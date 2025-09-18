Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 6:27

Простые шаги к правильному питанию: как сохранить здоровье без диет

Врач Ольга Чиркова назвала простые правила здорового питания

11 сентября отмечают День правильного питания — отличный повод задуматься о собственном рационе и привычках. Врач и заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской клинической больницы Ольга Чиркова рассказала, какие простые шаги помогут наладить питание и поддерживать организм в тонусе.

Основа здорового рациона

По словам специалиста, питание должно быть сбалансированным по белкам, жирам и углеводам, содержать витамины и микроэлементы, а калорийность — соответствовать уровню активности человека.

"Если у вас нет никакого хронического заболевания и вы не профессиональный спортсмен, не обязательно постоянно считать калории и жёстко контролировать рацион", — отметила Чиркова.

Правильный режим

  • Завтрак, обед и ужин должны проходить в одно и то же время.

  • Утро лучше начинать со стакана тёплой воды.

  • Завтрак — обязательный приём пищи, он "запускает" обмен веществ.

Завтрак должен включать белки и жиры, которые дадут энергию надолго и предотвратят резкие скачки сахара в крови.

Баланс в тарелке

Врач рекомендует придерживаться пропорций БЖУ:

  • белки — 10-15%,

  • жиры — 15-30%,

  • углеводы — 55-75%.

Удобный способ — "правило тарелки":

  • половина — овощи и фрукты с небольшим количеством масла;

  • четверть — сложные углеводы (гречка, булгур, чечевица, фасоль);

  • четверть — мясо или рыба.

Чего избегать

  • фаст-фуд;

  • переработанное мясо и маринады;

  • сладкая газировка и кондитерские изделия;

  • частые перекусы — даже полезными продуктами.

"Это подстёгивает голод и может постепенно привести к снижению чувствительности клеток к инсулину, что ведёт к метаболическому синдрому и сахарному диабету II типа", — предупредила Чиркова.

Дополнительные рекомендации

  • Не исключайте целые группы продуктов (например, молочные или бобовые), если нет медицинских противопоказаний.

  • Разгрузочные дни и жёсткие диеты стоит обсуждать с врачом.

  • Ужин планируйте за 2 часа до сна и делайте его лёгким.

Заключение

Правильное питание — это не жёсткие запреты, а разумный баланс, режим и осознанный выбор продуктов. Эти простые правила помогут сохранить здоровье, энергию и предотвратить хронические болезни.

