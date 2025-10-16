Сегодня, когда вокруг изобилие быстрых решений — от экспресс-диет до "чудо-тренировок", многие забывают, что здоровье складывается из простых, но устойчивых привычек. Главный врач футбольного клуба ЦСКА Эдуард Безуглов напомнил россиянам: путь к хорошему самочувствию не требует сверхусилий — важно соблюдать баланс сна, питания, активности и профилактики.

Почему здоровье — это система, а не цель

Современный ритм жизни делает людей заложниками спешки: работа, стресс, недосып, перекусы "на бегу". Всё это разрушает внутренние механизмы восстановления организма. Безуглов отмечает, что забота о теле должна быть постоянной и естественной частью жизни, а не временной акцией после болезни или праздников.

"Что очень немаловажно, заниматься спортом регулярно — любимым видом спорта, это очень важно! И проверять здоровье, делать качественные чекапы хотя бы раз в три-четыре года", — заявил врач Эдуард Безуглов.

Он подчёркивает: физическая активность и медицинская профилактика — не противоположности, а две стороны одной системы. Только их сочетание даёт по-настоящему устойчивый результат.

Сон как основа здоровья

Полноценный сон — главный инструмент восстановления организма. Именно во сне вырабатываются гормоны, регулирующие обмен веществ, иммунитет и настроение.

Хронический недосып приводит к повышению уровня кортизола — гормона стресса, который мешает восстановлению и провоцирует набор веса.

Врачи советуют ложиться спать в одно и то же время, желательно до полуночи, когда активнее всего вырабатывается мелатонин.

"Специалист рекомендовал вовремя ложиться спать и правильно питаться", — говорится в материале Telegram-канала "Городские лаборатории ВЭБ. РФ".

Даже если невозможно спать восемь часов, важна регулярность и качество сна — тёмная комната, прохладный воздух и отказ от гаджетов за час до отдыха.

Правильное питание — не диета, а стиль жизни

Безуглов напоминает, что "здоровое питание" — это не строгие запреты, а продуманная система. В основе — баланс белков, жиров и углеводов, отказ от излишков сахара и обработанных продуктов.

Регулярный приём пищи помогает поддерживать стабильный уровень энергии и избегать переедания вечером. Полезно включать в рацион овощи, крупы, орехи, нежирное мясо и рыбу.

Ключевое — умеренность и осознанность: важно не только что мы едим, но и как. Спокойная обстановка и привычка не торопиться во время еды улучшают пищеварение и позволяют телу вовремя распознать сытость.

Физическая активность: главное — регулярность и удовольствие

Врач подчёркивает, что спорт должен приносить радость. Только тогда он становится привычкой, а не обязанностью.

"Заниматься спортом регулярно — любимым видом спорта, это очень важно!" — отметил Эдуард Безуглов.

Это может быть плавание, йога, прогулки, фитнес или командные игры — главное, чтобы движение доставляло удовольствие. Даже 30 минут умеренной активности в день уже снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и повышают уровень энергии.

Людям, ведущим сидячий образ жизни, полезно вставать и разминаться каждые 1-2 часа, а также проходить не менее 5-6 тысяч шагов в день.

Регулярные чекапы: инвестиция в долголетие

Многие обращаются к врачу только при ухудшении самочувствия, но профилактика позволяет выявлять проблемы на ранней стадии.

"Проверять здоровье, делать качественные чекапы хотя бы раз в три-четыре года", — посоветовал врач.

Под чекапом понимают комплексное обследование, включающее анализ крови, оценку работы сердца, печени, почек, щитовидной железы и других органов. В зависимости от возраста и наследственности врач может рекомендовать дополнительные исследования.

Регулярные проверки помогают вовремя скорректировать питание, уровень физической активности и при необходимости пройти лечение без осложнений.

Алкоголь и миф о "французском парадоксе"

Безуглов предостерёг россиян от распространённого заблуждения, будто бокал вина "для здоровья" безопасен.

"Алкоголь наносит вред здоровью в любых количествах", — подчеркнул врач Эдуард Безуглов.

Он напомнил, что популярный "французский парадокс" — миф, который неверно интерпретируют.

""Французский парадокс" связан не с вином, а с культурой питания и образом жизни", — отметил специалист.

Французы традиционно употребляют меньше сахара и фастфуда, больше овощей, морепродуктов и вина только как часть ритуала, а не источник удовольствия. Именно умеренность, сбалансированный рацион и активный образ жизни снижают риски заболеваний, а не алкоголь как таковой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: заменять спорт диетами.

Последствие: потеря мышечной массы, замедление метаболизма.

Альтернатива: сочетать умеренные тренировки с рациональным питанием.

Ошибка: игнорировать сон.

Последствие: хроническая усталость, гормональный сбой, раздражительность.

Альтернатива: ложиться спать в одно время, минимизировать гаджеты перед сном.

Ошибка: считать бокал вина "полезным".

Последствие: накопление токсинов, повреждение печени.

Альтернатива: заменить алкоголь минеральной водой, травяными чаями или безалкогольными коктейлями.

Таблица "Плюсы и минусы" элементов здорового образа жизни