Поздний ужин может помочь уснуть: какие продукты работают на сон
Поздний приём пищи необязательно вреден, если правильно подобрать продукты. Гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов напоминает: ужин должен быть лёгким, помогать выработке гормонов сна и при этом не провоцировать скачки уровня сахара.
Как питание влияет на сон
Сочетание сложных углеводов и белка помогает организму вырабатывать серотонин и мелатонин — гормоны, которые отвечают за расслабление и хорошее засыпание.
Кроме того, такие продукты стабилизируют уровень сахара в крови и помогают уменьшить жировые отложения, особенно в проблемных зонах.
Что можно есть вечером
- Цельнозерновые крекеры — отличный источник сложных углеводов.
- Индейка — легкоусвояемый белок, хорошо сочетается с цельнозерновыми продуктами.
- Нежирный творог
- Греческий йогурт
Эти продукты легко усваиваются, предотвращают чувство голода перед сном и не перегружают пищеварительную систему.
