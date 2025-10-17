Главные обманщики на тарелке: продукты, которые кажутся полезными, но портят здоровье
Каждый год появляются новые модные диеты, "чудо-продукты" и правила питания, обещающие здоровье и идеальную форму. Однако многие из них не только бесполезны, но и способны навредить. Как отмечают специалисты, формирование осознанного рациона сегодня осложняется избытком противоречивой информации.
О распространённых заблуждениях рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух в интервью RT, а влияние сладкого на сон и память прокомментировала кандидат медицинских наук, нейрофизиолог Ирина Милюхина в беседе с KP. RU.
Соки и смузи: сахарный "детокс"
"Фруктовые соки и смузи, популярные в качестве "детокса" и "напитков для иммунитета", содержат большое количество сахара при почти полном отсутствии клетчатки. Регулярное употребление таких напитков может провоцировать резкие скачки глюкозы в крови", — пояснила Екатерина Кашух.
Соки и смузи часто позиционируются как полезная альтернатива сладостям, но в действительности они ближе к десертам. В одном стакане может содержаться до 30 граммов сахара - столько же, сколько в банке газировки.
Отсутствие клетчатки делает такой напиток менее насыщающей: уровень сахара в крови резко повышается, а затем так же быстро падает, вызывая усталость и желание съесть что-нибудь ещё.
Как поступить правильно:
-
Отдавайте предпочтение свежим фруктам или овощам целиком.
-
Если всё же любите смузи, добавляйте в них овсянку, орехи или семена льна — они компенсируют дефицит клетчатки.
-
Не заменяйте ими приёмы пищи.
Обезжиренные продукты: миф о лёгкости
"Аналогичная ситуация наблюдается с обезжиренными йогуртами и творожками: из-за недостатка вкуса производители добавляют сахар и искусственные добавки, что ускоряет появление чувства голода по сравнению с обычными продуктами", — отметила врач.
Когда с молочных продуктов убирают жир, вместе с ним исчезает и естественный вкус. Чтобы вернуть насыщенность, в состав добавляют сахар, ароматизаторы и крахмал. В итоге калорийность почти не снижается, а гликемическая нагрузка возрастает.
Жиры — важная часть рациона: они участвуют в выработке гормонов, усвоении витаминов A, D, E и K, а также поддерживают чувство сытости.
Оптимальный выбор: натуральный йогурт или творог средней жирности (3-5%), без добавок. Его можно сочетать с ягодами, фруктами или ложкой мёда.
Мюсли и батончики: "правильный перекус" с ловушкой
"Готовые мюсли и зерновые батончики, которые позиционируются как "правильный перекус", нередко содержат карамель, патоку, глазурь и орехи, превращая их фактически в калорийный десерт", — объяснила Кашух.
Такие продукты часто содержат до 400-500 ккал на 100 г, а по составу больше напоминают конфеты. Карамель и патока повышают уровень сахара в крови, а глазурь и орехи делают батончик жирным и тяжёлым для переваривания.
Совет: делайте домашние мюсли сами — на основе овсяных хлопьев, орехов и сухофруктов без добавленного сахара.
Пять-шесть приёмов пищи в день: правило без универсальности
"Слепое следование правилу "питаться пять-шесть раз в день небольшими порциями" не имеет универсальной пользы. Для людей с нормальным метаболизмом достаточно трёхразового питания без перекусов для поддержания стабильного уровня инсулина", — подчеркнула гастроэнтеролог.
Это правило часто рекомендуют диетологи, но далеко не всем оно подходит. Частые перекусы мешают стабилизировать уровень сахара и инсулина, особенно у людей без проблем с весом или обменом веществ.
Организму важно иметь промежутки между приёмами пищи, чтобы завершались процессы пищеварения и клеточного очищения.
Как поступить:
-
Подбирайте частоту питания индивидуально.
-
Если вы активны физически, возможны лёгкие перекусы белковыми продуктами.
-
При сидячем образе жизни трёх приёмов пищи достаточно.
Исключение глютена, лактозы и сахара: неоправданная мода
"Исключение целых групп продуктов без медицинских показаний, например, содержащих глютен, лактозу или сахар, лишает рацион разнообразия и необходимых веществ. Здоровое питание строится на сбалансированном рационе с присутствием углеводов, жиров и разумного количества сахара", — добавила врач.
Безглютеновая и безлактозная диеты необходимы только людям с непереносимостью или аллергией. В остальных случаях они могут привести к дефициту клетчатки, кальция и витаминов группы B.
Полное исключение сахара также не требуется: важнее ограничивать его количество, отдавая предпочтение естественным источникам — фруктам и мёду.
Как сладкое влияет на мозг и сон
Тему влияния сахара на организм дополнила Ирина Милюхина, руководитель Научно-клинического центра нейродегенеративных заболеваний Института мозга человека РАН.
"Чрезмерное потребление сладкого ухудшает качество сна и влияет на память. Исследования показали, что у работников кондитерской фабрики глубина сна снижалась из-за употребления сладостей, сокращались фазы, отвечающие за консолидацию памяти", — рассказала Ирина Милюхина.
По словам нейрофизиолога, глубокий сон — ключевой этап восстановления мозга: в это время информация из кратковременной памяти переходит в долговременную. Нарушение этого процесса снижает концентрацию внимания и способность к обучению.
Кроме сладостей, негативное влияние оказывают алкоголь и избыток красного мяса - они тоже мешают полноценному сну и нарушают когнитивные функции.
Советы шаг за шагом: как сформировать рацион без крайностей
-
Откажитесь от крайностей. Не исключайте продукты без медицинских показаний.
-
Пейте воду. Она улучшает обмен веществ и снижает тягу к сладкому.
-
Отдавайте предпочтение цельным продуктам. Цельнозерновой хлеб, овощи, орехи и рыба насыщают и стабилизируют уровень глюкозы.
-
Снижайте сахар постепенно. Резкий отказ может вызвать стресс и переедание.
-
Высыпайтесь. Недосып усиливает тягу к сладкому и нарушает работу гормонов аппетита.
-
Следите за балансом белков, жиров и углеводов. Идеальная пропорция — 30/30/40 соответственно.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
Ошибка: заменять еду соками и смузи.
Последствие: скачки сахара и чувство голода.
Альтернатива: употреблять свежие фрукты с кожурой.
Ошибка: покупать "обезжиренные" йогурты.
Последствие: лишние калории из сахара и ароматизаторов.
Альтернатива: натуральный йогурт без добавок.
Ошибка: есть каждые 2-3 часа.
Последствие: перегрузка инсулиновой системы.
Альтернатива: три сбалансированных приёма пищи в день.
Ошибка: полностью исключить глютен или лактозу.
Последствие: дефицит витаминов и минералов.
Альтернатива: индивидуальный подбор рациона после обследования.
Плюсы и минусы "популярных" диет
|Тип продукта или диеты
|Плюсы
|Минусы
|Смузи и соки
|Богаты витаминами
|Много сахара, нет клетчатки
|Обезжиренные продукты
|Меньше жиров
|Добавляют сахар и стабилизаторы
|Мюсли и батончики
|Удобный перекус
|Высокая калорийность
|Безглютеновая диета
|Помогает при непереносимости
|Дефицит клетчатки
|Полный отказ от сахара
|Временно улучшает метаболизм
|Нарушает энергетический баланс
Мифы и правда о здоровом питании
Миф 1. Соки и смузи очищают организм.
Правда: они не "выводят токсины", а лишь повышают уровень сахара.
Миф 2. Безжировая диета помогает похудеть.
Правда: без жиров нарушается гормональный фон и усвоение витаминов.
Миф 3. Нужно есть каждые 2 часа, чтобы ускорить обмен веществ.
Правда: метаболизм не ускоряется — только растёт риск переедания.
Миф 4. Сладости не влияют на мозг.
Правда: избыток сахара ухудшает сон и снижает способность запоминать.
3 интересных факта
-
Организм воспринимает фруктозу из соков как сахар — она не насыщает, а усиливает аппетит.
-
Полноценный глубокий сон восстанавливает память и помогает регулировать аппетит.
-
Люди, соблюдающие умеренность в еде, живут в среднем на 5-7 лет дольше, чем те, кто часто переедает.
Исторический контекст
Концепция "здорового питания" начала формироваться в середине XX века, когда массовое производство обработанных продуктов изменило привычки людей. Тогда появились обезжиренные продукты, злаковые батончики и сладкие "энергетические" напитки, обещающие стройность.
Сегодня врачи всё чаще напоминают: путь к здоровью — не в модных диетах, а в балансе. Осознанное питание, умеренность и регулярный сон гораздо эффективнее любых "детоксов".
"Здоровое питание строится на сбалансированном рационе с присутствием углеводов, жиров и разумного количества сахара", — подчёркивает Екатерина Кашух.
FAQ
Можно ли пить соки каждый день?
Лучше ограничиться 100-150 мл свежевыжатого сока в день или заменить его фруктом.
Стоит ли исключать глютен без диагноза?
Нет. Безглютеновая диета оправдана только при целиакии или аллергии.
Какая альтернатива сладкому безопасна?
Фрукты, ягоды, немного мёда или горький шоколад.
Почему важно не есть перед сном?
Поздние перекусы повышают уровень сахара и мешают организму перейти в фазу глубокого сна.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru