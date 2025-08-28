Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 0:12

Жарка убивает продукты: что происходит на сковороде

Терапевт Ольга Корхова: при жарке образуется акриламид и разрушаются витамины

Многие привыкли считать жареные блюда вкусными и сытными, но терапевт Ольга Корхова напоминает: именно жарка наносит наибольший вред продуктам и здоровью.

Чем опасна жарка

Высокие температуры разрушают витамины и снижают усвоение белков. К тому же при жарке образуются опасные вещества, среди которых акриламид — соединение, способное негативно влиять на организм.

Полезные альтернативы

Наиболее здоровым способом считается приготовление на пару.

"Это позволяет сохранить яркий цвет, текстуру и питательные свойства овощей и других продуктов", — объяснила Корхова.

Тушение также помогает сохранить витамины и минералы. При варке же часть водорастворимых витаминов уходит в воду.

"Чтобы минимизировать потери, рекомендуется использовать небольшое количество воды и сократить время", — подчеркнула специалист.

Итоговые рекомендации

"Для поддержания здоровья рекомендуется отдавать предпочтение приготовлению на пару и тушению, а также ограничивать использование жарки", — резюмировала врач.

