Жарка убивает продукты: что происходит на сковороде

Многие привыкли считать жареные блюда вкусными и сытными, но терапевт Ольга Корхова напоминает: именно жарка наносит наибольший вред продуктам и здоровью.

Чем опасна жарка

Высокие температуры разрушают витамины и снижают усвоение белков. К тому же при жарке образуются опасные вещества, среди которых акриламид — соединение, способное негативно влиять на организм.

Полезные альтернативы

Наиболее здоровым способом считается приготовление на пару.

"Это позволяет сохранить яркий цвет, текстуру и питательные свойства овощей и других продуктов", — объяснила Корхова.

Тушение также помогает сохранить витамины и минералы. При варке же часть водорастворимых витаминов уходит в воду.

"Чтобы минимизировать потери, рекомендуется использовать небольшое количество воды и сократить время", — подчеркнула специалист.

Итоговые рекомендации