Долгая жизнь в ваших руках: привычки, которые крадут годы, и простые шаги, чтобы их вернуть
Желание прожить долгую и активную жизнь естественно для каждого человека. Однако путь к долголетию не всегда связан с поиском новых методик или дорогостоящих процедур. Чаще всего важнее избегать того, что очевидно вредит организму и сокращает годы. Именно на этом акцентировал внимание врач-гериатр, директор Научно-медицинского геронтологического центра Валерий Новосёлов.
"Это такие базовые, очевидные вещи. Если любите кататься на мотоцикле, помните, что среди мотоциклистов процент ранней смертности выше, чем в целом по популяции. Если привыкли переходить дорогу на красный свет, имейте в виду, что это повышает риск умереть раньше времени", — пояснил врач.
Основные принципы долголетия
Путь к долгой жизни складывается из простых привычек:
-
отказ от вредных пристрастий (курение, чрезмерное употребление алкоголя, ночные переедания);
-
регулярная физическая активность;
-
сбалансированное питание;
-
внимание к сигналам организма и профилактические визиты к врачам.
"Сейчас есть данные научных исследований о пользе гипоксических тренировок. Это физические упражнения или пребывание в состоянии покоя при пониженном содержании кислорода в воздухе. Это приводит к комплексному ответу организма, и он, если говорить кратко, становится более жизнеспособным", — привёл ещё один пример Валерий Новосёлов.
Сравнение: привычки, укорачивающие и продлевающие жизнь
|Поведение
|Последствия
|Альтернатива
|Курение
|Болезни лёгких, риск онкологии
|Полный отказ от сигарет, никотинзаместительная терапия
|Малоподвижность
|Ожирение, диабет, сердечно-сосудистые болезни
|Ходьба 10 000 шагов в день, плавание, йога
|Стресс без контроля
|Снижение иммунитета, депрессия
|Медитация, дыхательные практики, СПА-процедуры
|Несбалансированное питание
|Дефицит витаминов, болезни ЖКТ
|Средиземноморская диета, витамины и минералы
|Игнорирование врачей
|Позднее выявление болезней
|Диспансеризация, регулярные анализы
Советы шаг за шагом: как заботиться о здоровье
-
Начинайте день с зарядки и стакана воды.
-
Планируйте физическую активность: прогулки, тренировки или хотя бы разминка каждые 2-3 часа.
-
Подбирайте питание: больше овощей, цельнозерновых продуктов, оливкового масла, рыбы.
-
Старайтесь ложиться спать до полуночи и соблюдать режим.
-
Проходите обследования раз в год, даже если ничего не беспокоит.
-
Избегайте избыточного стресса, учитесь переключаться и отдыхать.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Игнорировать лишний вес.
-
Последствие: Повышенный риск диабета и инсульта.
-
Альтернатива: Контроль калорийности, консультация с диетологом.
-
Ошибка: Полагаться только на лекарства.
-
Последствие: Симптомы снимаются, но болезнь прогрессирует.
-
Альтернатива: Менять образ жизни, добавлять движение и питание.
-
Ошибка: Редко проходить обследования.
-
Последствие: Запущенные стадии болезней, дорогостоящее лечение.
-
Альтернатива: Регулярная диспансеризация и профилактика.
А что если добавить гипоксические тренировки
Гипоксические практики, о которых говорил Новосёлов, активно исследуются в спортивной медицине. Их суть — в кратковременном снижении кислорода в воздухе. Организм реагирует усиленной выработкой эритроцитов и активацией адаптивных механизмов. Это помогает не только спортсменам, но и пожилым людям улучшать выносливость. Однако важно проводить такие тренировки под контролем специалистов.
FAQ
Как выбрать подходящую диету?
Наиболее универсальной считается средиземноморская система питания: рыба, оливковое масло, орехи, овощи. Но выбор лучше согласовать с врачом или диетологом.
Сколько стоит диспансеризация?
В государственных поликлиниках она проводится бесплатно, в частных клиниках цена зависит от пакета обследований.
Что лучше: спортзал или прогулки?
Оба варианта полезны. Для начала достаточно ежедневных прогулок на свежем воздухе, а зал можно подключать для разнообразия и мотивации.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru