Глаза устают? Добавьте в рацион эти овощи — и зрение скажет спасибо

Хорошее зрение — не только наследственность, но и результат ежедневных привычек. Одной из важнейших составляющих является питание. Чтобы глаза оставались здоровыми, необходимо регулярно получать витамины и антиоксиданты, поддерживающие работу сетчатки и сосудов. О том, какие продукты стоит включить в рацион, рассказала офтальмолог МНТК "Микрохирургия глаза" им. С. Н. Фёдорова Минздрава России Олеся Голубева.

"Правильное питание поможет сохранить здоровье зрения — в рацион важно включать продукты, богатые витамином А и каротином", — отметила офтальмолог Олеся Голубева.

Почему глаза зависят от питания

Глаза — один из самых энергозатратных органов. Чтобы сетчатка и зрительный нерв функционировали правильно, им необходимы витамины A, C, E, цинк, лютеин, омега-3 жирные кислоты и аминокислоты. Недостаток этих веществ ускоряет старение тканей и повышает риск заболеваний — от синдрома сухого глаза до катаракты.

Питание напрямую влияет на качество зрения: если в организме не хватает витамина A, роговица пересыхает, зрение в сумерках ухудшается, а глаза быстрее устают.

Витамин А и каротин — основа "зрения в цвете"

"Она советует есть больше тыквы, моркови, кукурузы, болгарского перца, шпината, капусты всех видов, зелёного горошка и помидоров", — рассказала Олеся Голубева.

Витамин A и каротиноиды (в частности, бета-каротин) помогают сетчатке воспринимать свет, поддерживают остроту зрения и предотвращают сухость глаз. Эти вещества участвуют в синтезе родопсина — зрительного пигмента, необходимого для адаптации к темноте.

Кроме того, каротиноиды защищают глаза от ультрафиолетового излучения и свободных радикалов, предотвращая старение тканей.

Таблица "Овощи, богатые каротином и витамином A"