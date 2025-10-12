Праздники без границ: почему 12 дней отдыха дают сердцу больше стресса, чем работа
Новый год — время отдыха, встреч с друзьями и семейных застолий. В 2026 году россиян ждут рекордно длинные праздники: целых 12 выходных подряд. Однако врачи предупреждают — чтобы каникулы действительно пошли на пользу, важно сохранить привычный режим дня и не превращать отдых в марафон переедания и бессонных ночей.
Двенадцать дней отдыха — радость или испытание для организма
В этот раз праздничный график окажется особенно щедрым.
Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что новогодние выходные продлятся с 31 декабря до 9 января включительно — это самые длинные праздники за последние годы. Всё из-за того, что 3 и 4 января 2026 года выпадают на субботу и воскресенье, а значит, их перенесут на другие даты.
И хотя перспектива почти двухнедельного отдыха кажется заманчивой, врачи предупреждают: организм не отдыхает, если нарушается привычный ритм.
"Во время праздников, конечно, можно немного расслабиться, но всё равно нужно стараться соблюдать установленный режим. Мы обычно в определённое время встаём на работу и возвращаемся с неё, примерно в одно время завтракаем, обедаем, ужинаем", — посоветовал врач-кардиолог Андрей Кондрахин.
По его словам, первые дни января могут быть действительно праздничными — но уже с 4 числа стоит постепенно возвращаться к привычному расписанию.
"Пусть 1, 2, 3 января будут прямо праздничными, про которые хочется сказать: "Гулять так гулять!”. Но начиная примерно с 4 января лучше придерживаться графика: вставать в одно время (примерно, как на работу или чуть позже), трёхразовое питание или такое, к которому человек привык. Также следует уже в это время переходить на привычное питание и снизить количество алкоголя, а лучше вообще его не употреблять", — отметил специалист.
Почему режим важен даже в праздники
Человеческий организм живёт по внутренним биоритмам. Когда человек ложится спать и ест в одно и то же время, стабилизируются процессы обмена веществ, работы сердца и пищеварения. Резкое нарушение графика — ночные застолья, обильная еда, недосып — приводит к сбоям и чувству хронической усталости.
Особенно это чувствительно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом и гипертонией.
Сравнение: режим будней и праздников
|Показатель
|Рабочие дни
|Новогодние каникулы
|Время подъёма
|07:00-08:00
|09:00-11:00
|Время сна
|23:00-00:00
|02:00-03:00
|Питание
|3-4 приёма пищи
|Частые перекусы, поздние ужины
|Физическая активность
|Средняя
|Минимальная
|Потребление алкоголя
|Низкое
|Высокое
А что если всё-таки сбился режим?
Если после праздников чувствуются вялость, тяжесть, проблемы со сном — не паникуйте. Возвращайтесь к привычному режиму постепенно.
План действий:
• ложитесь спать на 15-20 минут раньше каждый день;
• уберите жирную пищу и десерты;
• добавьте прогулки или лёгкие утренние упражнения;
• пейте больше воды, чтобы восстановить баланс жидкости.
Через 5-7 дней организм адаптируется, и самочувствие стабилизируется.
FAQ
Можно ли позволить себе "всё" в первые дни праздников?
Да, но в разумных пределах. Позволить себе сладости и поздние вечера можно только 1-2 дня, потом стоит возвращаться к режиму.
Сколько безопасно употреблять алкоголя?
Кардиологи советуют — не более 1 бокала вина в день, а лучше вовсе воздержаться.
Как облегчить состояние после переедания?
Пейте воду, ешьте лёгкие супы и каши, больше двигайтесь. Не принимайте лекарства без врача.
Почему праздники часто вызывают депрессию?
Причина — в нарушении привычного графика и снижении активности. Помогают прогулки, дневной свет и спорт.
Что делать, если после праздников повышается давление?
Сразу сократить соль, алкоголь и жирные блюда. При необходимости обратиться к врачу.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru