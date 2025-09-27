Кофейная ошибка: привычный способ заваривания может повысить холестерин

Кофе — один из самых популярных напитков в мире, без которого многие не представляют своё утро. Он бодрит, помогает сосредоточиться и заряжает энергией. Однако не каждый знает, что от сорта зерна, степени обжарки и способа приготовления зависит не только вкус, но и польза для здоровья.

"Предпочтительнее выбирать среднюю обжарку, так как именно этот вид обжарки позволяет сохранить антиоксидантные свойства кофе", — отметила диетолог Паула Алвес.

Какой кофе полезнее

Эксперт рекомендует выбирать арабику — этот сорт содержит больше антиоксидантов и биологически активных веществ по сравнению с робустой. При этом фильтрованный кофе считается оптимальным вариантом: в процессе приготовления снижается количество соединений, способных повышать уровень холестерина.

Сравнение способов приготовления кофе