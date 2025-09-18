Простые шаги к правильному питанию: как сохранить здоровье без диет
11 сентября отмечают День правильного питания — отличный повод задуматься о собственном рационе и привычках. Врач и заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской клинической больницы Ольга Чиркова рассказала, какие простые шаги помогут наладить питание и поддерживать организм в тонусе.
Основа здорового рациона
По словам специалиста, питание должно быть сбалансированным по белкам, жирам и углеводам, содержать витамины и микроэлементы, а калорийность — соответствовать уровню активности человека.
"Если у вас нет никакого хронического заболевания и вы не профессиональный спортсмен, не обязательно постоянно считать калории и жёстко контролировать рацион", — отметила Чиркова.
Правильный режим
-
Завтрак, обед и ужин должны проходить в одно и то же время.
-
Утро лучше начинать со стакана тёплой воды.
-
Завтрак — обязательный приём пищи, он "запускает" обмен веществ.
Завтрак должен включать белки и жиры, которые дадут энергию надолго и предотвратят резкие скачки сахара в крови.
Баланс в тарелке
Врач рекомендует придерживаться пропорций БЖУ:
-
белки — 10-15%,
-
жиры — 15-30%,
-
углеводы — 55-75%.
Удобный способ — "правило тарелки":
-
половина — овощи и фрукты с небольшим количеством масла;
-
четверть — сложные углеводы (гречка, булгур, чечевица, фасоль);
-
четверть — мясо или рыба.
Чего избегать
-
фаст-фуд;
-
переработанное мясо и маринады;
-
сладкая газировка и кондитерские изделия;
-
частые перекусы — даже полезными продуктами.
"Это подстёгивает голод и может постепенно привести к снижению чувствительности клеток к инсулину, что ведёт к метаболическому синдрому и сахарному диабету II типа", — предупредила Чиркова.
Дополнительные рекомендации
-
Не исключайте целые группы продуктов (например, молочные или бобовые), если нет медицинских противопоказаний.
-
Разгрузочные дни и жёсткие диеты стоит обсуждать с врачом.
-
Ужин планируйте за 2 часа до сна и делайте его лёгким.
Заключение
Правильное питание — это не жёсткие запреты, а разумный баланс, режим и осознанный выбор продуктов. Эти простые правила помогут сохранить здоровье, энергию и предотвратить хронические болезни.
