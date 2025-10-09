Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Недостаток сна и здоровье
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:43

Французский парадокс обманул всех: секрет долголетия не в вине, а в трёх простых привычках

Врач Эдуард Безуглов назвал привычки, которые продлевают жизнь и сохраняют энергию

Здоровый образ жизни — не мода, а ежедневная привычка, которая помогает сохранять энергию и ясность ума. Главный врач московского футбольного клуба Эдуард Безуглов рассказал, как простые, но системные действия могут продлить жизнь и улучшить её качество.

"Что очень немаловажно, заниматься спортом регулярно — любимым видом спорта, это очень важно! И проверять здоровье, делать качественные чекапы хотя бы раз в три-четыре года", — заявил врач.

Основа здоровья — сон и питание

Первое, что стоит восстановить — режим сна. По словам специалиста, именно своевременный отдых определяет способность организма к восстановлению, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и нормализует обмен веществ.

Сон менее семи часов в сутки повышает уровень кортизола и мешает мышцам и иммунной системе полноценно работать. Поэтому ложиться спать до полуночи — простое, но эффективное правило долголетия.

Не менее важен и рацион. Сбалансированное питание с преобладанием овощей, цельнозерновых продуктов, белка и достаточного количества воды поддерживает энергетический баланс и снижает уровень воспалений в организме.

Спорт как лекарство

Физическая активность — не обязанность, а способ чувствовать жизнь. Безуглов подчёркивает: важно найти именно тот вид спорта, который приносит удовольствие. Это может быть плавание, бег, йога, велосипед или командные игры.

Регулярные тренировки улучшают работу сердца, лёгких и суставов, укрепляют мышцы и снижают уровень тревожности. Даже 20 минут активности в день способны заметно улучшить настроение и концентрацию.

"Французский парадокс связан не с вином, а с культурой питания и образом жизни", — отметил врач.

Эта фраза особенно точно отражает суть здорового подхода: не искать оправданий вредным привычкам, а формировать устойчивую систему поведения, в которой спорт и еда — источник удовольствия, а не ограничений.

Почему важно проходить чекапы

Безуглов советует проверять здоровье хотя бы раз в три-четыре года. Полное обследование — это не формальность, а способ предупредить болезни на ранних стадиях. Современные чекапы включают анализы крови, УЗИ органов, ЭКГ, контроль уровня витаминов и гормонов.

Регулярный мониторинг особенно важен для людей после 30 лет, когда обмен веществ замедляется, а внешние симптомы заболеваний могут проявляться позже.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: заниматься спортом нерегулярно.
→ Последствие: травмы и стресс для организма.
→ Альтернатива: стабильная нагрузка 3-4 раза в неделю.

• Ошибка: ограничивать сон ради продуктивности.
→ Последствие: снижение иммунитета и концентрации.
→ Альтернатива: ложиться до полуночи и спать не менее 7 часов.

• Ошибка: считать, что "немного алкоголя" полезно.
→ Последствие: нагрузка на печень и сердце.
→ Альтернатива: безалкогольные напитки, ферментированные чаи, травяные настои.

А что если…

А что если воспринимать спорт как отдых, а не как обязанность? Прогулка в парке, катание на велосипеде или вечерняя растяжка после рабочего дня снимают стресс и помогают мозгу переключиться.

А что если завести привычку вечернего ритуала — выключать гаджеты за час до сна, проветривать комнату и выпивать стакан воды? Это улучшает качество сна и запускает естественные процессы восстановления.

А что если делать медицинские обследования не по тревоге, а как часть заботы о себе? Тогда здоровье становится не задачей, а ресурсом для активной жизни.

Таблица "Плюсы и минусы привычек"

Привычка Плюсы Минусы при отсутствии
Ранний отбой Восстановление, энергия, гормональный баланс Хроническая усталость
Спорт Сила, настроение, профилактика болезней Потеря тонуса, стресс
Правильное питание Иммунитет, стройность, долголетие Воспаления, упадок сил
Регулярный чекап Ранняя диагностика Риск пропустить болезнь
Отказ от алкоголя Чистая кожа, ясный ум Токсины, повышенное давление

Советы шаг за шагом

  1. Нормализуйте сон. Установите фиксированное время отхода ко сну и подъёма.

  2. Выберите спорт по душе. Не заставляйте себя — ищите удовольствие в движении.

  3. Составьте простое меню. Больше овощей, меньше сахара и фастфуда.

  4. Планируйте обследования. Раз в три года сдавайте анализы, проходите УЗИ и ЭКГ.

  5. Откажитесь от алкоголя. Даже "редко" — это нагрузка для организма.

FAQ

Как выбрать свой вид спорта?
Слушайте тело: если после тренировки остаётся лёгкость и бодрость, это ваш вариант.

Сколько сна нужно взрослому человеку?
Минимум 7 часов, но важнее качество сна — ложиться до полуночи и спать в тишине.

Нужно ли полностью отказываться от алкоголя?
Да. Даже малые дозы вызывают микровоспаления и мешают восстановлению клеток.

Мифы и правда

Миф: бокал вина полезен для сердца.
Правда: полезен не алкоголь, а антиоксиданты, которые можно получить из ягод и орехов.

Миф: активный человек может не спать по 5 часов.
Правда: дефицит сна снижает эффективность тренировок и ускоряет старение.

Миф: профилактические обследования нужны только пожилым.
Правда: болезни молодеют, а ранняя диагностика спасает здоровье.

