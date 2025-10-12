Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Новогодняя ёлка
Новогодняя ёлка
© flickr.com by Shreveport-Bossier Convention and Tourist Bureau is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 4:36

Праздники без границ: почему 12 дней отдыха дают сердцу больше стресса, чем работа

Минтруд сообщил, что новогодние каникулы 2026 года продлятся с 31 декабря по 9 января

Новый год — время отдыха, встреч с друзьями и семейных застолий. В 2026 году россиян ждут рекордно длинные праздники: целых 12 выходных подряд. Однако врачи предупреждают — чтобы каникулы действительно пошли на пользу, важно сохранить привычный режим дня и не превращать отдых в марафон переедания и бессонных ночей.

Двенадцать дней отдыха — радость или испытание для организма

В этот раз праздничный график окажется особенно щедрым.

Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что новогодние выходные продлятся с 31 декабря до 9 января включительно — это самые длинные праздники за последние годы. Всё из-за того, что 3 и 4 января 2026 года выпадают на субботу и воскресенье, а значит, их перенесут на другие даты.

И хотя перспектива почти двухнедельного отдыха кажется заманчивой, врачи предупреждают: организм не отдыхает, если нарушается привычный ритм.

"Во время праздников, конечно, можно немного расслабиться, но всё равно нужно стараться соблюдать установленный режим. Мы обычно в определённое время встаём на работу и возвращаемся с неё, примерно в одно время завтракаем, обедаем, ужинаем", — посоветовал врач-кардиолог Андрей Кондрахин.

По его словам, первые дни января могут быть действительно праздничными — но уже с 4 числа стоит постепенно возвращаться к привычному расписанию.

"Пусть 1, 2, 3 января будут прямо праздничными, про которые хочется сказать: "Гулять так гулять!”. Но начиная примерно с 4 января лучше придерживаться графика: вставать в одно время (примерно, как на работу или чуть позже), трёхразовое питание или такое, к которому человек привык. Также следует уже в это время переходить на привычное питание и снизить количество алкоголя, а лучше вообще его не употреблять", — отметил специалист.

Почему режим важен даже в праздники

Человеческий организм живёт по внутренним биоритмам. Когда человек ложится спать и ест в одно и то же время, стабилизируются процессы обмена веществ, работы сердца и пищеварения. Резкое нарушение графика — ночные застолья, обильная еда, недосып — приводит к сбоям и чувству хронической усталости.

Особенно это чувствительно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом и гипертонией.

Сравнение: режим будней и праздников

Показатель Рабочие дни Новогодние каникулы
Время подъёма 07:00-08:00 09:00-11:00
Время сна 23:00-00:00 02:00-03:00
Питание 3-4 приёма пищи Частые перекусы, поздние ужины
Физическая активность Средняя Минимальная
Потребление алкоголя Низкое Высокое

А что если всё-таки сбился режим?

Если после праздников чувствуются вялость, тяжесть, проблемы со сном — не паникуйте. Возвращайтесь к привычному режиму постепенно.

План действий:
• ложитесь спать на 15-20 минут раньше каждый день;
• уберите жирную пищу и десерты;
• добавьте прогулки или лёгкие утренние упражнения;
• пейте больше воды, чтобы восстановить баланс жидкости.

Через 5-7 дней организм адаптируется, и самочувствие стабилизируется.

FAQ

Можно ли позволить себе "всё" в первые дни праздников?
Да, но в разумных пределах. Позволить себе сладости и поздние вечера можно только 1-2 дня, потом стоит возвращаться к режиму.

Сколько безопасно употреблять алкоголя?
Кардиологи советуют — не более 1 бокала вина в день, а лучше вовсе воздержаться.

Как облегчить состояние после переедания?
Пейте воду, ешьте лёгкие супы и каши, больше двигайтесь. Не принимайте лекарства без врача.

Почему праздники часто вызывают депрессию?
Причина — в нарушении привычного графика и снижении активности. Помогают прогулки, дневной свет и спорт.

Что делать, если после праздников повышается давление?
Сразу сократить соль, алкоголь и жирные блюда. При необходимости обратиться к врачу.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Александр Мясников заявил, что диагноз сегодня в 5:13
Каждому второму ставят артроз — и зря: Мясников объяснил, почему это не приговор, а формальность

Почему врач Александр Мясников считает диагноз «артроз первой степени» бессмысленным и чем опасны подобные формулировки для пациентов.

Читать полностью » Зимой трещины на пятках появляются чаще из-за сухого воздуха и отсутствия сальных желёз вчера в 22:17
Зима превращает пятки в пустыню: простые шаги, чтобы кожа снова стала мягкой

Трещины на пятках — не просто косметическая неприятность. Почему они появляются, как от них избавиться и что поможет вернуть коже мягкость даже зимой — объясняют дерматологи.

Читать полностью » Кардиганы, свитеры с шотландским узором и оверсайз-модели стали ключевыми вещами сезона вчера в 21:38
Один свитер вместо десяти: как выбрать ту самую вещь, которая заменит весь гардероб

Обновление гардероба в холодное время года: как выбрать идеальный свитер, чтобы стильно выглядеть и чувствовать себя комфортно. Узнайте актуальные тренды осени и зимы 2025 года!

Читать полностью » Учёные напомнили: сон с закрытой дверью снижает качество отдыха из-за нехватки кислорода вчера в 20:14
Сон становится тяжелее, когда воздух "заперт" — как выйти из ловушки спальни

Закрытая дверь перед сном может ухудшать качество отдыха и здоровье. Узнайте, как простое решение с открытой дверью изменит ваш сон.

Читать полностью » Исследования показали: зелёный чай и свекольный сок естественно снижают артериальное давление вчера в 19:02
Давление можно держать в норме без таблеток: пять продуктов, которые делают это за вас

Узнайте, как простые продукты — зеленый чай, куркума, семена чиа, свекольный сок и темный шоколад — могут помочь в регулировании артериального давления. Пониженное давление без медикаментов — это возможно!

Читать полностью » Исследование показало: привычки в 20–30 лет определяют риск инфаркта и инсульта в будущем вчера в 18:53
Лень сегодня — больница завтра: как молодость незаметно подрывает сосуды

Исследование показывает, как привычки молодости в 20-30 лет влияют на здоровье сердца в будущем. Узнайте, что нельзя игнорировать, чтобы избежать рисков.

Читать полностью » Исследование: умеренное потребление сыра улучшает липидный профиль и защищает печень вчера в 18:11
Сыр, от которого печень не страдает, а оживает: редкий пример пользы в удовольствии

Некоторые сорта сыра не только не вредят, но и помогают печени восстанавливаться. Узнайте, какие именно стоит включить в рацион и почему.

Читать полностью » Трихологи: седые волосы теряют до 30 % влаги и требуют регулярного питания вчера в 17:48
Седина может украсить, а может разрушить образ — всё решает один нюанс

Серебристые локоны — новый символ уверенности. Как ухаживать за сединой, чтобы она сверкала благородным блеском, а не придавала усталость?

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Toyota Harrier поступил в продажу в России по цене от 3,37 млн рублей
Авто и мото
Toyota готовит подключаемый гибрид Land Cruiser 300 с запасом хода на электротяге
Садоводство
Правильный полив фиалок предотвращает гниение корней и потерю бутонов
Спорт и фитнес
Фитнес-тренер Кира Стоукс представила упражнение трассирующая планка для укрепления корпуса
Наука
Радиоинтерферометрия позволила наблюдать вращение двух сверхмассивных черных дыр — Тео Разинг
Туризм
Соловецкие острова - архипелаг в Белом море и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО
Технологии
Telegram выпустил масштабное обновление с реакциями в звонках и заметками к контактам
Питомцы
Биологи: полёт гусей вверх ногами — осознанный аэродинамический манёвр
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet