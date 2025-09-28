Долгая жизнь в ваших руках: привычки, которые крадут годы, и простые шаги, чтобы их вернуть

Желание прожить долгую и активную жизнь естественно для каждого человека. Однако путь к долголетию не всегда связан с поиском новых методик или дорогостоящих процедур. Чаще всего важнее избегать того, что очевидно вредит организму и сокращает годы. Именно на этом акцентировал внимание врач-гериатр, директор Научно-медицинского геронтологического центра Валерий Новосёлов.

"Это такие базовые, очевидные вещи. Если любите кататься на мотоцикле, помните, что среди мотоциклистов процент ранней смертности выше, чем в целом по популяции. Если привыкли переходить дорогу на красный свет, имейте в виду, что это повышает риск умереть раньше времени", — пояснил врач.

Основные принципы долголетия

Путь к долгой жизни складывается из простых привычек:

отказ от вредных пристрастий (курение, чрезмерное употребление алкоголя, ночные переедания);

регулярная физическая активность;

сбалансированное питание;

внимание к сигналам организма и профилактические визиты к врачам.

"Сейчас есть данные научных исследований о пользе гипоксических тренировок. Это физические упражнения или пребывание в состоянии покоя при пониженном содержании кислорода в воздухе. Это приводит к комплексному ответу организма, и он, если говорить кратко, становится более жизнеспособным", — привёл ещё один пример Валерий Новосёлов.

Сравнение: привычки, укорачивающие и продлевающие жизнь