белоусова.
Почему лапша не враг здоровью
Несмотря на распространённый миф о "вреде углеводов", качественная лапша — это источник энергии, клетчатки и витаминов группы B. Главное — обращать внимание на состав и тип муки, из которой она приготовлена.
По словам специалиста, пшеничная лапша содержит сложные углеводы и растительный белок, которые обеспечивают длительное чувство сытости. Она помогает поддерживать работу нервной, иммунной и пищеварительной систем, поскольку богата витаминами группы В и антиоксидантами.
Однако не все виды лапши одинаковы. Некоторые не содержат глютен, другие имеют более низкий гликемический индекс или повышенное содержание белка. Разобраться в этом разнообразии поможет таблица ниже.
Таблица сравнения: чем полезны разные виды лапши
|Вид лапши
|Основные свойства
|Кому подходит
|Пшеничная
|Источник сложных углеводов, витаминов B, клетчатки
|Для активных людей, нуждающихся в энергии
|Рисовая
|Не содержит глютен, легко усваивается
|При целиакии и чувствительности к глютену
|Гречневая (соба)
|Безглютеновая, содержит железо и кальций
|Для укрепления костей и сосудов
|Цельнозерновая
|Богата клетчаткой, снижает риск хронических болезней
|Для профилактики диабета и ожирения
|Чечевичная / нутовая
|Много белка и пищевых волокон
|При похудении и спортивном питании
|Гороховая
|Низкий гликемический индекс
|Для людей с сахарным диабетом
|Яичная
|Высокое содержание белка
|Для поддержания мышечной массы
Чем полезна пшеничная лапша
Классическая пшеничная лапша остаётся самой популярной в мире — от итальянских спагетти до японской удон. Белоусова отмечает, что этот вид богат сложными углеводами и клетчаткой, благодаря чему человек дольше чувствует сытость. Кроме того, витамины группы B помогают нервной системе справляться со стрессом, а растительный белок поддерживает обмен веществ.
Важно выбирать лапшу из твёрдых сортов пшеницы — она содержит меньше простых углеводов и не вызывает резких скачков сахара в крови.
Рисовая и гречневая лапша: без глютена и с пользой
"Рисовая лапша не содержит глютен и является хорошей альтернативой для людей с целиакией", — пояснила врач.
Рисовая лапша — лёгкий и нейтральный по вкусу продукт, подходящий для людей с непереносимостью глютена. Она быстро готовится и хорошо усваивается, поэтому идеально подходит для лёгких ужинов и диетических блюд.
Гречневая лапша, или соба, ценится за высокое содержание железа и кальция. Она поддерживает здоровье сосудов, укрепляет кости и помогает восстановить силы после нагрузок. Кроме того, гречневая мука содержит антиоксиданты, замедляющие старение клеток.
Лапша из чечевицы, нута и гороха: выбор для тех, кто следит за фигурой
"Лапша из чечевицы или нута содержит больше белка и пищевых волокон по сравнению с пшеничной", — добавила Белоусова.
Бобовая лапша подходит для людей, стремящихся снизить вес или увеличить количество белка в рационе. Благодаря высокому содержанию клетчатки она обеспечивает продолжительное насыщение и стабилизирует уровень сахара в крови.
Особенно полезна гороховая лапша — она имеет низкий гликемический индекс и помогает контролировать уровень глюкозы, что делает её идеальным выбором при сахарном диабете.
Цельнозерновая и яичная лапша: энергия и сила
Цельнозерновая лапша производится из муки грубого помола и сохраняет отруби, где сосредоточена большая часть клетчатки. Этот вариант способствует нормализации уровня холестерина и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Яичная лапша, напротив, содержит больше белка и аминокислот, необходимых для восстановления и роста мышечной ткани. Поэтому её часто включают в рацион спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни.
Советы шаг за шагом: как выбрать лапшу правильно
-
Изучайте состав. Качественная лапша должна содержать минимум ингредиентов: муку, воду и, при необходимости, яйцо.
-
Смотрите на вид муки. Для диетического питания лучше цельнозерновая или бобовая мука.
-
Избегайте ароматизаторов и усилителей вкуса. Они часто встречаются в быстрозаваривающихся продуктах.
-
Ориентируйтесь на цели. Для набора массы подойдёт яичная или пшеничная лапша, для похудения — бобовая, для безглютеновой диеты — рисовая или гречневая.
-
Готовьте правильно. Не переваривайте — это повышает гликемический индекс.
-
Добавляйте овощи и белок. Комбинируйте лапшу с курицей, рыбой, тофу, брокколи или шпинатом.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Употребление лапши быстрого приготовления.
Последствие: Избыток соли, жиров и консервантов, нагрузка на печень.
Альтернатива: Варите натуральную лапшу и добавляйте свежие овощи и специи.
-
Ошибка: Выбор лапши без учёта особенностей организма.
Последствие: Вздутие, тяжесть, нарушение пищеварения.
Альтернатива: Безглютеновые или бобовые варианты.
-
Ошибка: Частое употребление белой лапши с соусами.
Последствие: Резкие колебания сахара и набор веса.
Альтернатива: Цельнозерновая или гречневая лапша с овощными добавками.
А что если хочется лапшу каждый день?
Врач считает, что умеренность — ключевой принцип. Можно есть лапшу 3-4 раза в неделю, если рацион сбалансирован и включает белки, овощи и полезные жиры. Лапша не должна быть единственным источником углеводов — её следует чередовать с крупами и цельнозерновым хлебом.
Мифы и правда
Миф 1. Лапша — вредный источник углеводов.
Правда: Натуральная лапша из качественной муки содержит сложные углеводы и клетчатку, которые полезны для обмена веществ.
Миф 2. Безглютеновая лапша полезнее любой другой.
Правда: Она необходима только людям с целиакией, остальным глютен не вреден.
Миф 3. Лапша вызывает набор веса.
Правда: При умеренном употреблении и сочетании с белком и овощами лапша не способствует ожирению.
FAQ
Какую лапшу выбрать при похудении?
Подойдут варианты из нута, чечевицы или цельнозерновой муки — они обеспечивают длительное насыщение и содержат много белка.
Какая лапша безопасна при диабете?
Лучше выбирать гороховую, гречневую или цельнозерновую — у них низкий гликемический индекс.
Можно ли детям есть лапшу часто?
Да, если она натуральная, без добавок, и в сочетании с овощами и белковыми продуктами.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru