Когда ЗОЖ старит быстрее фастфуда: жёсткие правила, которые убивают энергию
Многие уверены, что ведут здоровый образ жизни, но за внешним благополучием нередко скрываются серьёзные проблемы. Жёсткие диеты, изнурительные тренировки и стремление к идеалу часто далеки от истинного понимания ЗОЖ. О том, почему важно избегать крайностей и что на самом деле помогает сохранить здоровье, рассказал "Газете.Ru" врач высшей категории, хирург-ортопед Павел Семиченков.
ЗОЖ: мифы и реальность
Сегодня под модным словом "ЗОЖ" многие подразумевают строгие ограничения и почти спортивный режим жизни. Однако врач напоминает: здоровье не строится только на калориях и часах, проведённых в спортзале.
"Популярное представление о ЗОЖ часто сводится к жестким ограничениям в питании и экстремальным физическим нагрузкам", — сказал Семиченков.
По его словам, именно в таких подходах скрыта главная ошибка.
Опасности спорта без подготовки
Расхожее мнение, что спорт автоматически равен здоровью, далеко от истины. Профессиональные нагрузки рассчитаны на атлетов, чей организм готов к экстремальным усилиям. Для обычных людей они могут быть разрушительными.
"Профессиональный спорт с его пиковыми нагрузками часто наносит организму больше вреда, чем пользы", — отметил Семиченков.
Яркий пример — бег. Многие начинают заниматься им без подготовки, техники и подходящей обуви. В результате суставы и позвоночник получают огромную нагрузку, а человек вместо пользы получает травмы.
Диеты, маскирующиеся под правильное питание
Не меньше рисков кроется в модных диетах. Они обещают стройность и лёгкость, но на деле часто приводят к истощению организма.
"Кето-диета, веганство или сыроедение часто приводят к дефициту важных питательных веществ, развитию анемии", — пояснил эксперт.
Врач рекомендует придерживаться баланса: натуральные продукты, умеренность и отказ от крайностей.
Сравнение подходов
|Подход
|Плюсы
|Минусы
|Профессиональный спорт
|Развитие силы, выносливости
|Травмы, перегрузки, износ организма
|Бег без подготовки
|Доступность, улучшение выносливости
|Травмы суставов, перегрузка позвоночника
|Жёсткие диеты
|Быстрое снижение веса
|Дефицит витаминов, анемия, слабость
|Сбалансированное питание + умеренные нагрузки
|Поддержание здоровья и энергии
|Требует дисциплины и планирования
А что если отказаться от крайностей?
Если не гоняться за модой и не загонять организм в стресс, здоровье можно сохранить на долгие годы. Умеренность и комплексный подход работают лучше любых жёстких диет и марафонских нагрузок.
