Глаза устают? Добавьте в рацион эти овощи — и зрение скажет спасибо
Хорошее зрение — не только наследственность, но и результат ежедневных привычек. Одной из важнейших составляющих является питание. Чтобы глаза оставались здоровыми, необходимо регулярно получать витамины и антиоксиданты, поддерживающие работу сетчатки и сосудов. О том, какие продукты стоит включить в рацион, рассказала офтальмолог МНТК "Микрохирургия глаза" им. С. Н. Фёдорова Минздрава России Олеся Голубева.
"Правильное питание поможет сохранить здоровье зрения — в рацион важно включать продукты, богатые витамином А и каротином", — отметила офтальмолог Олеся Голубева.
Почему глаза зависят от питания
Глаза — один из самых энергозатратных органов. Чтобы сетчатка и зрительный нерв функционировали правильно, им необходимы витамины A, C, E, цинк, лютеин, омега-3 жирные кислоты и аминокислоты. Недостаток этих веществ ускоряет старение тканей и повышает риск заболеваний — от синдрома сухого глаза до катаракты.
Питание напрямую влияет на качество зрения: если в организме не хватает витамина A, роговица пересыхает, зрение в сумерках ухудшается, а глаза быстрее устают.
Витамин А и каротин — основа "зрения в цвете"
"Она советует есть больше тыквы, моркови, кукурузы, болгарского перца, шпината, капусты всех видов, зелёного горошка и помидоров", — рассказала Олеся Голубева.
Витамин A и каротиноиды (в частности, бета-каротин) помогают сетчатке воспринимать свет, поддерживают остроту зрения и предотвращают сухость глаз. Эти вещества участвуют в синтезе родопсина — зрительного пигмента, необходимого для адаптации к темноте.
Кроме того, каротиноиды защищают глаза от ультрафиолетового излучения и свободных радикалов, предотвращая старение тканей.
Таблица "Овощи, богатые каротином и витамином A"
|Продукт
|Основное действие
|Советы по употреблению
|Морковь
|Улучшает адаптацию к темноте
|Ешьте с маслом или сливками для лучшего усвоения
|Тыква
|Поддерживает здоровье сетчатки
|Можно добавлять в каши и супы
|Болгарский перец
|Укрепляет капилляры глаз
|Лучше употреблять в свежем виде
|Кукуруза
|Улучшает обмен веществ
|Подходит для гарниров и салатов
|Шпинат и капуста
|Источник лютеина и зеаксантина
|Особенно полезны в зелёных смузи
Полезные фрукты и орехи
"Кроме того, для зрения полезны фрукты — персики, абрикосы, мандарины, апельсины и хурма, орехи (грецкий, кешью, арахис)", — уточнила Олеся Голубева.
Эти продукты содержат витамины C и E, которые защищают сосуды глаз и предотвращают окислительный стресс. А орехи дополнительно снабжают организм цинком и омега-3 кислотами, необходимыми для питания сетчатки.
Рыба — источник омега-3 и защиты сетчатки
"Для зрения полезна рыба, включая тунец, скумбрию, сельдь и лососевых", — добавила Олеся Голубева.
Жирные сорта рыбы — важнейший источник полиненасыщенных жирных кислот, которые поддерживают здоровье сосудов глаз и предотвращают воспалительные процессы. Исследования показывают, что регулярное употребление рыбы дважды в неделю снижает риск возрастной дегенерации сетчатки почти на 30 %.
Омега-3 также способствуют выработке слёзной жидкости, предотвращая синдром сухого глаза, который часто встречается у людей, проводящих много времени за компьютером.
Частые вопросы
Можно ли заменить витамины таблетками?
Добавки полезны при дефиците, но натуральные продукты усваиваются лучше и не вызывают передозировки.
Как часто нужно есть рыбу для пользы глазам?
Дважды в неделю достаточно, предпочтительно — тунец, скумбрия или лосось.
Помогают ли черника и шпинат?
Да, черника улучшает микроциркуляцию, а шпинат богат лютеином, который защищает сетчатку.
Есть ли продукты, вредные для зрения?
Да — избыток сахара, соли, фастфуда и алкоголя ухудшают питание тканей глаза.
Как часто нужно проверять зрение?
Раз в год, даже если жалоб нет — для раннего выявления нарушений.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru