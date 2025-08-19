Поздний ужин может помочь уснуть: какие продукты работают на сон

Поздний приём пищи необязательно вреден, если правильно подобрать продукты. Гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов напоминает: ужин должен быть лёгким, помогать выработке гормонов сна и при этом не провоцировать скачки уровня сахара.

Как питание влияет на сон

Сочетание сложных углеводов и белка помогает организму вырабатывать серотонин и мелатонин — гормоны, которые отвечают за расслабление и хорошее засыпание.

Кроме того, такие продукты стабилизируют уровень сахара в крови и помогают уменьшить жировые отложения, особенно в проблемных зонах.

Что можно есть вечером

Цельнозерновые крекеры — отличный источник сложных углеводов.

Индейка — легкоусвояемый белок, хорошо сочетается с цельнозерновыми продуктами.

Нежирный творог

Греческий йогурт

Эти продукты легко усваиваются, предотвращают чувство голода перед сном и не перегружают пищеварительную систему.