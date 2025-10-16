Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Мясников
Александр Мясников
© commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International
Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 2:01

Два часа, которые меняют всё: утренний совет Мясникова для здоровья и энергии

Доктор Мясников: утро должно начинаться за два часа до выхода из дома

Утро — это не просто время суток, когда мы спешим на работу. Это точка старта, от которой зависит настроение, самочувствие и продуктивность на весь день. По словам врача общей практики и телеведущего Александра Мясникова, именно утренние часы — лучшее время, чтобы посвятить несколько минут себе и заложить основу здорового образа жизни.

"Самый главный совет — вовремя ложиться так, чтобы утром встать и у вас было два часа до выхода. И эти два часа до выхода не тратьте на этот идиотский телефон, потратьте на себя. И вы себе скажете спасибо", — рекомендует Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1".

По мнению врача, эти два часа — не роскошь, а осознанная забота о собственном организме и психике.

Почему важно утреннее время

Современный ритм жизни часто превращает утро в гонку: звонит будильник, кофе на бегу, новости по пути и бесконечная спешка. В результате человек начинает день с усталости и раздражения.

Александр Мясников убеждён, что утренние часы должны стать личным пространством — временем для спокойствия, движения и осознанности. Организм, просыпаясь, нуждается не в стрессе, а в плавном переходе от сна к активности.

С точки зрения физиологии, в первые два часа после пробуждения нормализуется давление, активизируется обмен веществ, и именно в этот момент можно мягко "запустить" организм.

Ритуал правильного утра

Мясников советует формировать собственный утренний сценарий, который станет привычкой и не будет восприниматься как обязанность.

  1. Просыпайтесь без паники. Не нажимайте кнопку "ещё пять минут". Организм теряет ритм, если вы несколько раз прерываете сон.

  2. Выпейте воду. Стакан чистой воды запускает обмен веществ и помогает вывести токсины.

  3. Откройте окно. Несколько минут свежего воздуха улучшат насыщение кислородом.

  4. Сделайте зарядку.

"По утрам следует уделять зарядке как минимум десять минут", — подчеркнул врач.

Даже лёгкая гимнастика пробуждает мышцы, улучшает кровоток и повышает концентрацию. Можно сделать простые упражнения: наклоны, приседания, вращения плечами. Главное — регулярность.

  1. Позавтракайте правильно.

"Завтрак должен быть полноценным — каша или яйца", — рекомендует доктор.

Сбалансённый завтрак поддерживает уровень глюкозы и предотвращает переедание в течение дня. Оптимально сочетать белки, медленные углеводы и немного жиров — например, овсянку с орехами и фруктами или омлет с овощами.

  1. Не начинайте день с новостей.

"Если ты сел смотреть, что в мире делается, ты начал смотреть, углубился… У тебя уже никакого настроения", — пояснил телеврач.

Мясников советует отложить новости и социальные сети хотя бы до середины дня. Информационный поток часто вызывает тревожность и усталость ещё до выхода из дома.

Советы шаг за шагом: как построить утро без стресса

  1. Ложитесь раньше. Оптимальное время сна — с 22:00 до 6:00.

  2. Планируйте день с вечера. Так вы не будете метаться утром.

  3. Выключайте телефон за час до сна. Это улучшает качество отдыха.

  4. Выделите 10 минут на растяжку. Простая йога или дыхательные упражнения помогают проснуться.

  5. Ешьте медленно. Завтрак — это не перекус на бегу, а осознанный приём пищи.

  6. Создайте утренний плейлист. Музыка бодрит и настраивает на позитив.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: проверять телефон сразу после пробуждения.
Последствие: стресс, тревожность, снижение концентрации.
Альтернатива: утренние 20 минут посвятить дыханию или зарядке.

Ошибка: пропускать завтрак.
Последствие: упадок энергии и переедание вечером.
Альтернатива: лёгкий, но питательный завтрак — каша, фрукты, яйца.

Ошибка: засыпать после первого звонка будильника.
Последствие: нарушение циркадных ритмов, головная боль.
Альтернатива: ставить будильник чуть позже и вставать сразу.

Плюсы и минусы утреннего режима

Аспект Плюсы Минусы
Сон и бодрость Улучшает самочувствие, нормализует давление Требует дисциплины
Настроение Повышает уровень энергии Поначалу трудно перестроиться
Продуктивность Позволяет делать больше до обеда Придётся отказаться от ночных развлечений
Психология Снижает тревожность, создаёт ощущение контроля Нужен чёткий график сна

Мифы и правда о ранних подъемах

Миф 1. Рано вставать могут только "жаворонки".
Правда: биоритмы можно адаптировать — достаточно соблюдать режим несколько недель.

Миф 2. Зарядка по утрам бесполезна.
Правда: даже 5-10 минут активных движений повышают тонус и метаболизм.

Миф 3. Завтрак утяжеляет желудок.
Правда: наоборот, утренний приём пищи стабилизирует уровень сахара и улучшает работу ЖКТ.

Миф 4. Проверка новостей помогает быть в курсе.
Правда: с утра лучше избегать информационного перегруза — мозгу нужно проснуться, а не перегреваться тревожными темами.

А что если вы "совы" и не можете рано вставать?

Если вы поздно ложитесь и тяжело просыпаетесь, начните с малого. Переносите время подъёма на 10-15 минут раньше каждую неделю. Через месяц организм привыкнет к новому ритму.

Также важно не использовать выходные для "отсыпания" — лучше ложиться и вставать в одно и то же время, даже в субботу и воскресенье.

3 интересных факта

  1. Люди, встающие до 7 утра, по статистике реже страдают депрессией и тревожными расстройствами.

  2. Завтрак, содержащий белки и сложные углеводы, снижает уровень гормона стресса кортизола.

  3. Всего 10 минут зарядки утром могут заменить чашку кофе по эффекту бодрости.

Исторический контекст

Ещё древние греки говорили: "Кто рано встаёт, тот владеет днём". В традиционной культуре утро всегда считалось временем, когда человек соединяется с природным ритмом — восход солнца символизировал обновление и ясность мысли.

Современные исследования подтверждают: утренние привычки напрямую влияют на психическое и физическое здоровье. Ранние подъемы укрепляют нервную систему, снижают риск гипертонии и улучшают концентрацию.

"И эти два часа до выхода не тратьте на этот идиотский телефон, потратьте на себя. И вы себе скажете спасибо", — повторяет Александр Мясников, подчеркивая: осознанное утро — лучший подарок, который можно сделать себе.

FAQ

Как приучить себя вставать раньше?
Ложитесь раньше, избегайте гаджетов перед сном, ставьте будильник подальше от кровати.

Что есть утром, если нет времени готовить?
Йогурт с орехами, цельнозерновые хлебцы, варёные яйца или овсянка на ночь в холодильнике.

Можно ли заменить зарядку прогулкой?
Да, короткая прогулка на свежем воздухе тоже активизирует обмен веществ и улучшает настроение.

Почему новости утром вредны?
Негативные информационные потоки вызывают стрессовую реакцию, которая может испортить весь день.

Читайте также

Мона Гохара: волосы между ягодицами выполняют защитную функцию и не требуют обязательного удаления вчера в 23:38
Интимная правда: как правильно ухаживать за кожей между ягодицами

Бритьё ягодиц — дело деликатное. Узнайте, как безопасно справиться с задачей, избежать раздражения и не пожалеть о гладкости.

Читать полностью » Рубашка для регби возвращается в моду: дизайнеры переосмыслили классику преппи-стиля вчера в 22:42
Рубашка, пережившая эпохи: от университетских клубов до офисного кэжуала

Рубашка для регби возвращается в моду! Узнайте, почему этот привычный предмет гардероба вновь вызывает интерес и какие секреты стиля он скрывает.

Читать полностью » Эксперт: выдавливание прыщей усиливает воспаление и делает пятна на коже темнее вчера в 22:34
Не выдавливал — а пятно осталось: дерматолог объяснила, почему так бывает

Почему даже аккуратно заживший прыщ оставляет тёмный след, и какие ошибки мешают коже восстановиться быстрее.

Читать полностью » Врачи объяснили, что утренние отеки чаще всего связаны с недосыпом, солью и обезвоживанием вчера в 21:35
Вчера — стресс и соль, сегодня — сияние: как вернуть лицу жизнь до кофе

Устали от утренних отеков под глазами? Узнайте 5 эффективных советов, как быстро вернуть свежесть лицу без дорогих средств. Читайте дальше.

Читать полностью » Стилист Марко Фернандес: бордовый и серый станут главным сочетанием сезона осень-2025 вчера в 20:29
Без логотипов и роскоши: осенняя палитра, которая делает любой образ статусным

Осень 2025 года предлагает новые глубинные оттенки в цветах. Узнайте о пяти стильных сочетаниях, которые подчеркнут вашу элегантность и уют.

Читать полностью » Врач из Гувахати Джубайр Ахмед: льняное, тыквенное и кунжутное семя улучшают работу гормонов и иммунитета вчера в 19:24
Маленькие семена — большой эффект: три продукта, которые меняют женское тело изнутри

Здоровье женщины начинается с правильного питания. Узнайте, как три вида семян — льняное, тыквенное и кунжутное — могут улучшить гормональный баланс и общее самочувствие.

Читать полностью » Косметологи: желатин и витамин С повышают упругость кожи шеи и декольте вчера в 18:19
Она стареет быстрее лица: зона, о которой забывают даже при идеальном уходе

Зона шеи и декольте — самая уязвимая, но чаще всего забытая в уходе. Рассказываем, как вернуть коже упругость с помощью простых средств и натуральных компонентов.

Читать полностью » Гастроэнтеролог Саурабх Сет: лимонная вода помогает поддерживать водный баланс и усвоение пищи вчера в 18:13
Один ломтик, который меняет всё: зачем врачи советуют добавлять лимон в воду

Узнайте, как один лимон в воде может изменить ваше здоровье. 8 удивительных фактов о лимонной воде, которые полезны для вашего организма и настроения.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Кинолог Федман уточнила, что собаки ищут глазами защиту во время дефекации
Авто и мото
Минпромторг: пересмотр утильсбора может вступить в силу с января 2026 года
Садоводство
После сильных дождей почву восстанавливают компостом и мульчей — рекомендации специалистов
Дом
Энергоэффективная техника и умная сантехника: как реально экономить на ЖКХ
Наука
Профессор Йельского университета: качество сна связано с памятью человека
Спорт и фитнес
Плавание признано эффективным способом восстановления после интенсивных тренировок — заявили спортивные физиологи
Авто и мото
Глава немецкого союза промышленников предупредил об угрозе дефицита микрочипов для автопроизводителей Европы
Еда
Карамелизованные груши на сковороде получаются с насыщенным ароматом карамели
