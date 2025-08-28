Жарка убивает продукты: что происходит на сковороде
Многие привыкли считать жареные блюда вкусными и сытными, но терапевт Ольга Корхова напоминает: именно жарка наносит наибольший вред продуктам и здоровью.
Чем опасна жарка
Высокие температуры разрушают витамины и снижают усвоение белков. К тому же при жарке образуются опасные вещества, среди которых акриламид — соединение, способное негативно влиять на организм.
Полезные альтернативы
Наиболее здоровым способом считается приготовление на пару.
"Это позволяет сохранить яркий цвет, текстуру и питательные свойства овощей и других продуктов", — объяснила Корхова.
Тушение также помогает сохранить витамины и минералы. При варке же часть водорастворимых витаминов уходит в воду.
"Чтобы минимизировать потери, рекомендуется использовать небольшое количество воды и сократить время", — подчеркнула специалист.
Итоговые рекомендации
"Для поддержания здоровья рекомендуется отдавать предпочтение приготовлению на пару и тушению, а также ограничивать использование жарки", — резюмировала врач.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru