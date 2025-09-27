Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Латте с ванилью и мёдом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Опубликована сегодня в 9:22

Кофейная ошибка: привычный способ заваривания может повысить холестерин

Диетолог Алвес: средняя обжарка кофе сохраняет больше антиоксидантов

Кофе — один из самых популярных напитков в мире, без которого многие не представляют своё утро. Он бодрит, помогает сосредоточиться и заряжает энергией. Однако не каждый знает, что от сорта зерна, степени обжарки и способа приготовления зависит не только вкус, но и польза для здоровья.

"Предпочтительнее выбирать среднюю обжарку, так как именно этот вид обжарки позволяет сохранить антиоксидантные свойства кофе", — отметила диетолог Паула Алвес.

Какой кофе полезнее

Эксперт рекомендует выбирать арабику — этот сорт содержит больше антиоксидантов и биологически активных веществ по сравнению с робустой. При этом фильтрованный кофе считается оптимальным вариантом: в процессе приготовления снижается количество соединений, способных повышать уровень холестерина.

Сравнение способов приготовления кофе

Метод Преимущества Недостатки
Фильтрованный Снижает холестериновые соединения, мягкий вкус Требует фильтра и времени
Эспрессо Быстрый способ, насыщенный вкус Более высокая концентрация веществ, влияющих на сердце
Турка (джезва) Ароматный и крепкий напиток Может повышать холестерин
Растворимый Дешево и удобно Меньше пользы, больше добавок

FAQ

Сколько кофе можно пить в день без вреда?
До 400 мг кофеина — это около 2-3 чашек.

Что полезнее: эспрессо или фильтрованный кофе?
Фильтрованный снижает количество веществ, повышающих холестерин.

Можно ли добавлять молоко?
Да, но лучше выбирать нежирное и без сахара.

