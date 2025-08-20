Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 2:14

Летний десерт, который может повредить печень

Диетолог Нурия Дианова: сливочное мороженое перегружает печень

Любите пломбир или эскимо и не представляете лето без мороженого? Стоит быть осторожнее: такое лакомство может незаметно перегрузить один из важнейших органов — печень.

Почему сливочное мороженое может быть опасно

Как объяснила исполнительный директор НИЦ "Здоровое питание", врач-диетолог и гепатолог Нурия Дианова, сливочные виды мороженого содержат большое количество:

  • насыщенных жиров,
  • трансжиров,
  • легкоусвояемых углеводов.

Именно печень отвечает за переработку этих веществ. Если лакомство употребляется часто, орган начинает работать на износ — в итоге может развиться жировая дистрофия печени и другие патологии.

"Именно поэтому специалисты рекомендуют есть такое мороженое не чаще одного-двух раз в месяц", — подчеркнула Нурия Дианова в комментарии Газете. Ru.

Какие альтернативы более безопасны

Медик назвала несколько вариантов, которые помогут снизить нагрузку на печень:

Мороженое с заменителями молочного жира (ЗМЖ)

Такое мороженое содержит меньше холестерина и насыщенных жиров, а количество ненасыщенных жирных кислот в его составе выше. Врач подчёркивает:

"Это мороженое не содержит вредных трансизомеров, которые образуются при гидрогенизации жидких масел…"

Фруктовый лёд

Подойдёт в качестве освежающего десерта, но важно внимательно изучать состав — особенно содержание сахара.

Итог

Даже безобидное мороженое может негативно сказаться на здоровье, если употреблять его слишком часто. Выбирая десерт, отдавайте предпочтение более лёгким вариантам и внимательно читайте состав — ваша печень скажет спасибо.

