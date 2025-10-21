Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Закон Шеррингтона в тренировке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:44

Малые привычки против диет: психиатр объяснил, как реально изменить тело и жизнь

Врач-психиатр Антон Шестаков рассказал, как формировать здоровые привычки без стресса

Путь к хорошей физической форме редко бывает быстрым. Врач-психиатр Антон Шестаков уверен: стабильный результат дают не жёсткие диеты и кратковременные всплески мотивации, а малые устойчивые привычки, встроенные в повседневную жизнь. Именно они постепенно меняют тело, мышление и уровень энергии.

Малые шаги вместо "рывков"

"Нужно сделать ставку на систему малых привычек и управление стрессом, а не на краткосрочную мотивацию и "рывки”", — подчеркнул врач Антон Шестаков.

По словам специалиста, именно постоянство делает любые перемены устойчивыми. Резкие диеты и марафоны часто заканчиваются срывами, а простые действия, повторяемые каждый день, формируют долговременный эффект.

Утренняя активность — лучший старт дня

Шестаков рекомендует начинать утро с короткой зарядки, включающей приседания, отжимания и растяжку. Это помогает разбудить тело, активировать кровообращение и улучшить настроение.

Дополнительно стоит выпивать стакан воды натощак — это запускает обмен веществ и компенсирует ночную потерю жидкости.

"Утренние приседания и отжимания, короткая растяжка, вода натощак — это простые шаги, которые задают тон дню", — отметил врач.

Активность в течение дня

Набор мини-привычек включает простые формы движения, доступные каждому:

  • подниматься по лестнице вместо лифта;

  • совершать небольшие прогулки после ужина;

  • ограничивать приём пищи за 2-3 часа до сна.

Такие привычки не требуют особого времени, но приносят ощутимую пользу для обмена веществ и качества сна.

Маленькие ограничения — без фанатизма

Чтобы не сорваться, врач советует практиковать мягкие формы самоконтроля. Например, устраивать один день в неделю без сладкого. Это снижает тягу к сахару, тренирует осознанность и помогает избежать чувства вины при редких "слабостях".

Главное — не превращать ограничения в стресс. Можно позволить себе немного любимого десерта, но не держать сладости на видном месте.

Управление стрессом и дыхательные практики

Формирование здоровых привычек невозможно без контроля уровня стресса. Шестаков подчёркивает важность дыхательных упражнений, которые помогают стабилизировать нервную систему и снизить тревожность.

Даже пять минут глубокого дыхания утром или вечером способны уменьшить уровень кортизола — гормона, мешающего сжиганию жира и нормальному сну.

Сон как фундамент здоровья

Хроническое недосыпание мешает организму восстанавливаться, повышает аппетит и ухудшает концентрацию. Врач советует хотя бы раз в неделю ложиться спать пораньше, чтобы дать телу и мозгу полноценный отдых.

"Ранний отбой хотя бы раз в неделю помогает восстановить гормональный баланс и улучшает самочувствие", — пояснил Шестаков.

Когнитивные приёмы против срывов

Даже при правильной системе привычек могут случаться откаты. Чтобы избежать чувства вины, важно изменить отношение к неидеальности.

Шестаков предлагает использовать когнитивные переформулировки, которые помогают переосмыслить свои действия:

  • Вместо "я должен тренироваться" — "я выбираю чувствовать себя лучше".

  • Вместо "я сорвался" — "я сделал паузу, но продолжаю путь".

Принятие "несовершенства" — ключевой момент. Один пропущенный день не разрушит прогресс, если на следующий вы снова вернётесь к привычному ритму.

Как формировать привычки без стресса

Врач советует внедрять только одну новую привычку каждые 3-8 недель. Это позволяет адаптироваться психологически и не перегружать волю.

Также важно настроить окружение под цель. Например:

  • положить коврик у кровати, чтобы напоминать себе о зарядке;

  • убрать вредные продукты с видных мест;

  • поставить бутылку воды рядом с рабочим столом;

  • заранее выбрать маршрут для вечерней прогулки.

Такие мелочи превращают хорошие намерения в реальные действия.

Таблица: привычка → эффект → частота

Привычка Польза Как часто выполнять
Утренние упражнения Улучшают кровообращение, бодрость Ежедневно
Вода натощак Активирует метаболизм Каждое утро
Прогулка после ужина Снижает уровень сахара Каждый вечер
День без сладкого Контроль тяги к сахару 1 раз в неделю
Дыхательная практика Успокаивает, снижает стресс 1-2 раза в день
Ранний отбой Улучшает восстановление 1-2 раза в неделю

А что если привычки не приживаются?

Если новые привычки вызывают сопротивление, значит, стоит уменьшить нагрузку. Например, не 20 приседаний, а 5; не 30 минут прогулки, а 10. Главное — постоянство, а не масштаб.

С каждым днём привычка закрепляется, превращаясь в автоматическое действие. Через несколько месяцев маленькие шаги складываются в большие перемены.

