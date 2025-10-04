Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Улыбка долголетия
Улыбка долголетия
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:16

Память крепче, сердце сильнее: ежедневные шаги к долголетию без таблеток

Врач Хелен Эван-Хоуэллс: регулярные упражнения продлевают жизнь и снижают стресс

Здоровое долголетие не всегда зависит только от генетики. Огромную роль играют образ жизни, привычки и отношение к собственному здоровью. Медики отмечают: даже небольшие изменения в ежедневном распорядке способны значительно снизить риски болезней и подарить дополнительные годы активной жизни.

"Регулярные физические упражнения оказывают благотворное влияние на общее состояние организма и психическое здоровье", — рассказала врач общей практики Хелен Эван-Хоуэллс в беседе с Daily Mirror.

Движение — главный фактор долголетия

Физическая активность помогает поддерживать нормальный вес, укрепляет сердечно-сосудистую систему, улучшает работу лёгких и суставов. Но важен и психологический эффект: занятия спортом снижают уровень стресса и поддерживают когнитивные функции.

Учёные отмечают, что у людей, ведущих активный образ жизни, риск развития деменции и болезни Альцгеймера значительно ниже. Даже ежедневные прогулки, лёгкая гимнастика или танцы способны стать профилактикой серьёзных заболеваний.

Гигиена и профилактика инфекций

Эксперт подчеркнула: здоровье во многом зависит от того, насколько тщательно человек соблюдает правила личной гигиены. Регулярное мытьё рук, особенно после посещения общественных мест, снижает вероятность заражения вирусами и бактериями.

Также важно ограничивать контакты с больными людьми. Это простое правило позволяет избежать осложнений, которые в зрелом и пожилом возрасте могут протекать особенно тяжело.

Сбалансированное питание и отдых

Организм нуждается в регулярном поступлении белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов. Недостаток питательных веществ отражается на иммунитете, работе мозга и общем самочувствии.

Не менее важно избегать переутомления: полноценный сон и отдых помогают организму восстанавливаться и дольше сохранять здоровье.

Сравнение: активный и пассивный образ жизни

Привычки Последствия Риск заболеваний
Регулярная активность, сбалансированное питание, гигиена Энергия, крепкий иммунитет, ясный ум Минимальный
Малоподвижность, фастфуд, игнорирование профилактики Хроническая усталость, ожирение, снижение когнитивных функций Высокий

Советы шаг за шагом: как укрепить здоровье на годы

  1. Найдите вид активности, который приносит удовольствие — прогулки, плавание, танцы или йога.

  2. Соблюдайте режим сна: ложитесь и просыпайтесь в одно и то же время.

  3. Включайте в рацион больше овощей, фруктов, рыбы и цельнозерновых продуктов.

  4. Регулярно мойте руки и избегайте близкого контакта с простуженными людьми.

  5. Планируйте время отдыха и не перегружайте организм чрезмерными нагрузками.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать спорт, полагая, что в пожилом возрасте уже поздно.
    Последствие: ускоренное старение, снижение подвижности.
    Альтернатива: начать с лёгкой активности, подходящей возрасту.

  • Ошибка: питаться однообразно или увлекаться фастфудом.
    Последствие: ожирение, диабет, ослабление иммунитета.
    Альтернатива: разнообразное питание с преобладанием полезных продуктов.

  • Ошибка: экономить время на сне.
    Последствие: хроническая усталость, рост риска инфарктов и инсультов.
    Альтернатива: стабильный режим сна не менее 7-8 часов.

А что если спорт даётся тяжело?

Даже при ограничениях по здоровью важно оставаться активным. Подойдут дыхательная гимнастика, упражнения на растяжку, прогулки на свежем воздухе. Главное — движение должно приносить удовольствие, а не вызывать перенапряжение.

FAQ

Какой вид спорта лучше всего для пожилых людей?
Оптимальны плавание, скандинавская ходьба, йога и лёгкая гимнастика.

Сколько нужно спать для здоровья?
Большинству взрослых требуется 7-8 часов сна каждую ночь.

Можно ли укрепить иммунитет только с помощью витаминов?
Нет. Важен комплекс: правильное питание, активность, отдых и профилактика инфекций.

