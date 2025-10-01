Старость не приходит сама: привычки, которые крадут годы быстрее болезней

Многие считают старость временем болезней и ограничений, но на самом деле многое зависит от образа жизни. Сохранить активность и ясный ум в зрелом возрасте возможно, если вовремя позаботиться о привычках. Простые шаги помогают снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний, проблем с костями и психическим здоровьем.

"Достаточно всего 20 минут физической активности в день", — рассказала врач общей практики Анастасия Гольцман.

Ключевые факторы здорового долголетия

Основные направления, которые позволяют сохранить здоровье и силы:

Регулярная активность - прогулки, плавание, танцы, работа в саду или уборка.

Сбалансированное питание - акцент на овощи, рыбу, цельнозерновые продукты, оливковое масло.

Здоровые привычки - отказ от курения, умеренность в алкоголе, полноценный сон.

Психологическое здоровье - наличие целей и интересов, поддержка позитивного настроя.

Социальные связи - активное общение и участие в жизни общества.

Сравнение подходов к питанию