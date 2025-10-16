Не марафон и не диета: секрет крепкого здоровья оказался проще, чем кажется
Сегодня, когда вокруг изобилие быстрых решений — от экспресс-диет до "чудо-тренировок", многие забывают, что здоровье складывается из простых, но устойчивых привычек. Главный врач футбольного клуба ЦСКА Эдуард Безуглов напомнил россиянам: путь к хорошему самочувствию не требует сверхусилий — важно соблюдать баланс сна, питания, активности и профилактики.
Почему здоровье — это система, а не цель
Современный ритм жизни делает людей заложниками спешки: работа, стресс, недосып, перекусы "на бегу". Всё это разрушает внутренние механизмы восстановления организма. Безуглов отмечает, что забота о теле должна быть постоянной и естественной частью жизни, а не временной акцией после болезни или праздников.
"Что очень немаловажно, заниматься спортом регулярно — любимым видом спорта, это очень важно! И проверять здоровье, делать качественные чекапы хотя бы раз в три-четыре года", — заявил врач Эдуард Безуглов.
Он подчёркивает: физическая активность и медицинская профилактика — не противоположности, а две стороны одной системы. Только их сочетание даёт по-настоящему устойчивый результат.
Сон как основа здоровья
Полноценный сон — главный инструмент восстановления организма. Именно во сне вырабатываются гормоны, регулирующие обмен веществ, иммунитет и настроение.
Хронический недосып приводит к повышению уровня кортизола — гормона стресса, который мешает восстановлению и провоцирует набор веса.
Врачи советуют ложиться спать в одно и то же время, желательно до полуночи, когда активнее всего вырабатывается мелатонин.
"Специалист рекомендовал вовремя ложиться спать и правильно питаться", — говорится в материале Telegram-канала "Городские лаборатории ВЭБ. РФ".
Даже если невозможно спать восемь часов, важна регулярность и качество сна — тёмная комната, прохладный воздух и отказ от гаджетов за час до отдыха.
Правильное питание — не диета, а стиль жизни
Безуглов напоминает, что "здоровое питание" — это не строгие запреты, а продуманная система. В основе — баланс белков, жиров и углеводов, отказ от излишков сахара и обработанных продуктов.
Регулярный приём пищи помогает поддерживать стабильный уровень энергии и избегать переедания вечером. Полезно включать в рацион овощи, крупы, орехи, нежирное мясо и рыбу.
Ключевое — умеренность и осознанность: важно не только что мы едим, но и как. Спокойная обстановка и привычка не торопиться во время еды улучшают пищеварение и позволяют телу вовремя распознать сытость.
Физическая активность: главное — регулярность и удовольствие
Врач подчёркивает, что спорт должен приносить радость. Только тогда он становится привычкой, а не обязанностью.
"Заниматься спортом регулярно — любимым видом спорта, это очень важно!" — отметил Эдуард Безуглов.
Это может быть плавание, йога, прогулки, фитнес или командные игры — главное, чтобы движение доставляло удовольствие. Даже 30 минут умеренной активности в день уже снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и повышают уровень энергии.
Людям, ведущим сидячий образ жизни, полезно вставать и разминаться каждые 1-2 часа, а также проходить не менее 5-6 тысяч шагов в день.
Регулярные чекапы: инвестиция в долголетие
Многие обращаются к врачу только при ухудшении самочувствия, но профилактика позволяет выявлять проблемы на ранней стадии.
"Проверять здоровье, делать качественные чекапы хотя бы раз в три-четыре года", — посоветовал врач.
Под чекапом понимают комплексное обследование, включающее анализ крови, оценку работы сердца, печени, почек, щитовидной железы и других органов. В зависимости от возраста и наследственности врач может рекомендовать дополнительные исследования.
Регулярные проверки помогают вовремя скорректировать питание, уровень физической активности и при необходимости пройти лечение без осложнений.
Алкоголь и миф о "французском парадоксе"
Безуглов предостерёг россиян от распространённого заблуждения, будто бокал вина "для здоровья" безопасен.
"Алкоголь наносит вред здоровью в любых количествах", — подчеркнул врач Эдуард Безуглов.
Он напомнил, что популярный "французский парадокс" — миф, который неверно интерпретируют.
""Французский парадокс" связан не с вином, а с культурой питания и образом жизни", — отметил специалист.
Французы традиционно употребляют меньше сахара и фастфуда, больше овощей, морепродуктов и вина только как часть ритуала, а не источник удовольствия. Именно умеренность, сбалансированный рацион и активный образ жизни снижают риски заболеваний, а не алкоголь как таковой.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
Ошибка: заменять спорт диетами.
Последствие: потеря мышечной массы, замедление метаболизма.
Альтернатива: сочетать умеренные тренировки с рациональным питанием.
Ошибка: игнорировать сон.
Последствие: хроническая усталость, гормональный сбой, раздражительность.
Альтернатива: ложиться спать в одно время, минимизировать гаджеты перед сном.
Ошибка: считать бокал вина "полезным".
Последствие: накопление токсинов, повреждение печени.
Альтернатива: заменить алкоголь минеральной водой, травяными чаями или безалкогольными коктейлями.
Таблица "Плюсы и минусы" элементов здорового образа жизни
|Привычка
|Плюсы
|Минусы
|Сон не менее 7 часов
|Восстанавливает организм, укрепляет иммунитет
|Требует дисциплины и режима
|Правильное питание
|Повышает энергию, нормализует вес
|Требует планирования
|Регулярные тренировки
|Улучшают настроение, укрепляют сердце
|Возможны травмы при неправильной технике
|Периодические чекапы
|Ранняя диагностика болезней
|Требует времени и затрат
|Отказ от алкоголя
|Снижение риска заболеваний
|Социальное давление в праздничных ситуациях
Мифы и правда
Миф 1. "Если я не пью, организму не хватает расслабления".
Правда: расслабление можно получить через отдых, медитацию и спорт — без токсинов.
Миф 2. "Спать можно меньше, если компенсировать кофе".
Правда: кофеин лишь маскирует усталость, но не восстанавливает организм.
Миф 3. "Чекапы нужны только пожилым".
Правда: профилактика важна в любом возрасте — многие болезни развиваются незаметно.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru