Французский парадокс обманул всех: секрет долголетия не в вине, а в трёх простых привычках

Здоровый образ жизни — не мода, а ежедневная привычка, которая помогает сохранять энергию и ясность ума. Главный врач московского футбольного клуба Эдуард Безуглов рассказал, как простые, но системные действия могут продлить жизнь и улучшить её качество.

"Что очень немаловажно, заниматься спортом регулярно — любимым видом спорта, это очень важно! И проверять здоровье, делать качественные чекапы хотя бы раз в три-четыре года", — заявил врач.

Основа здоровья — сон и питание

Первое, что стоит восстановить — режим сна. По словам специалиста, именно своевременный отдых определяет способность организма к восстановлению, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и нормализует обмен веществ.

Сон менее семи часов в сутки повышает уровень кортизола и мешает мышцам и иммунной системе полноценно работать. Поэтому ложиться спать до полуночи — простое, но эффективное правило долголетия.

Не менее важен и рацион. Сбалансированное питание с преобладанием овощей, цельнозерновых продуктов, белка и достаточного количества воды поддерживает энергетический баланс и снижает уровень воспалений в организме.

Спорт как лекарство

Физическая активность — не обязанность, а способ чувствовать жизнь. Безуглов подчёркивает: важно найти именно тот вид спорта, который приносит удовольствие. Это может быть плавание, бег, йога, велосипед или командные игры.

Регулярные тренировки улучшают работу сердца, лёгких и суставов, укрепляют мышцы и снижают уровень тревожности. Даже 20 минут активности в день способны заметно улучшить настроение и концентрацию.

"Французский парадокс связан не с вином, а с культурой питания и образом жизни", — отметил врач.

Эта фраза особенно точно отражает суть здорового подхода: не искать оправданий вредным привычкам, а формировать устойчивую систему поведения, в которой спорт и еда — источник удовольствия, а не ограничений.

Почему важно проходить чекапы

Безуглов советует проверять здоровье хотя бы раз в три-четыре года. Полное обследование — это не формальность, а способ предупредить болезни на ранних стадиях. Современные чекапы включают анализы крови, УЗИ органов, ЭКГ, контроль уровня витаминов и гормонов.

Регулярный мониторинг особенно важен для людей после 30 лет, когда обмен веществ замедляется, а внешние симптомы заболеваний могут проявляться позже.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: заниматься спортом нерегулярно.

→ Последствие: травмы и стресс для организма.

→ Альтернатива: стабильная нагрузка 3-4 раза в неделю.

• Ошибка: ограничивать сон ради продуктивности.

→ Последствие: снижение иммунитета и концентрации.

→ Альтернатива: ложиться до полуночи и спать не менее 7 часов.

• Ошибка: считать, что "немного алкоголя" полезно.

→ Последствие: нагрузка на печень и сердце.

→ Альтернатива: безалкогольные напитки, ферментированные чаи, травяные настои.

А что если…

А что если воспринимать спорт как отдых, а не как обязанность? Прогулка в парке, катание на велосипеде или вечерняя растяжка после рабочего дня снимают стресс и помогают мозгу переключиться.

А что если завести привычку вечернего ритуала — выключать гаджеты за час до сна, проветривать комнату и выпивать стакан воды? Это улучшает качество сна и запускает естественные процессы восстановления.

А что если делать медицинские обследования не по тревоге, а как часть заботы о себе? Тогда здоровье становится не задачей, а ресурсом для активной жизни.

Таблица "Плюсы и минусы привычек"