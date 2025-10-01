Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Скандинавская ходьба в парке
Скандинавская ходьба в парке
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 1:12

Старость не приходит сама: привычки, которые крадут годы быстрее болезней

Врач Анастасия Гольцман: 20 минут физической активности в день снижают риск болезней сердца

Многие считают старость временем болезней и ограничений, но на самом деле многое зависит от образа жизни. Сохранить активность и ясный ум в зрелом возрасте возможно, если вовремя позаботиться о привычках. Простые шаги помогают снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний, проблем с костями и психическим здоровьем.

"Достаточно всего 20 минут физической активности в день", — рассказала врач общей практики Анастасия Гольцман.

Ключевые факторы здорового долголетия

Основные направления, которые позволяют сохранить здоровье и силы:

  • Регулярная активность - прогулки, плавание, танцы, работа в саду или уборка.

  • Сбалансированное питание - акцент на овощи, рыбу, цельнозерновые продукты, оливковое масло.

  • Здоровые привычки - отказ от курения, умеренность в алкоголе, полноценный сон.

  • Психологическое здоровье - наличие целей и интересов, поддержка позитивного настроя.

  • Социальные связи - активное общение и участие в жизни общества.

Сравнение подходов к питанию

Подход Суть Результат
Средиземноморская диета Рыба, овощи, орехи, оливковое масло, минимум красного мяса Поддержка сердца, нормализация веса
Традиционный рацион Мясо, хлеб, жареная пища, сладости Избыточный вес, повышенный холестерин
Диеты с жёсткими ограничениями Исключение целых групп продуктов Риски дефицита витаминов и минералов

Советы шаг за шагом

  1. Начните день с лёгкой зарядки или прогулки.

  2. Включайте в меню свежие овощи и цельнозерновые каши.

  3. Ограничьте соль и сахар.

  4. Найдите занятие для души: рукоделие, садоводство, чтение.

  5. Общайтесь с друзьями и соседями — это важнее, чем кажется.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Отсутствие движения → слабость мышц, боли в суставах → регулярные прогулки и лёгкая гимнастика.

  • Переедание сладкого → диабет, ожирение → замена сладостей фруктами и сухофруктами.

  • Социальная изоляция → депрессия, ухудшение когнитивных функций → участие в кружках, клубах по интересам.

А что если…

А что если пожилой человек не может заниматься спортом? Даже простая ежедневная прогулка или работа по дому даёт нагрузку, которая поддерживает здоровье. Для тех, кому трудно ходить, подходят упражнения на растяжку или дыхательная гимнастика.

Влияние характера на долголетие

Исследование Эдинбургского университета показало: люди, описывающие себя как "активных" и "организованных", живут дольше. Те же, кто отмечал тревожность или раздражительность, чаще сталкивались с ранней смертностью. Характер напрямую влияет на привычки и способность справляться со стрессом.

