Девушка на белковой диете
Девушка на белковой диете
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 2:20

Когда ЗОЖ старит быстрее фастфуда: жёсткие правила, которые убивают энергию

Хирург Павел Семиченков: жёсткие диеты и экстремальный спорт вредят здоровью

Многие уверены, что ведут здоровый образ жизни, но за внешним благополучием нередко скрываются серьёзные проблемы. Жёсткие диеты, изнурительные тренировки и стремление к идеалу часто далеки от истинного понимания ЗОЖ. О том, почему важно избегать крайностей и что на самом деле помогает сохранить здоровье, рассказал "Газете.Ru" врач высшей категории, хирург-ортопед Павел Семиченков.

ЗОЖ: мифы и реальность

Сегодня под модным словом "ЗОЖ" многие подразумевают строгие ограничения и почти спортивный режим жизни. Однако врач напоминает: здоровье не строится только на калориях и часах, проведённых в спортзале.

"Популярное представление о ЗОЖ часто сводится к жестким ограничениям в питании и экстремальным физическим нагрузкам", — сказал Семиченков.

По его словам, именно в таких подходах скрыта главная ошибка.

Опасности спорта без подготовки

Расхожее мнение, что спорт автоматически равен здоровью, далеко от истины. Профессиональные нагрузки рассчитаны на атлетов, чей организм готов к экстремальным усилиям. Для обычных людей они могут быть разрушительными.

"Профессиональный спорт с его пиковыми нагрузками часто наносит организму больше вреда, чем пользы", — отметил Семиченков.

Яркий пример — бег. Многие начинают заниматься им без подготовки, техники и подходящей обуви. В результате суставы и позвоночник получают огромную нагрузку, а человек вместо пользы получает травмы.

Диеты, маскирующиеся под правильное питание

Не меньше рисков кроется в модных диетах. Они обещают стройность и лёгкость, но на деле часто приводят к истощению организма.

"Кето-диета, веганство или сыроедение часто приводят к дефициту важных питательных веществ, развитию анемии", — пояснил эксперт.

Врач рекомендует придерживаться баланса: натуральные продукты, умеренность и отказ от крайностей.

Сравнение подходов

Подход Плюсы Минусы
Профессиональный спорт Развитие силы, выносливости Травмы, перегрузки, износ организма
Бег без подготовки Доступность, улучшение выносливости Травмы суставов, перегрузка позвоночника
Жёсткие диеты Быстрое снижение веса Дефицит витаминов, анемия, слабость
Сбалансированное питание + умеренные нагрузки Поддержание здоровья и энергии Требует дисциплины и планирования

А что если отказаться от крайностей?

Если не гоняться за модой и не загонять организм в стресс, здоровье можно сохранить на долгие годы. Умеренность и комплексный подход работают лучше любых жёстких диет и марафонских нагрузок.

