пенсионеры ужинают полезной пищей
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 2:16

Поздний ужин может помочь уснуть: какие продукты работают на сон

Врач Сергей Вялов: поздний ужин может быть полезным при правильном выборе продуктов

Поздний приём пищи необязательно вреден, если правильно подобрать продукты. Гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов напоминает: ужин должен быть лёгким, помогать выработке гормонов сна и при этом не провоцировать скачки уровня сахара.

Как питание влияет на сон

Сочетание сложных углеводов и белка помогает организму вырабатывать серотонин и мелатонин — гормоны, которые отвечают за расслабление и хорошее засыпание.
Кроме того, такие продукты стабилизируют уровень сахара в крови и помогают уменьшить жировые отложения, особенно в проблемных зонах.

Что можно есть вечером

  • Цельнозерновые крекеры — отличный источник сложных углеводов.
  • Индейка — легкоусвояемый белок, хорошо сочетается с цельнозерновыми продуктами.
  • Нежирный творог
  • Греческий йогурт

Эти продукты легко усваиваются, предотвращают чувство голода перед сном и не перегружают пищеварительную систему.

