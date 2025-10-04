Когда ЗОЖ старит быстрее фастфуда: жёсткие правила, которые убивают энергию

Многие уверены, что ведут здоровый образ жизни, но за внешним благополучием нередко скрываются серьёзные проблемы. Жёсткие диеты, изнурительные тренировки и стремление к идеалу часто далеки от истинного понимания ЗОЖ. О том, почему важно избегать крайностей и что на самом деле помогает сохранить здоровье, рассказал "Газете.Ru" врач высшей категории, хирург-ортопед Павел Семиченков.

ЗОЖ: мифы и реальность

Сегодня под модным словом "ЗОЖ" многие подразумевают строгие ограничения и почти спортивный режим жизни. Однако врач напоминает: здоровье не строится только на калориях и часах, проведённых в спортзале.

"Популярное представление о ЗОЖ часто сводится к жестким ограничениям в питании и экстремальным физическим нагрузкам", — сказал Семиченков.

По его словам, именно в таких подходах скрыта главная ошибка.

Опасности спорта без подготовки

Расхожее мнение, что спорт автоматически равен здоровью, далеко от истины. Профессиональные нагрузки рассчитаны на атлетов, чей организм готов к экстремальным усилиям. Для обычных людей они могут быть разрушительными.

"Профессиональный спорт с его пиковыми нагрузками часто наносит организму больше вреда, чем пользы", — отметил Семиченков.

Яркий пример — бег. Многие начинают заниматься им без подготовки, техники и подходящей обуви. В результате суставы и позвоночник получают огромную нагрузку, а человек вместо пользы получает травмы.

Диеты, маскирующиеся под правильное питание

Не меньше рисков кроется в модных диетах. Они обещают стройность и лёгкость, но на деле часто приводят к истощению организма.

"Кето-диета, веганство или сыроедение часто приводят к дефициту важных питательных веществ, развитию анемии", — пояснил эксперт.

Врач рекомендует придерживаться баланса: натуральные продукты, умеренность и отказ от крайностей.

Сравнение подходов