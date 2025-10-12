Праздники без границ: почему 12 дней отдыха дают сердцу больше стресса, чем работа

Новый год — время отдыха, встреч с друзьями и семейных застолий. В 2026 году россиян ждут рекордно длинные праздники: целых 12 выходных подряд. Однако врачи предупреждают — чтобы каникулы действительно пошли на пользу, важно сохранить привычный режим дня и не превращать отдых в марафон переедания и бессонных ночей.

Двенадцать дней отдыха — радость или испытание для организма

В этот раз праздничный график окажется особенно щедрым.

Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что новогодние выходные продлятся с 31 декабря до 9 января включительно — это самые длинные праздники за последние годы. Всё из-за того, что 3 и 4 января 2026 года выпадают на субботу и воскресенье, а значит, их перенесут на другие даты.

И хотя перспектива почти двухнедельного отдыха кажется заманчивой, врачи предупреждают: организм не отдыхает, если нарушается привычный ритм.

"Во время праздников, конечно, можно немного расслабиться, но всё равно нужно стараться соблюдать установленный режим. Мы обычно в определённое время встаём на работу и возвращаемся с неё, примерно в одно время завтракаем, обедаем, ужинаем", — посоветовал врач-кардиолог Андрей Кондрахин.

По его словам, первые дни января могут быть действительно праздничными — но уже с 4 числа стоит постепенно возвращаться к привычному расписанию.

"Пусть 1, 2, 3 января будут прямо праздничными, про которые хочется сказать: "Гулять так гулять!”. Но начиная примерно с 4 января лучше придерживаться графика: вставать в одно время (примерно, как на работу или чуть позже), трёхразовое питание или такое, к которому человек привык. Также следует уже в это время переходить на привычное питание и снизить количество алкоголя, а лучше вообще его не употреблять", — отметил специалист.

Почему режим важен даже в праздники

Человеческий организм живёт по внутренним биоритмам. Когда человек ложится спать и ест в одно и то же время, стабилизируются процессы обмена веществ, работы сердца и пищеварения. Резкое нарушение графика — ночные застолья, обильная еда, недосып — приводит к сбоям и чувству хронической усталости.

Особенно это чувствительно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом и гипертонией.

Сравнение: режим будней и праздников