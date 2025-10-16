Два часа, которые меняют всё: утренний совет Мясникова для здоровья и энергии

Утро — это не просто время суток, когда мы спешим на работу. Это точка старта, от которой зависит настроение, самочувствие и продуктивность на весь день. По словам врача общей практики и телеведущего Александра Мясникова, именно утренние часы — лучшее время, чтобы посвятить несколько минут себе и заложить основу здорового образа жизни.

"Самый главный совет — вовремя ложиться так, чтобы утром встать и у вас было два часа до выхода. И эти два часа до выхода не тратьте на этот идиотский телефон, потратьте на себя. И вы себе скажете спасибо", — рекомендует Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1".

По мнению врача, эти два часа — не роскошь, а осознанная забота о собственном организме и психике.

Почему важно утреннее время

Современный ритм жизни часто превращает утро в гонку: звонит будильник, кофе на бегу, новости по пути и бесконечная спешка. В результате человек начинает день с усталости и раздражения.

Александр Мясников убеждён, что утренние часы должны стать личным пространством — временем для спокойствия, движения и осознанности. Организм, просыпаясь, нуждается не в стрессе, а в плавном переходе от сна к активности.

С точки зрения физиологии, в первые два часа после пробуждения нормализуется давление, активизируется обмен веществ, и именно в этот момент можно мягко "запустить" организм.

Ритуал правильного утра

Мясников советует формировать собственный утренний сценарий, который станет привычкой и не будет восприниматься как обязанность.

Просыпайтесь без паники. Не нажимайте кнопку "ещё пять минут". Организм теряет ритм, если вы несколько раз прерываете сон. Выпейте воду. Стакан чистой воды запускает обмен веществ и помогает вывести токсины. Откройте окно. Несколько минут свежего воздуха улучшат насыщение кислородом. Сделайте зарядку.

"По утрам следует уделять зарядке как минимум десять минут", — подчеркнул врач.

Даже лёгкая гимнастика пробуждает мышцы, улучшает кровоток и повышает концентрацию. Можно сделать простые упражнения: наклоны, приседания, вращения плечами. Главное — регулярность.

Позавтракайте правильно.

"Завтрак должен быть полноценным — каша или яйца", — рекомендует доктор.

Сбалансённый завтрак поддерживает уровень глюкозы и предотвращает переедание в течение дня. Оптимально сочетать белки, медленные углеводы и немного жиров — например, овсянку с орехами и фруктами или омлет с овощами.

Не начинайте день с новостей.

"Если ты сел смотреть, что в мире делается, ты начал смотреть, углубился… У тебя уже никакого настроения", — пояснил телеврач.

Мясников советует отложить новости и социальные сети хотя бы до середины дня. Информационный поток часто вызывает тревожность и усталость ещё до выхода из дома.

Советы шаг за шагом: как построить утро без стресса

Ложитесь раньше. Оптимальное время сна — с 22:00 до 6:00. Планируйте день с вечера. Так вы не будете метаться утром. Выключайте телефон за час до сна. Это улучшает качество отдыха. Выделите 10 минут на растяжку. Простая йога или дыхательные упражнения помогают проснуться. Ешьте медленно. Завтрак — это не перекус на бегу, а осознанный приём пищи. Создайте утренний плейлист. Музыка бодрит и настраивает на позитив.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: проверять телефон сразу после пробуждения.

Последствие: стресс, тревожность, снижение концентрации.

Альтернатива: утренние 20 минут посвятить дыханию или зарядке.

Ошибка: пропускать завтрак.

Последствие: упадок энергии и переедание вечером.

Альтернатива: лёгкий, но питательный завтрак — каша, фрукты, яйца.

Ошибка: засыпать после первого звонка будильника.

Последствие: нарушение циркадных ритмов, головная боль.

Альтернатива: ставить будильник чуть позже и вставать сразу.

Плюсы и минусы утреннего режима