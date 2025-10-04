Память крепче, сердце сильнее: ежедневные шаги к долголетию без таблеток

Здоровое долголетие не всегда зависит только от генетики. Огромную роль играют образ жизни, привычки и отношение к собственному здоровью. Медики отмечают: даже небольшие изменения в ежедневном распорядке способны значительно снизить риски болезней и подарить дополнительные годы активной жизни.

"Регулярные физические упражнения оказывают благотворное влияние на общее состояние организма и психическое здоровье", — рассказала врач общей практики Хелен Эван-Хоуэллс в беседе с Daily Mirror.

Движение — главный фактор долголетия

Физическая активность помогает поддерживать нормальный вес, укрепляет сердечно-сосудистую систему, улучшает работу лёгких и суставов. Но важен и психологический эффект: занятия спортом снижают уровень стресса и поддерживают когнитивные функции.

Учёные отмечают, что у людей, ведущих активный образ жизни, риск развития деменции и болезни Альцгеймера значительно ниже. Даже ежедневные прогулки, лёгкая гимнастика или танцы способны стать профилактикой серьёзных заболеваний.

Гигиена и профилактика инфекций

Эксперт подчеркнула: здоровье во многом зависит от того, насколько тщательно человек соблюдает правила личной гигиены. Регулярное мытьё рук, особенно после посещения общественных мест, снижает вероятность заражения вирусами и бактериями.

Также важно ограничивать контакты с больными людьми. Это простое правило позволяет избежать осложнений, которые в зрелом и пожилом возрасте могут протекать особенно тяжело.

Сбалансированное питание и отдых

Организм нуждается в регулярном поступлении белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов. Недостаток питательных веществ отражается на иммунитете, работе мозга и общем самочувствии.

Не менее важно избегать переутомления: полноценный сон и отдых помогают организму восстанавливаться и дольше сохранять здоровье.

Сравнение: активный и пассивный образ жизни