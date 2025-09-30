Сердце в ловушке фастфуда: продукты, которые тихо запускают обратный отсчёт до инфаркта

Здоровье сердечно-сосудистой системы во многом зависит от того, что мы едим каждый день. Современный ритм жизни и обилие фастфуда приводят к тому, что в рационе многих людей преобладает жирная, соленая и обработанная еда. Но именно она чаще всего становится причиной хронических заболеваний сердца и сосудов.

"Насыщенные жирные кислоты в пище усиливают воспаление во всем организме и повышают уровень "плохого" холестерина", — напомнила диетолог Эльвина Бинатова.

Почему жирная пища опасна

Избыточное употребление трансжиров и насыщенных жиров приводит к снижению эластичности сосудов. Это повышает вероятность гипертонии, инсульта и инфаркта. Кроме того, подобная пища вызывает скачки уровня сахара, что особенно опасно для людей с диабетом или склонностью к метаболическим нарушениям.

Особое внимание врачи обращают на продукты промышленного производства. Газировка, маринады, копчености и снеки содержат не только жиры, но и огромное количество соли, сахара и консервантов.

Сравнение: полезные и вредные продукты