Жить дольше без таблеток: 4 простых правила, которые продлевают молодость

Многие люди ищут секрет долгой и здоровой жизни, и чаще всего ответ кроется не в чудодейственных таблетках, а в простых привычках. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" рассказал о четырех ключевых правилах, которые могут продлить активное долголетие. Эти рекомендации опираются на научные данные, медицинский опыт и здравый смысл.

"Чтобы долго жить, вам нужно ограничивать калории, без цифр. Вставать из-за стола чуть голодным", — подчеркнул врач Александр Мясников.

Первый принцип: умеренность в еде

Главное правило — не переедать. Организм дольше сохраняет здоровье, если не перегружать его лишними калориями. Легкое чувство голода после еды — это сигнал, что вы не дали лишнюю нагрузку желудку и печени.

Исследования подтверждают: ограничение калорийности рациона способствует снижению воспалительных процессов и замедляет старение клеток. Практика "чуть не доесть" помогает поддерживать нормальный вес, предотвращает ожирение и диабет 2 типа.

Что помогает придерживаться умеренности

Использовать небольшие тарелки. Не есть на бегу — уделять трапезе 15-20 минут. Убирать гаджеты во время приема пищи. Делать акцент на овощах, бобовых и рыбе. Пить воду или травяной чай вместо сладких напитков.

Второй принцип: движение и активность

"Чем больше вы двигаетесь, тем лучше", — пояснил специалист.

Речь идет не о профессиональном спорте, а о регулярной физической активности. Прогулка в течение часа каждый день — простое и эффективное средство для укрепления сердца, сосудов и суставов.

Важно понимать: количество шагов само по себе не является строгим показателем. Ключевое — постоянное движение. Это могут быть подъемы по лестнице, легкие упражнения дома, работа в саду, велосипедные прогулки.

Примерные виды активности

ходьба в среднем темпе;

плавание;

йога или пилатес;

танцы;

домашние тренировки с резинками или гантелями.

Третий принцип: тренировка ума

Не только мышцы, но и мозг нуждается в регулярной нагрузке. Чтение книг, прослушивание аудиокниг, решение кроссвордов или изучение иностранных языков — все это помогает поддерживать когнитивные функции.

Ученые отмечают, что такие занятия способствуют созданию новых нейронных связей, замедляют развитие деменции и помогают дольше сохранять ясность мышления.

Четвертый принцип: социальные связи

По словам эксперта, человеку важно иметь рядом близких, с которыми можно делиться переживаниями и радостями. Дружеские отношения и крепкие семейные связи снижают риск депрессии и продлевают жизнь.

Люди, живущие в социальной изоляции, чаще сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями и когнитивным снижением. Поддержка друзей и родных играет роль своеобразного "защитного фактора" для организма.

Сравнение подходов к долголетию