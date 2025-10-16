Два часа, которые меняют всё: утренний совет Мясникова для здоровья и энергии
Утро — это не просто время суток, когда мы спешим на работу. Это точка старта, от которой зависит настроение, самочувствие и продуктивность на весь день. По словам врача общей практики и телеведущего Александра Мясникова, именно утренние часы — лучшее время, чтобы посвятить несколько минут себе и заложить основу здорового образа жизни.
"Самый главный совет — вовремя ложиться так, чтобы утром встать и у вас было два часа до выхода. И эти два часа до выхода не тратьте на этот идиотский телефон, потратьте на себя. И вы себе скажете спасибо", — рекомендует Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1".
По мнению врача, эти два часа — не роскошь, а осознанная забота о собственном организме и психике.
Почему важно утреннее время
Современный ритм жизни часто превращает утро в гонку: звонит будильник, кофе на бегу, новости по пути и бесконечная спешка. В результате человек начинает день с усталости и раздражения.
Александр Мясников убеждён, что утренние часы должны стать личным пространством — временем для спокойствия, движения и осознанности. Организм, просыпаясь, нуждается не в стрессе, а в плавном переходе от сна к активности.
С точки зрения физиологии, в первые два часа после пробуждения нормализуется давление, активизируется обмен веществ, и именно в этот момент можно мягко "запустить" организм.
Ритуал правильного утра
Мясников советует формировать собственный утренний сценарий, который станет привычкой и не будет восприниматься как обязанность.
-
Просыпайтесь без паники. Не нажимайте кнопку "ещё пять минут". Организм теряет ритм, если вы несколько раз прерываете сон.
-
Выпейте воду. Стакан чистой воды запускает обмен веществ и помогает вывести токсины.
-
Откройте окно. Несколько минут свежего воздуха улучшат насыщение кислородом.
-
Сделайте зарядку.
"По утрам следует уделять зарядке как минимум десять минут", — подчеркнул врач.
Даже лёгкая гимнастика пробуждает мышцы, улучшает кровоток и повышает концентрацию. Можно сделать простые упражнения: наклоны, приседания, вращения плечами. Главное — регулярность.
-
Позавтракайте правильно.
"Завтрак должен быть полноценным — каша или яйца", — рекомендует доктор.
Сбалансённый завтрак поддерживает уровень глюкозы и предотвращает переедание в течение дня. Оптимально сочетать белки, медленные углеводы и немного жиров — например, овсянку с орехами и фруктами или омлет с овощами.
-
Не начинайте день с новостей.
"Если ты сел смотреть, что в мире делается, ты начал смотреть, углубился… У тебя уже никакого настроения", — пояснил телеврач.
Мясников советует отложить новости и социальные сети хотя бы до середины дня. Информационный поток часто вызывает тревожность и усталость ещё до выхода из дома.
Советы шаг за шагом: как построить утро без стресса
-
Ложитесь раньше. Оптимальное время сна — с 22:00 до 6:00.
-
Планируйте день с вечера. Так вы не будете метаться утром.
-
Выключайте телефон за час до сна. Это улучшает качество отдыха.
-
Выделите 10 минут на растяжку. Простая йога или дыхательные упражнения помогают проснуться.
-
Ешьте медленно. Завтрак — это не перекус на бегу, а осознанный приём пищи.
-
Создайте утренний плейлист. Музыка бодрит и настраивает на позитив.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
Ошибка: проверять телефон сразу после пробуждения.
Последствие: стресс, тревожность, снижение концентрации.
Альтернатива: утренние 20 минут посвятить дыханию или зарядке.
Ошибка: пропускать завтрак.
Последствие: упадок энергии и переедание вечером.
Альтернатива: лёгкий, но питательный завтрак — каша, фрукты, яйца.
Ошибка: засыпать после первого звонка будильника.
Последствие: нарушение циркадных ритмов, головная боль.
Альтернатива: ставить будильник чуть позже и вставать сразу.
Плюсы и минусы утреннего режима
|Аспект
|Плюсы
|Минусы
|Сон и бодрость
|Улучшает самочувствие, нормализует давление
|Требует дисциплины
|Настроение
|Повышает уровень энергии
|Поначалу трудно перестроиться
|Продуктивность
|Позволяет делать больше до обеда
|Придётся отказаться от ночных развлечений
|Психология
|Снижает тревожность, создаёт ощущение контроля
|Нужен чёткий график сна
Мифы и правда о ранних подъемах
Миф 1. Рано вставать могут только "жаворонки".
Правда: биоритмы можно адаптировать — достаточно соблюдать режим несколько недель.
Миф 2. Зарядка по утрам бесполезна.
Правда: даже 5-10 минут активных движений повышают тонус и метаболизм.
Миф 3. Завтрак утяжеляет желудок.
Правда: наоборот, утренний приём пищи стабилизирует уровень сахара и улучшает работу ЖКТ.
Миф 4. Проверка новостей помогает быть в курсе.
Правда: с утра лучше избегать информационного перегруза — мозгу нужно проснуться, а не перегреваться тревожными темами.
А что если вы "совы" и не можете рано вставать?
Если вы поздно ложитесь и тяжело просыпаетесь, начните с малого. Переносите время подъёма на 10-15 минут раньше каждую неделю. Через месяц организм привыкнет к новому ритму.
Также важно не использовать выходные для "отсыпания" — лучше ложиться и вставать в одно и то же время, даже в субботу и воскресенье.
3 интересных факта
-
Люди, встающие до 7 утра, по статистике реже страдают депрессией и тревожными расстройствами.
-
Завтрак, содержащий белки и сложные углеводы, снижает уровень гормона стресса кортизола.
-
Всего 10 минут зарядки утром могут заменить чашку кофе по эффекту бодрости.
Исторический контекст
Ещё древние греки говорили: "Кто рано встаёт, тот владеет днём". В традиционной культуре утро всегда считалось временем, когда человек соединяется с природным ритмом — восход солнца символизировал обновление и ясность мысли.
Современные исследования подтверждают: утренние привычки напрямую влияют на психическое и физическое здоровье. Ранние подъемы укрепляют нервную систему, снижают риск гипертонии и улучшают концентрацию.
"И эти два часа до выхода не тратьте на этот идиотский телефон, потратьте на себя. И вы себе скажете спасибо", — повторяет Александр Мясников, подчеркивая: осознанное утро — лучший подарок, который можно сделать себе.
FAQ
Как приучить себя вставать раньше?
Ложитесь раньше, избегайте гаджетов перед сном, ставьте будильник подальше от кровати.
Что есть утром, если нет времени готовить?
Йогурт с орехами, цельнозерновые хлебцы, варёные яйца или овсянка на ночь в холодильнике.
Можно ли заменить зарядку прогулкой?
Да, короткая прогулка на свежем воздухе тоже активизирует обмен веществ и улучшает настроение.
Почему новости утром вредны?
Негативные информационные потоки вызывают стрессовую реакцию, которая может испортить весь день.
