Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Увлажнитель воздуха
Увлажнитель воздуха
© https://www.freepik.com by stefamerpik
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 9:26

Простые способы повысить влажность без техники и лишних расходов

Проветривать комнаты нужно каждые два часа даже зимой

Правильный микроклимат в доме напрямую влияет на самочувствие и здоровье. Он помогает избежать головных болей, проблем с кожей и слизистыми, снижает риск простудных заболеваний и облегчает жизнь аллергикам.

Почему важен свежий воздух

Регулярное проветривание — один из главных факторов комфортного климата. Даже зимой нужно открывать окна каждые два часа: летом — на 10-20 минут, а в мороз достаточно 5-10 минут. Такой режим обеспечивает поступление кислорода, уменьшает концентрацию углекислого газа и предотвращает ощущение духоты.

Влажность: золотая середина

Не менее важно контролировать уровень влажности. Сухой воздух вызывает пересыхание кожи и слизистых, провоцирует ломкость волос и ногтей, повышает количество пыли. Об этом также сигнализируют растения: их листья начинают желтеть и сохнуть. Оптимальным считается диапазон 45-60%.

"Для того чтобы более точно понять, когда необходимо увлажнение, рекомендую иметь в квартире гигрометр. Кроме того, современные увлажнители имеют встроенные датчики, по которым можно ориентироваться", — отметила врач Инесса Морган.

Как повысить влажность без техники

Не всегда под рукой есть увлажнитель воздуха. В таком случае помогут простые методы:
• поставить в комнате ёмкости с водой или аквариум;
• использовать декоративные фонтаны;
• выращивать комнатные растения;
• распылять воду из пульверизатора;
• развешивать влажные полотенца, особенно на батареях;
• держать гидрогелевые шарики с водой на подоконнике;
• оставлять дверь ванной открытой после горячего душа.

Чем опасна чрезмерная влажность

Излишняя влага тоже небезопасна. Если уровень влажности превышает 75%, появляется риск образования плесени. Это может спровоцировать аллергию, усугубить болезни дыхательных путей и нагрузить сердце.

Оптимальная температура

Кроме свежести и влажности, важна температура воздуха. Для жилых помещений комфортным считается диапазон от 20 до 22 градусов. Такой режим позволяет чувствовать себя бодро, лучше спать и не перегружать организм.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Редкая патология foetus in foetu выявлена у ребёнка в Гургаоне сегодня в 4:12

Операция длилась два часа и собрала 15 хирургов: как спасали месячного ребёнка

В Индии врачи спасли месячного ребёнка, удалив из её организма два недоразвитых эмбриона. Почему это редкое явление удивило даже опытных специалистов?

Читать полностью » Зарема Омарова: укусы ос и шершней могут вызвать сильную боль и аллергию сегодня в 3:19

Опасность рядом: почему именно осенью укусы становятся особенно рискованными

Даже осенью укусы насекомых могут быть опасны. Какие виды активны в это время года и почему их укусы нередко приводят к серьёзным осложнениям.

Читать полностью » Гастроэнтеролог Елена Пехотина назвала главные причины язвы желудка сегодня в 2:16

Язва не щадит даже здоровых: как коварный недуг выбирает жертву

Helicobacter pylori, стресс, лекарства и наследственность — главные факторы риска язвы желудка. Почему болезнь развивается и как её распознать.

Читать полностью » Психиатр Денис Исмаилов: частые ночные кошмары ускоряют процессы старения сегодня в 1:13

Почему тревожные сны могут оказаться сигналом болезни

Почему тревожные сновидения могут ускорить старение организма и сигнализировать о скрытых проблемах со здоровьем — объяснение психиатра.

Читать полностью » Врач-иммунолог Ирина Ярцева напомнила о важности вакцинации против гриппа осенью сегодня в 0:11

Осень подкрадывается: вирусы уже рядом, а защита ещё не у всех

Осень — время задуматься о профилактике. Почему вакцинация против гриппа особенно важна для офисных работников, школьников и тех, кто заботится о пожилых.

Читать полностью » Development: калий из сладкого картофеля помогает регулировать давление и снижает нагрузку на сердце вчера в 23:46

Сладкий картофель: один секрет для поддержания здоровья и молодости

Сладкий картофель — это не только вкусно, но и полезно. Укрепите иммунитет, поддержите сердце и улучшите пищеварение с этим удивительным продуктом.

Читать полностью » Эксперты назвали антиоксиданты гречки, которые защищают сосуды и сердце вчера в 23:20

Скромная гречка, которая борется с воспалением и старением

Гречка не чудо-продукт, но её регулярное употребление помогает сердцу, сосудам, контролю сахара и работе кишечника. Разбираем, за что её ценят врачи.

Читать полностью » Врач объяснил, почему депрессия и изоляция ускоряют старение мозга вчера в 23:03

Старость не равна деменции: врач объяснил, как сохранить память до конца жизни

Почему когнитивные способности могут сохраняться до глубокой старости и какие привычки помогают тренировать мозг и защищать его от преждевременного старения

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Как удалить насекомых из малины за 2 минуты — советы от специалистов
Наука и технологии

Плюшевые медведи как антистресс: научное подтверждение эмоциональной связи
Еда

Для приготовления бефстроганова лучше использовать сковороду с толстым дном
Спорт и фитнес

Напряжение в шее и боли в пояснице при сидячей работе: упражнения для профилактики от врачей
Питомцы

Исследователи отметили, что охота на насекомых помогает кошкам сохранять физическую активность
Туризм

Ошибки путешественников: подводные камни аренды скутеров в Азии
Авто и мото

Эксперт Зиновьев: у Ford Focus II слабая электрика и кузов, но надёжные двигатели
Садоводство

Натуральные методы борьбы с кротами: кисломолочные продукты и чеснок доказали эффективность
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet