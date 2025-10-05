Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Активная старость и гормональное здоровье
Активная старость и гормональное здоровье
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 6:40

Жить дольше без таблеток: 4 простых правила, которые продлевают молодость

Эксперт Мясников подчеркнул пользу умеренности в еде и ежедневной активности

Многие люди ищут секрет долгой и здоровой жизни, и чаще всего ответ кроется не в чудодейственных таблетках, а в простых привычках. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" рассказал о четырех ключевых правилах, которые могут продлить активное долголетие. Эти рекомендации опираются на научные данные, медицинский опыт и здравый смысл.

"Чтобы долго жить, вам нужно ограничивать калории, без цифр. Вставать из-за стола чуть голодным", — подчеркнул врач Александр Мясников.

Первый принцип: умеренность в еде

Главное правило — не переедать. Организм дольше сохраняет здоровье, если не перегружать его лишними калориями. Легкое чувство голода после еды — это сигнал, что вы не дали лишнюю нагрузку желудку и печени.

Исследования подтверждают: ограничение калорийности рациона способствует снижению воспалительных процессов и замедляет старение клеток. Практика "чуть не доесть" помогает поддерживать нормальный вес, предотвращает ожирение и диабет 2 типа.

Что помогает придерживаться умеренности

  1. Использовать небольшие тарелки.

  2. Не есть на бегу — уделять трапезе 15-20 минут.

  3. Убирать гаджеты во время приема пищи.

  4. Делать акцент на овощах, бобовых и рыбе.

  5. Пить воду или травяной чай вместо сладких напитков.

Второй принцип: движение и активность

"Чем больше вы двигаетесь, тем лучше", — пояснил специалист.

Речь идет не о профессиональном спорте, а о регулярной физической активности. Прогулка в течение часа каждый день — простое и эффективное средство для укрепления сердца, сосудов и суставов.

Важно понимать: количество шагов само по себе не является строгим показателем. Ключевое — постоянное движение. Это могут быть подъемы по лестнице, легкие упражнения дома, работа в саду, велосипедные прогулки.

Примерные виды активности

  • ходьба в среднем темпе;

  • плавание;

  • йога или пилатес;

  • танцы;

  • домашние тренировки с резинками или гантелями.

Третий принцип: тренировка ума

Не только мышцы, но и мозг нуждается в регулярной нагрузке. Чтение книг, прослушивание аудиокниг, решение кроссвордов или изучение иностранных языков — все это помогает поддерживать когнитивные функции.

Ученые отмечают, что такие занятия способствуют созданию новых нейронных связей, замедляют развитие деменции и помогают дольше сохранять ясность мышления.

Четвертый принцип: социальные связи

По словам эксперта, человеку важно иметь рядом близких, с которыми можно делиться переживаниями и радостями. Дружеские отношения и крепкие семейные связи снижают риск депрессии и продлевают жизнь.

Люди, живущие в социальной изоляции, чаще сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями и когнитивным снижением. Поддержка друзей и родных играет роль своеобразного "защитного фактора" для организма.

Сравнение подходов к долголетию

Подход Суть Результат
Ограничение калорий Есть меньше, чем хочется Снижение риска ожирения и диабета
Физическая активность Движение каждый день Поддержка сердца и суставов
Умственная нагрузка Чтение, учеба Профилактика деменции
Социальные связи Общение, дружба Снижение стресса, дольше жизнь

Сон и психология

Регулярный сон тесно связан с принципами Мясникова. Недосып повышает аппетит, снижает желание двигаться и усиливает чувство одиночества. Поэтому 7–8 часов сна в сутки — еще один невидимый «пятый принцип» долгой жизни.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Климатические изменения повышают риск психических расстройств и тревожности у населения — Жасмин Лю сегодня в 6:55
Солнце печёт, нервы кипят: климат доводит людей быстрее, чем начальник

Новое исследование показало: жара влияет не только на физическое состояние, но и на психику. Как растущие температуры меняют поведение и уровень тревожности?

Читать полностью » Нейробиолог Лиза Москони: резкое падение эстрогена в менопаузе делает женский мозг уязвимым к деменции вчера в 23:09
Женский мозг теряет защиту в одночасье: гормоны выключают память

Ученые раскрыли важные гормональные факторы, влияющие на риск деменции у женщин. Узнайте, как защитить свой мозг от возрастных изменений!

Читать полностью » Кардиолог Савонина: аритмия после еды может быть связана с болезнями ЖКТ вчера в 22:26
Сердце сбилось, а виноват желудок: как пищевод влияет на ритм жизни

Кардиолог Ольга Савонина объяснила, что аритмия после еды может быть связана не только с сердцем, но и с заболеваниями ЖКТ, включая язву и ГЭРБ.

Читать полностью » Эксперты советуют использовать слоистую стрижку и мелирование для объёма тонких волос вчера в 22:02
Фен, спрей и круглая щётка: минимальный арсенал для густой шевелюры

Узнайте, как сделать тонкие волосы такими же объемными и живыми! Мы собрали советы стилистов и методы, которые не утяжеляют волосы.

Читать полностью » Диетологи рекомендуют осенью использовать увлажняющий праймер и уход за губами перед макияжем вчера в 21:43
Макияж, который согревает: как оттенки влияют на настроение

Осень – время обновлений в макияже! Узнайте, как изменить свои бьюти-привычки и выбрать правильные оттенки для губ и глаз, чтобы выглядеть великолепно.

Читать полностью » Клинические исследования подтвердили пользу гуаша при болях в шее и спине вчера в 20:34
Камни против усталости: как древний ритуал вошёл в бьюти-тренды XXI века

Гуаша – древний китайский метод, который возвращает здоровье и улучшает состояние кожи. Узнайте, как правильно его использовать и какие преимущества он приносит.

Читать полностью » Диетолог Эйвери Зенкер: лук, бобовые и сахарозаменители в салате могут стать причиной вздутия вчера в 19:26
Салат может раздуть живот сильнее пиццы: где кроется подвох

Узнайте, почему даже самый полезный салат может вызвать вздутие и дискомфорт. Избегайте распространенных ошибок и наслаждайтесь любимыми блюдами.

Читать полностью » Диетолог Меркулова: при диабете безопаснее варить тыкву, а не запекать вчера в 18:23
Она кажется идеальной, но скрывает подвох: вся правда о гликемическом индексе тыквы

Не все овощи одинаково полезны при диабете. Узнайте, почему тыква, морковь и картофель могут повысить сахар — и как готовить их без вреда.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Jetour готовит выпуск в России гибридной версии кроссовера T1 мощностью до 598 л. с.
Садоводство
Слизни активны после дождя, поэтому вечерний полив только увеличивает риск нашествия
Дом
Оформление гардероба в квартире: советы дизайнеров по организации пространства
Туризм
Алтай - Сибирская Швейцария: горы, озёра и заповедная природа региона
Технологии
Эксперты: главные препятствия цифровой трансформации — инерция персонала и отсутствие стратегии
Еда
Жульен с курицей и грибами в кокотницах получается нежным
Садоводство
Горячие компостеры ускоряют переработку отходов и подходят для маленьких дворов
Авто и мото
Эксперт по безопасности: хранить огнетушитель в багажнике — опасно
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet