Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 1:19

Долгая жизнь в ваших руках: привычки, которые крадут годы, и простые шаги, чтобы их вернуть

Врач Новосёлов: курение, алкоголь и нарушения ПДД повышают риск ранней смерти

Желание прожить долгую и активную жизнь естественно для каждого человека. Однако путь к долголетию не всегда связан с поиском новых методик или дорогостоящих процедур. Чаще всего важнее избегать того, что очевидно вредит организму и сокращает годы. Именно на этом акцентировал внимание врач-гериатр, директор Научно-медицинского геронтологического центра Валерий Новосёлов.

"Это такие базовые, очевидные вещи. Если любите кататься на мотоцикле, помните, что среди мотоциклистов процент ранней смертности выше, чем в целом по популяции. Если привыкли переходить дорогу на красный свет, имейте в виду, что это повышает риск умереть раньше времени", — пояснил врач.

Основные принципы долголетия

Путь к долгой жизни складывается из простых привычек:

  • отказ от вредных пристрастий (курение, чрезмерное употребление алкоголя, ночные переедания);

  • регулярная физическая активность;

  • сбалансированное питание;

  • внимание к сигналам организма и профилактические визиты к врачам.

"Сейчас есть данные научных исследований о пользе гипоксических тренировок. Это физические упражнения или пребывание в состоянии покоя при пониженном содержании кислорода в воздухе. Это приводит к комплексному ответу организма, и он, если говорить кратко, становится более жизнеспособным", — привёл ещё один пример Валерий Новосёлов.

Сравнение: привычки, укорачивающие и продлевающие жизнь

Поведение Последствия Альтернатива
Курение Болезни лёгких, риск онкологии Полный отказ от сигарет, никотинзаместительная терапия
Малоподвижность Ожирение, диабет, сердечно-сосудистые болезни Ходьба 10 000 шагов в день, плавание, йога
Стресс без контроля Снижение иммунитета, депрессия Медитация, дыхательные практики, СПА-процедуры
Несбалансированное питание Дефицит витаминов, болезни ЖКТ Средиземноморская диета, витамины и минералы
Игнорирование врачей Позднее выявление болезней Диспансеризация, регулярные анализы

Советы шаг за шагом: как заботиться о здоровье

  1. Начинайте день с зарядки и стакана воды.

  2. Планируйте физическую активность: прогулки, тренировки или хотя бы разминка каждые 2-3 часа.

  3. Подбирайте питание: больше овощей, цельнозерновых продуктов, оливкового масла, рыбы.

  4. Старайтесь ложиться спать до полуночи и соблюдать режим.

  5. Проходите обследования раз в год, даже если ничего не беспокоит.

  6. Избегайте избыточного стресса, учитесь переключаться и отдыхать.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорировать лишний вес.

  • Последствие: Повышенный риск диабета и инсульта.

  • Альтернатива: Контроль калорийности, консультация с диетологом.

  • Ошибка: Полагаться только на лекарства.

  • Последствие: Симптомы снимаются, но болезнь прогрессирует.

  • Альтернатива: Менять образ жизни, добавлять движение и питание.

  • Ошибка: Редко проходить обследования.

  • Последствие: Запущенные стадии болезней, дорогостоящее лечение.

  • Альтернатива: Регулярная диспансеризация и профилактика.

А что если добавить гипоксические тренировки

Гипоксические практики, о которых говорил Новосёлов, активно исследуются в спортивной медицине. Их суть — в кратковременном снижении кислорода в воздухе. Организм реагирует усиленной выработкой эритроцитов и активацией адаптивных механизмов. Это помогает не только спортсменам, но и пожилым людям улучшать выносливость. Однако важно проводить такие тренировки под контролем специалистов.

FAQ

Как выбрать подходящую диету?
Наиболее универсальной считается средиземноморская система питания: рыба, оливковое масло, орехи, овощи. Но выбор лучше согласовать с врачом или диетологом.

Сколько стоит диспансеризация?
В государственных поликлиниках она проводится бесплатно, в частных клиниках цена зависит от пакета обследований.

Что лучше: спортзал или прогулки?
Оба варианта полезны. Для начала достаточно ежедневных прогулок на свежем воздухе, а зал можно подключать для разнообразия и мотивации.

