Кофейная ошибка: привычный способ заваривания может повысить холестерин
Кофе — один из самых популярных напитков в мире, без которого многие не представляют своё утро. Он бодрит, помогает сосредоточиться и заряжает энергией. Однако не каждый знает, что от сорта зерна, степени обжарки и способа приготовления зависит не только вкус, но и польза для здоровья.
"Предпочтительнее выбирать среднюю обжарку, так как именно этот вид обжарки позволяет сохранить антиоксидантные свойства кофе", — отметила диетолог Паула Алвес.
Какой кофе полезнее
Эксперт рекомендует выбирать арабику — этот сорт содержит больше антиоксидантов и биологически активных веществ по сравнению с робустой. При этом фильтрованный кофе считается оптимальным вариантом: в процессе приготовления снижается количество соединений, способных повышать уровень холестерина.
Сравнение способов приготовления кофе
|Метод
|Преимущества
|Недостатки
|Фильтрованный
|Снижает холестериновые соединения, мягкий вкус
|Требует фильтра и времени
|Эспрессо
|Быстрый способ, насыщенный вкус
|Более высокая концентрация веществ, влияющих на сердце
|Турка (джезва)
|Ароматный и крепкий напиток
|Может повышать холестерин
|Растворимый
|Дешево и удобно
|Меньше пользы, больше добавок
FAQ
Сколько кофе можно пить в день без вреда?
До 400 мг кофеина — это около 2-3 чашек.
Что полезнее: эспрессо или фильтрованный кофе?
Фильтрованный снижает количество веществ, повышающих холестерин.
Можно ли добавлять молоко?
Да, но лучше выбирать нежирное и без сахара.
