Семья в спортзале
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 13:04

Комфорт делает нас больными: врачи назвали главный риск XXI века

В Саратове напомнили о рисках гиподинамии и важности диспансеризации

Главный врач Саратовского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Римма Яхина на брифинге 17 октября напомнила, что современный прогресс, при всех своих преимуществах, стал одной из главных угроз здоровью человека. По её словам, малоподвижный образ жизни - это "болезнь XXI века", а комфортные технологии часто делают нас заложниками собственного удобства.

"Откажитесь от лифта, больше ходите пешком", — посоветовала Римма Яхина, подчеркнув, что движение — лучший способ сохранить здоровье.

Когда комфорт становится риском

Современные бытовые помощники — роботы-пылесосы, посудомоечные машины, пульты, кондиционеры и лифты - призваны облегчить жизнь, но на деле лишают нас элементарной физической активности.

По словам врача, человек стал меньше двигаться даже внутри дома. Там, где раньше нужно было пройтись, нагнуться или подняться по лестнице, теперь достаточно нажать кнопку. Это приводит к снижению обмена веществ, набору лишнего веса и развитию заболеваний опорно-двигательной системы, сердечно-сосудистых нарушений и диабета.

"Прогресс сделал жизнь комфортной, но вместе с этим отнял у нас естественные движения, без которых организм не может быть здоровым", — отметила Яхина.

Диспансеризация и Центры здоровья

Главный врач напомнила, что профилактика всегда эффективнее лечения, и призвала жителей региона не пренебрегать диспансеризацией - комплексным обследованием, которое помогает выявлять болезни на ранних стадиях.

Сегодня в стране активно развиваются Центры здоровья - специализированные учреждения, где можно пройти обследование, получить консультацию врачей и индивидуальные рекомендации по питанию, физической активности и отказу от вредных привычек.

Врачи Центров здоровья работают по принципу "одного окна": пациенту не нужно обходить множество специалистов — всё можно сделать за одно посещение.

Новый цифровой инструмент — портал "Так здорово"

Во время эфира Римма Яхина рассказала о запуске нового онлайн-проекта Министерства здравоохранения РФ — портала "Так здорово".

Платформа создана для популяризации здорового образа жизни и доступна как для граждан, так и для медицинских работников.

На сайте можно найти:

  • рекомендации по правильному питанию и физической активности;

  • советы по профилактике ожирения и хронических заболеваний;

  • материалы о вакцинации, гигиене и материнстве;

  • информацию по уходу за пожилыми людьми;

  • программы по отказу от курения и алкоголя.

"Информации на портале можно доверять — она проверена специалистами и утверждена Министерством здравоохранения РФ", — подчеркнула Римма Яхина.

Кроме того, ресурс поможет врачам заботиться не только о пациентах, но и о себе: раздел для медиков содержит материалы о профессиональном выгорании, стресс-менеджменте и профилактике хронических заболеваний у специалистов здравоохранения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Проводить день без физической активности.
    Последствие: Нарушение обмена веществ, ожирение, сердечно-сосудистые болезни.
    Альтернатива: Пешие прогулки, отказ от лифта, утренняя гимнастика.

  • Ошибка: Игнорировать профилактические осмотры.
    Последствие: Поздняя диагностика заболеваний.
    Альтернатива: Регулярная диспансеризация и посещение Центров здоровья.

  • Ошибка: Доверять непроверенным интернет-советам.
    Последствие: Ошибки в питании и лечении.
    Альтернатива: Использовать официальные ресурсы, такие как портал "Так здорово".

Таблица: простые шаги к активной жизни

Привычка Эффект Как внедрить
Отказ от лифта Укрепление сердца и мышц ног Поднимайтесь пешком хотя бы на 2-3 этажа
Пешие прогулки Улучшение настроения и обмена веществ 30-40 минут в день
Мини-перерывы на движение Снижение усталости и давления Каждые 30 минут вставать и разминаться
Контроль осанки Профилактика остеохондроза Работайте за столом с прямой спиной
Диспансеризация Ранняя диагностика заболеваний Раз в год проходить обследование

Почему важно двигаться

Согласно медицинским наблюдениям, сидячий образ жизни повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 30%, диабета — на 25%, а депрессии — на 20%. Даже простые привычки — отказаться от лифта, делать пешие прогулки, вставать из-за стола каждые полчаса — помогают компенсировать дефицит движения.

