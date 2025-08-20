Летний десерт, который может повредить печень
Любите пломбир или эскимо и не представляете лето без мороженого? Стоит быть осторожнее: такое лакомство может незаметно перегрузить один из важнейших органов — печень.
Почему сливочное мороженое может быть опасно
Как объяснила исполнительный директор НИЦ "Здоровое питание", врач-диетолог и гепатолог Нурия Дианова, сливочные виды мороженого содержат большое количество:
- насыщенных жиров,
- трансжиров,
- легкоусвояемых углеводов.
Именно печень отвечает за переработку этих веществ. Если лакомство употребляется часто, орган начинает работать на износ — в итоге может развиться жировая дистрофия печени и другие патологии.
"Именно поэтому специалисты рекомендуют есть такое мороженое не чаще одного-двух раз в месяц", — подчеркнула Нурия Дианова в комментарии Газете. Ru.
Какие альтернативы более безопасны
Медик назвала несколько вариантов, которые помогут снизить нагрузку на печень:
Мороженое с заменителями молочного жира (ЗМЖ)
Такое мороженое содержит меньше холестерина и насыщенных жиров, а количество ненасыщенных жирных кислот в его составе выше. Врач подчёркивает:
"Это мороженое не содержит вредных трансизомеров, которые образуются при гидрогенизации жидких масел…"
Фруктовый лёд
Подойдёт в качестве освежающего десерта, но важно внимательно изучать состав — особенно содержание сахара.
Итог
Даже безобидное мороженое может негативно сказаться на здоровье, если употреблять его слишком часто. Выбирая десерт, отдавайте предпочтение более лёгким вариантам и внимательно читайте состав — ваша печень скажет спасибо.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru